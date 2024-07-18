читать дальше уменьшить полезной информации о павильонах, архитектурынх объектах. Не смотря на то, что вход на выставку свободный, рекомендую все-таки взять экскурсию. Потому что без гида - это просто здания. Архитектура, где-то своебразная, но не более. Именно гид делает экскурсию, и она была на высоте. Спасибо большое за хорошо проведенное время.

Собственно ВДНХ конечно обойти за 1 экскурсию просто невозможно. Выставка слишком большая. Очень подробная экскурсия была в музее космонавтики, с которой мы начали и далее перешли на ВДНХ. Очень много