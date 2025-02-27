Коломенское: как царская резиденция превратилась в музей-заповедник

Перенестись в былые эпохи и узнать об известных личностях, чьи имена и деяния связаны с этим местом
Коломенское — свидетель многих событий.

Здесь сохранилась память о Василии III и его сыне Иване, о Петре I, Екатерине II и, конечно, об Алексее Михайловиче. Вы увидите место, выбранное царями и князьями для своего пребывания. Прогуляетесь по тенистым аллеям. Познакомитесь со старинными постройками. И поймёте, как история парка связана с историей государства.
Коломенское: как царская резиденция превратилась в музей-заповедник
Коломенское: как царская резиденция превратилась в музей-заповедник
Коломенское: как царская резиденция превратилась в музей-заповедник
Ближайшие даты:
27
фев1
мар2
мар8
мар9
мар14
мар15
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

  • Историческая территория государева дворца. Живописный холм над руслом Москвы-реки сегодня утопает в зелени лип, дубов и плодовых растений.
  • Храм Казанской иконы Божьей Матери. Когда-то он был частью великолепного дворца Алексея Михайловича. Здесь находится одна из самых чтимых православных реликвий — икона Богоматери «Державная». В день её обретения Николай II отрёкся от престола.
  • Челобитный столб, памятник 17 века. Здесь оставляли просьбы и жалобы царю, а также размещались указы.
  • Домик Петра I. Именно в нём государь проживал близ Архангельска. В 30-е годы домик перевезли в столицу — сегодня это единственный в Москве мемориальный музей, посвящённый царю-реформатору.
  • Вознесенская площадь и церковь Вознесения Господня, шедевр 16 века, внесённый в список ЮНЕСКО.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью проходит на открытом воздухе.
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
  • По предварительной договорённости можно посетить одну из экспозиций музея-заповедника — «Вехи истории», 300 ₽ за взрослого, льготный билет — 200 ₽.
  • Я могу провести экскурсию для больших компаний и школьных классов (до 25 чел.) — детали уточняйте в переписке к заказу.
  • Парковая зона открыта до 22:00. Если вы выберете вечерние часы, полюбуетесь красивым коломенским закатом.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Коломенская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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