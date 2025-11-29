Индивидуальная
до 4 чел.
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места
Узнайте о криминальном прошлом Хитровки, посетив уникальные бары Москвы. Это не просто барный рейд, а настоящее путешествие сквозь время и культуру столицы
Начало: У метро Китай-город
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Выходной a la russe: барная экскурсия в Москве (18+) - с историком
Познакомиться с современной коктейльной культурой и узнать, как это было в дореволюционной Москве
Начало: У станции метро «Театральная»
19 дек в 19:00
26 дек в 19:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Погрузитесь в мир уличного искусства с детьми! Узнайте, почему стрит-арт заслуживает внимания, и примите участие в творческих интерактивах
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пивная Москва: прогулка и дегустации (18+)
О пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
12 дек в 12:00
13 дек в 14:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 ноября 2025Сегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютная, атмосферная. Дарья, большое спасибо, время пролетело незаметно и увлекательно! Обязательно посетим и другие мероприятия!
- ЛЛюдмила23 ноября 2025С подругами были у Дарьи на мастер-класс рисование вином. Интересно, прикольно, необычно! Если выбираете место, где провести время, то рекомендую этот мастер -класс.
- ТТатьяна22 ноября 2025Очень рекомендую этот мастер класс. 200% удовольствия и релакса. Дарья знаток своего дела, рассказывает много интересного.
- ААнна4 августа 2025Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
- ДДимитрий1 июня 2025Совершено новый и необычный опыт для нас и наших друзей. Прекрасная идея и отличная реализация мероприятия. Все были довольно скептически
- ААнастасия8 мая 2025Оксана:Очень понравился 🥰 восхитил и приятно удивил меня мастер-класс по рисованию вином 🔥 Встретили нас с подругами приветливые гиды-искусницы 🥰
- ИИрина4 апреля 2025Очень понравилось рисовать вином, опыт очень необычный, атмосфера уютная, рассказали истории рисования вином, помимо рисования наслаждались ещё вкусным вином и закусками. Для непрофессионалов хорошие результаты получились) так что под чутким руководством художника многое может получиться! Рекомендую!
- ЮЮля25 марта 2025Дарили коллеге на День Рождения! Мероприятие - восторг! Все на высоком уровне проведено! Дарья очень приятная в общении. Рекомендую!
- ММарина23 февраля 2025Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
- ААлексей15 января 2025Великолепный вариант для размеренного, но очень интересного и полезного времяпрепровождения с элементами релакса. Полная арт-терапия. Были семьей, переживали, что не
- ССветлана11 января 2025Дарья, спасибо! Нам очень понравилось, и организация мероприятия, и подача материала и конечно результат нашего мастер класса. Все было супер!
- ААндрей10 января 2025Все очень понравилось, было интересно)
- ООльга17 декабря 2024Были в уютной студии, стол красиво оформлен, закуски к вину вкусные, на всех хватило. Нужна сменная обувь, либо на месте
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы по рисованию вином»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы по рисованию вином" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Москве на 2025 год по теме «Мастер-классы по рисованию вином», 243 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль