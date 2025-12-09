Добро пожаловать в сказочную Москву! Театрализованно, ярко и интересно мы будем играть в игры и разгадывать викторины. Я покажу необычные дома и памятники. Познакомлю с писателями и их персонажами.
Вы узнаете, как на самом деле звали Дуремара, где живут китайские драконы и правда ли, что где-то в городе припрятана смерть Кощея.
Описание экскурсии
С играми, конкурсами и викторинами мы проедем и пройдём от Чистопородного бульвара до Гоголевского. По пути — дом-яйцо, Пушкинский дуб, Александровский сад, Кремль и другие достопримечательности Москвы.
Вы узнаете:
- как появилась сказка про Буратино, где живёт черепаха Тортилла и где хранится золотой ключик
- что общего у Шарля Перро, братьев Гримм и Пушкина
- какой дом хранит память о писателе Льюисе Кэрролле и о его «Алисе в Стране чудес»
- где находится Лукоморье, а где — смерть Кощея
- куда подевались любимые басни Ивана Крылова
Организационные детали
- Интересно будет детям 6–12 лет и их родителям
- Едем на комфортабельном минивэне
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вика — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 3314 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама. Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко
