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Речная прогулка по Москве-реке на электросудне «Пушкин» - от Парка Горького (по будням)

Проплыть по центру столицы и при желании отдохнуть в ресторане с панорамными видами
Приглашаем на круговую прогулку по Москве-реке на современном электросудне «Пушкин».

За полтора часа вы пройдёте по самому живописному участку реки и увидите Кремль, храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы, парк «Зарядье» и другие знаковые места столицы.

На борту работает ресторан авторской кухни «Родные берега», поэтому прогулку легко совместить с завтраком, обедом или ужином.
Речная прогулка по Москве-реке на электросудне «Пушкин» - от Парка Горького (по будням)
Речная прогулка по Москве-реке на электросудне «Пушкин» - от Парка Горького (по будням)
Речная прогулка по Москве-реке на электросудне «Пушкин» - от Парка Горького (по будням)

Описание экскурсии

На маршруте:

  • спортивный комплекс «Лужники»
  • Воробьёвы горы
  • Нескучный сад и Парк Горького
  • Крымский мост
  • памятник Петру I
  • храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • собор Василия Блаженного
  • парк «Зарядье» и Парящий мост

Во время прогулки:

  • вы увидите центр Москвы с необычного ракурса — без городского шума и пробок
  • сможете пообедать или поужинать в ресторане «Родные берега», где современные блюда вдохновлены гастрономическими традициями российских регионов
  • оцените комфорт электросудна: тихий ход без вибраций, панорамные салоны, открытая прогулочная палуба и кондиционирование

Организационные детали

О судне и правилах поездки

  • Судно оборудовано панорамным остеклением, кондиционерами, современной медиасистемой и санузлами
  • На борт нельзя проносить еду и напитки. Также мы не перевозим животных (кроме собак-поводырей), велосипеды и крупногабаритный багаж
  • Складные детские коляски и инвалидные кресла допускаются, при необходимости экипаж поможет с посадкой
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления

в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандарт полный1800 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Детский 6–12 лет1100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Парк Горького-2»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ
ВодоходЪ — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 530 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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по Байкалу. Три года подряд — в 2021, 2022 и 2023 годах — компания становилась лауреатом конкурса «Лидер отрасли», который ежегодно проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Экспертный совет конкурса неоднократно признавал «ВодоходЪ» лучшей компанией в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные перевозки пассажиров (круизные)».

Входит в следующие категории Москвы

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