Третьяковская галерея, а в народе просто «Третьяковка» — один из самых важных музеев Москвы, настоящая сокровищница русской живописи. Павел Михайлович Третьяков, известный предприниматель, меценат и коллекционер произведений русского изобразительного искусства, в 1881 году открывает для всеобщего посещения созданную им художественную галерею, которая и по сей день остается главным культурным центром столицы ⭐️, бережно хранящем шедевры не только русского, но и мирового искусства.

В рамках нашей экскурсии 🧭 ребята совершат увлекательное путешествие по страницам истории 📖 живописи, увидят подлинники картин выдающихся мастеров XVIII-XIX веков, такие как: «Явление Христа народу» Иванова, «Богатыри» Васнецова, «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» Сурикова, , «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Репина и другие выдающиеся творения прославленных художников.

Мы рекомендуем проводить экскурсии в рамках изучения таких предметов, как история, искусствоведение, культурология, москвоведение. По нашему опыту экскурсия ⛳ будет интересна деткам с 7 лет.

Программа:

Встреча группы с гидом-экскурсоводом в назначенное время и место. Чаще

всего встречаемся у входа в Третьяковскую галерею.

Организационные моменты и отправление на экскурсию (15 мин)

Посещение Третьяковской галереи с увлекательной экскурсией

аккредитованного гида-экскурсовода (1. 5 часа)