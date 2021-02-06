Отель находится в Москве на Измайловском шоссе в 3-х минутах от метро Партизанская. Здесь имеются различные номера. В основном услугами отеля пользуются влюблённые пары, которые хотят остаться наедине на ночь, сотрудники компаний для бизнес-поездки, а так же туристы приезжающие на экскурсии, ведь отсюда легко добираться до любой исторической точки Москвы.
Номера здесь имеют хорошую звукоизоляцию, красиво обставлены мебелью, в каждом есть собственный санузел. Ванные комнаты оснащены весами, косметическими и банными принадлежностями, также здесь имеется фен.
Можно забронировать номер на сутки, при желании продлить его.
Если возникла необходимость в размещении в данной гостинице, то это возможно в любое время суток, днём или ночью.
Отель расположен в красивом месте, здесь имеются различные парки, можно побывать в музее-заповеднике, на смотровых площадках, посетить Измайловский кремль, зоны отдыха.
Какие номера имеются в отеле
Здесь можно забронировать самые разные виды номеров это:
- Студия;
- Стандарт;
- Стандарт семейный;
- Люкс;
- Русский Делюкс;
- Смарт;
- Апартамент Смарт.
Номера класса Студия напоминают просторную квартиру с собственной ванной. Здесь есть гостиная и спальня. Номера оснащены:
- большой двуспальной кроватью;
- современным телевизором с выходом в Интернет;
- DVD;
- мини-холодильником;
- большим зеркалом.
Также здесь имеются прикроватные тумбочки, просторный шкаф с вешалками, журнальный столик осветительные приборы, стулья стол.
В ванной комнате есть не только ванная, но и душевая кабина. Здесь есть полотенца, халаты, гель для душа, зубной набор, шампунь, бритвенный набор и многое другое.
При отеле действует тренажерный зал, имеется конференц-центр, камера хранения. Можно воспользоваться прокатом велосипедов, чтобы отправиться в увлекательную поездку по красивым окрестностям. Ещё в отеле есть гладильная комната, кулер на каждом этаже, услуги чистки обуви и многое другое.
Если нужны отели с романтическими номерами в Москве, Vega отлично для этого подходит, у них есть специальные номера для ваших предпочтений.
Русский Делюкс
Если хочется остановиться в номере, в котором русский стиль сочетается с современностью, тогда данный тип прекрасно подходит. Номер находится на восьмом этаже. Здесь можно не только прекрасно отдохнуть, но и сделать приятные фотографии на память. В данном номере также есть необходимое оснащение комнат и ванной.
Люкс Классик
Такой номер прекрасно подходит для бизнесменов, которые хотят не только работать, но и принимать в своих апартаментах гостей, отдыхать здесь, как дома.
Смарт
Роскошные номера с уникальным дизайном, понравится тем, кто, например, предпочитает стиль лофт и современное оформление.
Питание
Принимать пищу можно в ресторане при отеле. С июня 2020 года он работает в привычном режиме, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Здесь можно завтракать, обедать и ужинать. Завтраки формата шведский стол, где можно выбрать из большого разнообразия самую вкусную пищу для себя. Они происходят на втором этаже. А поужинать можно в другом ресторане, который находится на первом этаже.
Достопримечательности поблизости
Отель имеет очень удачное расположение. В непосредственной близости находится знаменитый комплекс Измайлово. Вот какие достопримечательности здесь имеются. Это:
- Измайловский парк;
- Серебряно-Виноградный пруд;
- Царская усадьба;
- рынок;
- Кремль в Измайлово;
- стадион;
- Вернисаж;
- музей истории водки;
- свалка;
- концертный зал;
- бункер Сталина;
- церковь Покрова Пресвятой Богородицы;
- блошиный рынок;
- музей невоспитанных детей;
- музей утюга;
- Мостовая башня и многое другое.
Измайловский парк
Этот природный уголок со множеством современных удобств можно посетить в любое время года. Летом здесь во всей красе предстаёт Измайловский пруд, на берегу которого так приятно отдыхать возле воды. Желающие смогут воспользоваться прокатом, покататься на лодке.
В парке имеется Измайловский Кремль, аттракционы. Так как всё это расположено далеко от центра Москвы, здесь чистый воздух, красивая ухоженная природа. Ребятишки смогут поиграть на корабле-горке, покататься на других аттракционах. По отзывам тех, кто уже был здесь, в Измайловском парке имеется богатый животный и растительный мир, уникальная история, которая уходит корнями еще во времена царствования Алексея Михайловича.
Кремль в Измайлово
Чтобы увидеть его, нужно будет пройти Измайловский парк. В Кремле имеются множество музеев, есть рестораны, кафе, часто проходят выставки. Интересно посмотреть на древнерусские здания, окунуться в атмосферу этого времени. Красивые памятники архитектуры понравятся не только любителям старинного зодчества, но и другим посетителям.
Музеи
Также в Измайлово имеется множество музеев, которые будет интересно посетить не только взрослым, но и детям. Для ребятишек здесь построен музей невоспитанных детей. В отличие от других подобных мест, в данном экспонаты можно трогать, даже примерять на себя. Ещё здесь разрешается стрелять из рогаток, рисовать на стенах, можно в такой неформальной обстановке отпраздновать детский день рождения.
Также ребятишкам наверняка понравится в музее Буратино-Пиноккио. Здесь они смогут побывать в атмосфере старой Италии, актёры разыграют для них эту знаменитую сказку Джанни Родари.
Музей утюга понравится любителям старинных вещей. В этом помещении можно посмотреть специальную коллекцию старинных экспонатов. Гид увлекательно расскажет про то, как со временем эволюционировали утюги, другие предметы быта.
Ещё ребятишкам будет интересно посетить контактный зоопарк, музей анимации. А взрослые смогут побывать в музее хлеба, посмотреть удивительные экспонаты комплекса, который называется «Дедушкин чердак».
Любители спорта с удовольствием побывают на стадионе в Измайлово. Здесь можно купить бытовые предметы старинного и советского времени по доступным ценам.