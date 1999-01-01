«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль

«Здесь тысячи событий и имён»

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Суздаль — один из городов Золотого кольца России.

Это небольшой сказочный городок и настоящий музей под открытым небом.

Мы отправимся в однодневное путешествие в Суздаль.

Вы прогуляетесь по старинным улочкам, заглянете в средневековую княжескую резиденцию и увидите красивые соборы.

В городе многое сохранилось в идеальном виде — сюда даже приезжают снимать исторические фильмы без декораций.
«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль
«Здесь тысячи событий и имён»: однодневный тур в Суздаль

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая площадка на «Убогих горах»
  • Гостиные ряды на Торговой площади
  • Купеческие дома
  • Городские валы
  • Река Каменка
  • Музейный комплекс Кремля: Крестовая палата и Рождественский собор
  • Музейный комплекс Спасо-Евфимиева монастыря
  • Спасо-Преображенский собор
Программа экскурсии
  • 07:30 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Партизанская, на парковке автобусов около гостиницы «Гамма Дельта» (последний вагон из центра).
  • 07:45 Отправление автобуса от м. Партизанская. Путевая информация.
  • Обзорная экскурсия по городу: панорама города со смотровой площадки на «Убогих горах», Гостиные ряды на Торговой площади, купеческие дома, городские валы, река Каменка.
  • Осмотр памятников архитектуры, внесённых в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: экскурсия по музейному комплексу Кремля с посещением Крестовой палаты и Рождественского собора; экскурсия по музейному комплексу Спасо-Евфимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора или экспозиции «Золотая кладовая», концерт колокольного звона. Свободное время для посещения других экспозиций монастыря.
  • Свободное время в центре города.
  • 22:30 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
  • Льготные билеты для детей действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте.
Подробнее об экскурсии и местах, которые мы посетим
Первое упоминание о Суздале относится к 1024 году. Когда-то здесь соединились в одну культуру древние мерянские племена и пришедшие с юго-запада славяне-вятичи. Само слово «суздаль» весьма благозвучно – у мерян оно означало «девичья песнь». Благодаря принятым мерам по консервации старины и запрету здесь многоэтажного строительства, путешествие в Суздаль превращается в путешествие во времени.
На территории белокаменного Кремля можно ощутить атмосферу средневековой княжеской резиденции, здесь сохраняется уникальное церковное здание – монументальный собор Рождества Богородицы, построенный ещё в 1220-е годы. Специалисты называют его последним заметным сооружением доордынской Руси. В соборе упокоены сыновья князя Юрия Долгорукого, основавшего Москву. Близ собора восстановлена шатровая колокольня XVII века с уникальными часами-курантами. Здесь же древний Архиерейский двор, ведь Суздаль долгое время был местом пребывания епископской кафедры.
Путешествие по центральной улице города и осмотр его панорам с объездной дороги создает у зрителя ощущение более близкой старины конца XIX – начала XX вв. Недаром в Суздале снимались многие исторические фильмы без дополнительных декораций.
Среди суздальских монастырей, а всего их было пять, хорошо известен расположенный на берегу живописной реки Каменки мужской Спасо-Евфимиев монастырь, в котором теперь размещены экспозиции Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На его обширной территории за могучими 8-метровыми каменными стенами туристы посещают Преображенский собор XVI века, слушают колокольные звоны, знакомятся с экспозициями по древнерусскому искусству и церковной старине, слушают рассказ экскурсовода о князе Дмитрии Пожарском, похороненном здесь же под огромным саркофагом. У входа в монастырь – памятник этому герою русской истории.
В свободное время посещения Спасо-Ефимиева монастыря по вашему комплексному билету вы можете самостоятельно посетить другие экспозиции монастыря, такие как «Сплетение судеб», «Суздальская тюрьма», «Национальный герой Дмитрий Пожарский» и другие.
После экскурсионной программы вы сможете самостоятельно пройти по центру города, Гостиному двору, соединенному с Кремлем бойкой торговой улочкой, где можно купить и знаменитую медовуху, и деревянных игрушечных «мишек», пилящих дрова или играющих на компьютере, настоящие старинные самовары, утюги, посуду и многое другое.
Суздаль прекрасен не только летом, когда он утопает в зелени, он незабываем и весной, когда пробиваются первые ручьи и звенит первая робкая капель, и ранними зимними сумерками, когда причудливые силуэты многочисленных храмов прорезают тронутое красноватым морозным закатом небо.
🚩 Начало: Станция метро Партизанская, Москва
🏁 Место завершения: У ближайшей станции метро по пути следования
 Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа, включая билеты в музеи
  • Сопровождение гидом (путевая информация).
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
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