Программа экскурсии

07:30 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Партизанская, на парковке автобусов около гостиницы «Гамма Дельта» (последний вагон из центра).

07:45 Отправление автобуса от м. Партизанская. Путевая информация.

Обзорная экскурсия по городу: панорама города со смотровой площадки на «Убогих горах», Гостиные ряды на Торговой площади, купеческие дома, городские валы, река Каменка.

Осмотр памятников архитектуры, внесённых в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: экскурсия по музейному комплексу Кремля с посещением Крестовой палаты и Рождественского собора; экскурсия по музейному комплексу Спасо-Евфимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора или экспозиции «Золотая кладовая», концерт колокольного звона. Свободное время для посещения других экспозиций монастыря.

Свободное время в центре города.

22:30 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Льготные билеты для детей действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте.

Подробнее об экскурсии и местах, которые мы посетим

Первое упоминание о Суздале относится к 1024 году. Когда-то здесь соединились в одну культуру древние мерянские племена и пришедшие с юго-запада славяне-вятичи. Само слово «суздаль» весьма благозвучно – у мерян оно означало «девичья песнь». Благодаря принятым мерам по консервации старины и запрету здесь многоэтажного строительства, путешествие в Суздаль превращается в путешествие во времени.

На территории белокаменного Кремля можно ощутить атмосферу средневековой княжеской резиденции, здесь сохраняется уникальное церковное здание – монументальный собор Рождества Богородицы, построенный ещё в 1220-е годы. Специалисты называют его последним заметным сооружением доордынской Руси. В соборе упокоены сыновья князя Юрия Долгорукого, основавшего Москву. Близ собора восстановлена шатровая колокольня XVII века с уникальными часами-курантами. Здесь же древний Архиерейский двор, ведь Суздаль долгое время был местом пребывания епископской кафедры.

Путешествие по центральной улице города и осмотр его панорам с объездной дороги создает у зрителя ощущение более близкой старины конца XIX – начала XX вв. Недаром в Суздале снимались многие исторические фильмы без дополнительных декораций.

Среди суздальских монастырей, а всего их было пять, хорошо известен расположенный на берегу живописной реки Каменки мужской Спасо-Евфимиев монастырь, в котором теперь размещены экспозиции Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На его обширной территории за могучими 8-метровыми каменными стенами туристы посещают Преображенский собор XVI века, слушают колокольные звоны, знакомятся с экспозициями по древнерусскому искусству и церковной старине, слушают рассказ экскурсовода о князе Дмитрии Пожарском, похороненном здесь же под огромным саркофагом. У входа в монастырь – памятник этому герою русской истории.

В свободное время посещения Спасо-Ефимиева монастыря по вашему комплексному билету вы можете самостоятельно посетить другие экспозиции монастыря, такие как «Сплетение судеб», «Суздальская тюрьма», «Национальный герой Дмитрий Пожарский» и другие.

После экскурсионной программы вы сможете самостоятельно пройти по центру города, Гостиному двору, соединенному с Кремлем бойкой торговой улочкой, где можно купить и знаменитую медовуху, и деревянных игрушечных «мишек», пилящих дрова или играющих на компьютере, настоящие старинные самовары, утюги, посуду и многое другое.

Суздаль прекрасен не только летом, когда он утопает в зелени, он незабываем и весной, когда пробиваются первые ручьи и звенит первая робкая капель, и ранними зимними сумерками, когда причудливые силуэты многочисленных храмов прорезают тронутое красноватым морозным закатом небо.