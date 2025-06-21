Вы услышите рассказы гида об Иване Грозном, городе Александров, Сергиевом Посаде, Троице-Сергиевой лавре и Сергии Радонежском.
Музей-заповедник Александровская слобода
Это место связано с периодом правления Ивана Грозного, который сделал слободу своей резиденцией в 16 веке. Основные достопримечательности включают Троицкий собор, Распятскую церковь-колокольню, Покровскую церковь и дворец царя.
Предания старины, история и символы лавры
Экскурсию по лавре проведёт местный гид из паломнического центра. Он покажет соборы — Троицкий и Успенский и расскажет об истории их создания. Внутри Троицкого собора вы увидите мощи преподобного Сергия, икону Троицы, внутри Успенского — первый гроб игумена, фреску на всю стену, посвящённую сюжету Страшного суда. Также зайдёте в храм Духовной Академии. Затем вы прогуляетесь по территории лавры. Экскурсовод поделится историей монастыря и расскажет о его самых тяжёлых временах.
Тайминг маршрута
09:00 — отправление от гостиницы «Сущевский Сафмар» 11:00 — экскурсия по слободе 14:00 — обед в кафе города 15:00 — экскурсия по Троице-Сергиевой лавре
Вы окажетесь в гостинице не позднее 19:00.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги профессионального гида, входные билеты и обед в кафе
Поездка пройдёт на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в пятницу в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 541 туриста
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Экскурсия очень интересная и познавательная. Прекрасные гиды, комфортный автомобиль, чёткая организация. Единственное, очень мало свободного времени. По Сергиевому Посаду хотелось бы побродить подольше. Однозначно советую данную экскурсию.
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А
Александра
Экскурсия в Троице-Сергиеву лавру очень понравилась. Тк людей не много, был микроавтобус. По дороге экскурсовод рассказала об истории Сергия Радонежского, рассказ очень интересный и содержательный. В лавре экскурсию проводил местный экскурсовод, свободного времени немного не хватило. Обед хороший. А вот в Абрамцево получилось слегка затянуто, но тк главной целью было посещение лавры, то впечатление это не испортило
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Т
Татьяна
В Троице-Сергиевой лавре была 45 лет назад. Очень рада, что поехала с экскурсией, а не самостоятельно. Гид Елена Александровна сумела дать общие понятия об истории Лавры и много рассказала о Москве. Гид Роман также рассказал много интересного. Большое спасибо организаторам. Было достаточно свободного времени. Осталось очень сильное впечатление.
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Галина
Хотелось посетить Троице-Сергиеву Лавру. Из множества предложений в интернете это оказалось цена-качество. Посещение Лавры и усадьбы Абрамцево очень одухотворили меня, осталась очень довольна рассказом экскурсовода, дорога на микроавтобусе была комфортной. Рекомендую посещение данных мест именно с этим организатором.
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