И Ирина Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) Сегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютная, атмосферная. Дарья, большое спасибо, время пролетело незаметно и увлекательно! Обязательно посетим и другие мероприятия!

Л Людмила Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) С подругами были у Дарьи на мастер-класс рисование вином. Интересно, прикольно, необычно! Если выбираете место, где провести время, то рекомендую этот мастер -класс.

Т Татьяна Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) Очень рекомендую этот мастер класс. 200% удовольствия и релакса. Дарья знаток своего дела, рассказывает много интересного.

А Александра Москва гусарская: мастер-класс по сабражу

Во-первых, я в восторге от скорости ответов. Это так классно, когда ты задаешь вопрос и тебе сразу отвечают😍

Во-вторых, читать дальше огромная благодарность Евгении за её лояльность. Я несколько раз (заранее) просила перенести мастер-класс и мне шли навстречу❤️

В-третьих, мастер-класс! Кстати, так получилось, что я оказалась одна и мастер-класс стал индивидуальным)) было очень интересно, узнала много новой информации для себя, на некоторые вещи посмотрела с другой стороны. Научилась сабрировать- это вообще 🤩 сабля уже заказана)))

Спасибо вам, Женя, еще раз!

А Анна Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!

Д Димитрий Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) читать дальше настроены, потому, что без опыта рисования. Но все работы в итоге удались, были совершенно разными и очень эффектными. Такой тип досуга теперь точно войдет в нашу жизнь. Спасибо Дарье и её помощнице за тщательную подготовку, прекрасную презентацию и качественный глубокий материал! Удачи в творчестве и новых интересных идей! Совершено новый и необычный опыт для нас и наших друзей. Прекрасная идея и отличная реализация мероприятия. Все были довольно скептически

К Клименко Москва гусарская: мастер-класс по сабражу читать дальше сабража на двоих занял менее 10и минут. Предварительно Евгения нам рассказала об игристых винах, что можно открыть, выбив горлышко из бутылки, что не желательно. Отвечала охотно на все вопросы и до, и после, оставив нас по окончании мастер класса наедине, чтобы распили вкусное шампанское. Мастер класс был подарком мужу на день рождения. Он был в восторге, как ребёнок, несмотря на то, что сам процесс

А Анастасия Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) читать дальше комфортная атмосфера и вкуснейшее вино 🍷 с не мене вкусной закуской 🔥 девочки доходчиво и показательно объяснили,как получить цвет,желаемый для рисования определённой картины 🤩 Теплота и душевность,сближение и творчество,это действительно было прекрасно 🔥

Анастасия: замечательный мастер класс. Очень неожиданно использовать вино как краски. Дарья очень доступно и терпеливо объясняла как получить необходимый оттенок, подсказывала какую картину выбрать для копирования. Даже у тех, кто никогда не рисовал к концу мастер класса получится картина на память. Два часа пролетели очень быстро. С удовольствием придем снова. Оксана:Очень понравился 🥰 восхитил и приятно удивил меня мастер-класс по рисованию вином 🔥 Встретили нас с подругами приветливые гиды-искусницы 🥰

И Ирина Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) Очень понравилось рисовать вином, опыт очень необычный, атмосфера уютная, рассказали истории рисования вином, помимо рисования наслаждались ещё вкусным вином и закусками. Для непрофессионалов хорошие результаты получились) так что под чутким руководством художника многое может получиться! Рекомендую!

Ю Юля Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) Дарили коллеге на День Рождения! Мероприятие - восторг! Все на высоком уровне проведено! Дарья очень приятная в общении. Рекомендую!

М Марина Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!

А Алексей Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) читать дальше у всех получится сделать работу. В результате - не только все получилось, но еще и все знакомые и друзья с недоверием позже отнеслись, сами ли мы это сваяли!))) Необыкновенные девочки-организаторы. Располагают к себе, стараются удержать атмосферу добра и позитива, интересные, творческие, инициативные! Классная и располагающая обстановка в самой студии - все комфортно, атмосферно, настраивает на познание себя и своих творческих способностей, располагает к беседам…

Нам все понравилось! довольны не только результатом, но и новым опытом! Большое спасибо за такой формат!

Необычно, интересно, познавательно! Всем рекомендуем!!! Великолепный вариант для размеренного, но очень интересного и полезного времяпрепровождения с элементами релакса. Полная арт-терапия. Были семьей, переживали, что не

С Светлана Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) Дарья, спасибо! Нам очень понравилось, и организация мероприятия, и подача материала и конечно результат нашего мастер класса. Все было супер!

А Андрей Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) Все очень понравилось, было интересно)

О Ольга Рисование вином: мастер-класс от художника (18+) читать дальше дают резиновые шлёпанцы (заранее мы об этом не знали, получились образы в нарядных платьях и шлёпанцах). Времени на рисование как будто немного не хватает, к концу пришлось торопиться, можно было бы сэкономить время на презентации вин, мы же больше рисуем, нежели чем дегустируем. Понравились примеры набросков и картин, которые показывала Дарья, красиво, вдохновляюще. Не понравился запрет рисовать что-либо, кроме винограда по примеру (две подруги хотели рисовать свой сюжет, не вижу проблем в этом).

В целом остались довольны! Были в уютной студии, стол красиво оформлен, закуски к вину вкусные, на всех хватило. Нужна сменная обувь, либо на месте

С Светлана Москва гусарская: мастер-класс по сабражу Кто еще думает стоит или не стоит попробовать сабраж - однозначно стоит! Получила истинное удовольствие от процесса. Эмоции внутри переполняли. Помимо вскрытия бутылки было много интересной и полезной информации от Евгении. Я в восторге!

Д Дарья Москва гусарская: мастер-класс по сабражу читать дальше Сабраж делали на улице. Шел проливной дождь, но мы победили все бутылки. Я открывала не саблей (ножом), а ножкой бокала. Бокалы предоставляются. Отдельно хочу отметить - на сабраж подобрано очень качественное и вкусное вино - буду покупать еще. И всем рекомендую экскурсию! У меня одни положительные эмоции! Были вдвоем. Отлично провели время! Послушали теорию под закуски, принесенные с собой. Подискутировали про вина. Приятная обстановка, уютно и хорошо.

А Анна Москва гусарская: мастер-класс по сабражу Все очень понравилось! Благодарю Евгению за информативность и легкость мероприятия. Сабраж удался, теперь перейду к тернировкам!!!

О Олег Москва гусарская: мастер-класс по сабражу Евгения отличный рассказчик, все было симпатично и доступно! У нас все получилось, только времени было мало и не успели «трофеи» выпить! Но все упаковали с любовью и заботой. Спасибо за познавательную и полезную экскурсию в мир шампанского и сабража