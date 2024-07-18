Часто ли вы задумываетесь, как расшифровывается ВДНХ? Выставка достижений народного хозяйства… Это может звучать странно для современного человека, но ВДНХ — это и правда сплошное архитектурное и научное достижение, в том числе в космонавтике и авиации. Мы прогуляемся по нему, обсудим любопытные факты.
А также зайдём в павильон «Космонавтика и авиация», где поговорим о космонавтах, первых космических полётах и многом другом.
А также зайдём в павильон «Космонавтика и авиация», где поговорим о космонавтах, первых космических полётах и многом другом.
Описание экскурсии
Центр «Космонавтика и авиация». Вы увидите образцы космической техники, объекты оборонно-промышленных предприятий, множество архивных документов, фотографий и видеороликов об истории достижений в сфере космонавтики.
Затем мы прогуляемся по территории ВДНХ.
Во время экскурсии вы:
- узнаете много нового из истории советской и российской космонавтики, о проектах К. Циолковского по воплощению мечты человечества о полётах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики С. Королёве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полёте человека в космос и т. д.
- услышите историю создания выставочного пространства
- увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ
- узнаете, что изображено на арке Южного входа, как на ВДНХ появилась круговая кинопанорама, где до сих пор принимают в пионерскую организацию, где «колдуют над погодой» синоптики и многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включены: входные билеты и наушники, чтобы услышать весь рассказ гида, который будет сопровождать вас, и иметь возможность идти в своём темпе
- Можем организовать тематическую экскурсию для классов и отдельных групп школьников. Стоимость программы и входных билетов, а также продолжительность обсудим в переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в четверг в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
|Дети до 7 лет
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1700 ₽
|Школьники
|1700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От арки главного входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 502 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия и гид. Даже ребенок слушал с удовольствием. Единственно хотелось добавить пунктик для трипстера, чтобы подробнее объясняли как найти гида, т. к. экскурсия совместная с другим агентством. Жаль много не успели из-за опоздания.
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Л
Собственно ВДНХ конечно обойти за 1 экскурсию просто невозможно. Выставка слишком большая. Очень подробная экскурсия была в музее космонавтики, с которой мы начали и далее перешли на ВДНХ. Очень много
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Э
Понравилось все: замечательный рассказ экскурсовода в Музее космонавтики и в павильоне "Макет Москвы", неспешный ход экскурсии и прогулки по ВДНХ. На ходу можно было перекусить! Четыре часа пролетели незаметно. Хотя на ВДНХ я бывала не раз, но благодаря экскурсии узнала много интересного и нового.
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экскурсия очень понравилась, особенно по павильону «Космонавтика и авиация» я была уверена что будет скучно! я ошиблась! рекомендую всем!
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Е
Молодцы. Только очень быстро передвигались. Нам людям с ограниченными возможностями, трудно было поспевать за гидом.
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