Приглашаем посетить православные святыни России, история которых насчитывает многие века. В городе Александров мы осмотрим Троицкий собор, Распятскую церковь-колокольню, дворец царя и Покровскую церковь. В Сергиевом-Посаде — Троице-Сергиеву лавру с её архитектурным ансамблем. Вы познакомитесь с историей создания монастыря и узнаете, какой вклад в развитие России внёс его основатель.

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Описание экскурсии

Путевые истории

Вы услышите рассказы гида об Иване Грозном, городе Александров, Сергиевом Посаде, Троице-Сергиевой лавре и Сергии Радонежском.

Музей-заповедник Александровская слобода

Это место связано с периодом правления Ивана Грозного, который сделал слободу своей резиденцией в 16 веке. Основные достопримечательности включают Троицкий собор, Распятскую церковь-колокольню, Покровскую церковь и дворец царя.

Предания старины, история и символы лавры

Экскурсию по лавре проведёт местный гид из паломнического центра. Он покажет соборы — Троицкий и Успенский и расскажет об истории их создания. Внутри Троицкого собора вы увидите мощи преподобного Сергия, икону Троицы, внутри Успенского — первый гроб игумена, фреску на всю стену, посвящённую сюжету Страшного суда. Также зайдёте в храм Духовной Академии. Затем вы прогуляетесь по территории лавры. Экскурсовод поделится историей монастыря и расскажет о его самых тяжёлых временах.

Тайминг маршрута

09:00 — отправление от гостиницы «Сущевский Сафмар»

11:00 — экскурсия по слободе

14:00 — обед в кафе города

15:00 — экскурсия по Троице-Сергиевой лавре

Вы окажетесь в гостинице не позднее 19:00.

Организационные детали