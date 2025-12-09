Мои заказы

Театрализованное приключение по сказочным уголкам Москвы

Про золотой ключик, Алису и Лукоморье (для детей 6-12 лет)
Добро пожаловать в сказочную Москву! Театрализованно, ярко и интересно мы будем играть в игры и разгадывать викторины. Я покажу необычные дома и памятники. Познакомлю с писателями и их персонажами.

Вы узнаете, как на самом деле звали Дуремара, где живут китайские драконы и правда ли, что где-то в городе припрятана смерть Кощея.
Описание экскурсии

С играми, конкурсами и викторинами мы проедем и пройдём от Чистопородного бульвара до Гоголевского. По пути — дом-яйцо, Пушкинский дуб, Александровский сад, Кремль и другие достопримечательности Москвы.

Вы узнаете:

  • как появилась сказка про Буратино, где живёт черепаха Тортилла и где хранится золотой ключик
  • что общего у Шарля Перро, братьев Гримм и Пушкина
  • какой дом хранит память о писателе Льюисе Кэрролле и о его «Алисе в Стране чудес»
  • где находится Лукоморье, а где — смерть Кощея
  • куда подевались любимые басни Ивана Крылова

Организационные детали

  • Интересно будет детям 6–12 лет и их родителям
  • Едем на комфортабельном минивэне

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика
Вика — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 3314 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама. Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко
нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все экскурсии провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии с 2012 года, с большим опытом проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актёр, музыкант.

