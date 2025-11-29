Мои заказы

Мастер-классы по рисованию вином – экскурсии в Москве

Найдено 6 экскурсий в категории «Мастер-классы по рисованию вином» в Москве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места. Индивидуальная экскурсия (18+)
Пешая
2.5 часа
160 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места
Узнайте о криминальном прошлом Хитровки, посетив уникальные бары Москвы. Это не просто барный рейд, а настоящее путешествие сквозь время и культуру столицы
Начало: У метро Китай-город
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Выходной a la russe: барная экскурсия в Москве (18+) - с историком
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Выходной a la russe: барная экскурсия в Москве (18+) - с историком
Познакомиться с современной коктейльной культурой и узнать, как это было в дореволюционной Москве
Начало: У станции метро «Театральная»
19 дек в 19:00
26 дек в 19:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Погрузитесь в мир уличного искусства с детьми! Узнайте, почему стрит-арт заслуживает внимания, и примите участие в творческих интерактивах
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
О пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
12 дек в 12:00
13 дек в 14:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве
1.5 часа
43 отзыва
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 ноября 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Сегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютная, атмосферная. Дарья, большое спасибо, время пролетело незаметно и увлекательно! Обязательно посетим и другие мероприятия!
  • Л
    Людмила
    23 ноября 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    С подругами были у Дарьи на мастер-класс рисование вином. Интересно, прикольно, необычно! Если выбираете место, где провести время, то рекомендую этот мастер -класс.
  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Очень рекомендую этот мастер класс. 200% удовольствия и релакса. Дарья знаток своего дела, рассказывает много интересного.
  • А
    Анна
    4 августа 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
  • Д
    Димитрий
    1 июня 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Совершено новый и необычный опыт для нас и наших друзей. Прекрасная идея и отличная реализация мероприятия. Все были довольно скептически
    настроены, потому, что без опыта рисования. Но все работы в итоге удались, были совершенно разными и очень эффектными. Такой тип досуга теперь точно войдет в нашу жизнь. Спасибо Дарье и её помощнице за тщательную подготовку, прекрасную презентацию и качественный глубокий материал! Удачи в творчестве и новых интересных идей!

  • А
    Анастасия
    8 мая 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Оксана:Очень понравился 🥰 восхитил и приятно удивил меня мастер-класс по рисованию вином 🔥 Встретили нас с подругами приветливые гиды-искусницы 🥰
    комфортная атмосфера и вкуснейшее вино 🍷 с не мене вкусной закуской 🔥 девочки доходчиво и показательно объяснили,как получить цвет,желаемый для рисования определённой картины 🤩 Теплота и душевность,сближение и творчество,это действительно было прекрасно 🔥
    Анастасия: замечательный мастер класс. Очень неожиданно использовать вино как краски. Дарья очень доступно и терпеливо объясняла как получить необходимый оттенок, подсказывала какую картину выбрать для копирования. Даже у тех, кто никогда не рисовал к концу мастер класса получится картина на память. Два часа пролетели очень быстро. С удовольствием придем снова.

  • И
    Ирина
    4 апреля 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Очень понравилось рисовать вином, опыт очень необычный, атмосфера уютная, рассказали истории рисования вином, помимо рисования наслаждались ещё вкусным вином и закусками. Для непрофессионалов хорошие результаты получились) так что под чутким руководством художника многое может получиться! Рекомендую!
  • Ю
    Юля
    25 марта 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Дарили коллеге на День Рождения! Мероприятие - восторг! Все на высоком уровне проведено! Дарья очень приятная в общении. Рекомендую!
  • М
    Марина
    23 февраля 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
  • А
    Алексей
    15 января 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Великолепный вариант для размеренного, но очень интересного и полезного времяпрепровождения с элементами релакса. Полная арт-терапия. Были семьей, переживали, что не
    у всех получится сделать работу. В результате - не только все получилось, но еще и все знакомые и друзья с недоверием позже отнеслись, сами ли мы это сваяли!))) Необыкновенные девочки-организаторы. Располагают к себе, стараются удержать атмосферу добра и позитива, интересные, творческие, инициативные! Классная и располагающая обстановка в самой студии - все комфортно, атмосферно, настраивает на познание себя и своих творческих способностей, располагает к беседам…
    Нам все понравилось! довольны не только результатом, но и новым опытом! Большое спасибо за такой формат!
    Необычно, интересно, познавательно! Всем рекомендуем!!!

  • С
    Светлана
    11 января 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Дарья, спасибо! Нам очень понравилось, и организация мероприятия, и подача материала и конечно результат нашего мастер класса. Все было супер!
  • А
    Андрей
    10 января 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Все очень понравилось, было интересно)
  • О
    Ольга
    17 декабря 2024
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Были в уютной студии, стол красиво оформлен, закуски к вину вкусные, на всех хватило. Нужна сменная обувь, либо на месте
    дают резиновые шлёпанцы (заранее мы об этом не знали, получились образы в нарядных платьях и шлёпанцах). Времени на рисование как будто немного не хватает, к концу пришлось торопиться, можно было бы сэкономить время на презентации вин, мы же больше рисуем, нежели чем дегустируем. Понравились примеры набросков и картин, которые показывала Дарья, красиво, вдохновляюще. Не понравился запрет рисовать что-либо, кроме винограда по примеру (две подруги хотели рисовать свой сюжет, не вижу проблем в этом).
    В целом остались довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы по рисованию вином»

Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы по рисованию вином" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
