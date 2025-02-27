Коломенское — свидетель многих событий.
Здесь сохранилась память о Василии III и его сыне Иване, о Петре I, Екатерине II и, конечно, об Алексее Михайловиче. Вы увидите место, выбранное царями и князьями для своего пребывания. Прогуляетесь по тенистым аллеям. Познакомитесь со старинными постройками. И поймёте, как история парка связана с историей государства.
Здесь сохранилась память о Василии III и его сыне Иване, о Петре I, Екатерине II и, конечно, об Алексее Михайловиче. Вы увидите место, выбранное царями и князьями для своего пребывания. Прогуляетесь по тенистым аллеям. Познакомитесь со старинными постройками. И поймёте, как история парка связана с историей государства.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Историческая территория государева дворца. Живописный холм над руслом Москвы-реки сегодня утопает в зелени лип, дубов и плодовых растений.
- Храм Казанской иконы Божьей Матери. Когда-то он был частью великолепного дворца Алексея Михайловича. Здесь находится одна из самых чтимых православных реликвий — икона Богоматери «Державная». В день её обретения Николай II отрёкся от престола.
- Челобитный столб, памятник 17 века. Здесь оставляли просьбы и жалобы царю, а также размещались указы.
- Домик Петра I. Именно в нём государь проживал близ Архангельска. В 30-е годы домик перевезли в столицу — сегодня это единственный в Москве мемориальный музей, посвящённый царю-реформатору.
- Вознесенская площадь и церковь Вознесения Господня, шедевр 16 века, внесённый в список ЮНЕСКО.
Организационные детали
- Экскурсия полностью проходит на открытом воздухе.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- По предварительной договорённости можно посетить одну из экспозиций музея-заповедника — «Вехи истории», 300 ₽ за взрослого, льготный билет — 200 ₽.
- Я могу провести экскурсию для больших компаний и школьных классов (до 25 чел.) — детали уточняйте в переписке к заказу.
- Парковая зона открыта до 22:00. Если вы выберете вечерние часы, полюбуетесь красивым коломенским закатом.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Коломенская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 118 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Маргарита. Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет я была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас я провожу пешеходные экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась, в котором живу. Столица не перестаёт меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что экскурсовод — это не работа, это жизнь!Задать вопрос
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