  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Шедевры Третьяковки (для школьных групп)

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Увлекательный рассказ о выдающихся российских и зарубежных художников для детей школьного возраста.

Мы расскажем о самых известных шедеврах и откроем для вас не такие заметные, но не менее прекрасные произведения искусства, хранящиеся в Третьяковской галерее.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-22 человек

  • 16 250 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Шедевры Третьяковки (для школьных групп)
Шедевры Третьяковки (для школьных групп)

Что вы увидите

  • Государственная Третьяковская галерея
Третьяковская галерея, а в народе просто «Третьяковка» — один из самых важных музеев Москвы, настоящая сокровищница русской живописи. Павел Михайлович Третьяков, известный предприниматель, меценат и коллекционер произведений русского изобразительного искусства, в 1881 году открывает для всеобщего посещения созданную им художественную галерею, которая и по сей день остается главным культурным центром столицы ⭐️, бережно хранящем шедевры не только русского, но и мирового искусства.
В рамках нашей экскурсии 🧭 ребята совершат увлекательное путешествие по страницам истории 📖 живописи, увидят подлинники картин выдающихся мастеров XVIII-XIX веков, такие как: «Явление Христа народу» Иванова, «Богатыри» Васнецова, «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» Сурикова, , «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Репина и другие выдающиеся творения прославленных художников.
Мы рекомендуем проводить экскурсии в рамках изучения таких предметов, как история, искусствоведение, культурология, москвоведение. По нашему опыту экскурсия ⛳ будет интересна деткам с 7 лет.

Программа:

  • Встреча группы с гидом-экскурсоводом в назначенное время и место. Чаще
  • всего встречаемся у входа в Третьяковскую галерею.
  • Организационные моменты и отправление на экскурсию (15 мин)
  • Посещение Третьяковской галереи с увлекательной экскурсией
аккредитованного гида-экскурсовода (1. 5 часа)
  • Окончание экскурсионной программы, свободное время
Что входит
  • Встреча и сопровождение гидом-экскурсоводом
  • Входные билеты в Третьяковскую галерею
  • Экскурсия по Третьяковской галереи
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Лаврушинский пер., 10, Москва
Шедевры Третьяковки (для школьных групп)
Шедевры Третьяковки (для школьных групп)
Шедевры Третьяковки (для школьных групп)
Шедевры Третьяковки (для школьных групп)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

ЛюбимыйГород проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
Московский Кремль и Красная площадь
2 200
2 часа
Московский Кремль и Красная площадь
42 отзыва
Тайны Ленинского склепа (вторник в 11. 00, четверг и воскресенье в 09. 30)
700
1.5 часа
Тайны Ленинского склепа (вторник в 11. 00, четверг и воскресенье в 09. 30)
27 отзывов
От Кремля до Зарядья
700
1 час
От Кремля до Зарядья
19 отзывов
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
1 190
2 часа
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
17 отзывов
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
990
2 часа
Московское метро: 7 станций, 7 чудес
14 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1990 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
800
1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
362 отзыва