Отель Vega – отель в Москве для романтиков и не только

Если хочется отправиться в путешествие в столицу России, посетить новые места, то предварительно нужно решить вопрос, где можно будет остановиться? Если предстоит романтическая поездка, тогда можно забронировать номер в отеле «Вега», где прекрасная атмосфера, есть всё необходимое
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Отель Вега в Измайлово
Отель Вега в Измайлово

Отель находится в Москве на Измайловском шоссе в 3-х минутах от метро Партизанская. Здесь имеются различные номера. В основном услугами отеля пользуются влюблённые пары, которые хотят остаться наедине на ночь, сотрудники компаний для бизнес-поездки, а так же туристы приезжающие на экскурсии, ведь отсюда легко добираться до любой исторической точки Москвы.

Номера здесь имеют хорошую звукоизоляцию, красиво обставлены мебелью, в каждом есть собственный санузел. Ванные комнаты оснащены весами, косметическими и банными принадлежностями, также здесь имеется фен.

Можно забронировать номер на сутки, при желании продлить его.

Если возникла необходимость в размещении в данной гостинице, то это возможно в любое время суток, днём или ночью.

Отель расположен в красивом месте, здесь имеются различные парки, можно побывать в музее-заповеднике, на смотровых площадках, посетить Измайловский кремль, зоны отдыха.

Какие номера имеются в отеле

Здесь можно забронировать самые разные виды номеров это:

  • Студия;
  • Стандарт;
  • Стандарт семейный;
  • Люкс;
  • Русский Делюкс;
  • Смарт;
  • Апартамент Смарт.

Номера класса Студия напоминают просторную квартиру с собственной ванной. Здесь есть гостиная и спальня. Номера оснащены:

  • большой двуспальной кроватью;
  • современным телевизором с выходом в Интернет;
  • DVD;
  • мини-холодильником;
  • большим зеркалом.

Также здесь имеются прикроватные тумбочки, просторный шкаф с вешалками, журнальный столик осветительные приборы, стулья стол.

В ванной комнате есть не только ванная, но и душевая кабина. Здесь есть полотенца, халаты, гель для душа, зубной набор, шампунь, бритвенный набор и многое другое.

При отеле действует тренажерный зал, имеется конференц-центр, камера хранения. Можно воспользоваться прокатом велосипедов, чтобы отправиться в увлекательную поездку по красивым окрестностям. Ещё в отеле есть гладильная комната, кулер на каждом этаже, услуги чистки обуви и многое другое.

Если нужны отели с романтическими номерами в Москве, Vega отлично для этого подходит, у них есть специальные номера для ваших предпочтений.

Русский Делюкс

Русский Делюкс в Веге
Русский Делюкс в Веге

Если хочется остановиться в номере, в котором русский стиль сочетается с современностью, тогда данный тип прекрасно подходит. Номер находится на восьмом этаже. Здесь можно не только прекрасно отдохнуть, но и сделать приятные фотографии на память. В данном номере также есть необходимое оснащение комнат и ванной.

Люкс Классик

Такой номер прекрасно подходит для бизнесменов, которые хотят не только работать, но и принимать в своих апартаментах гостей, отдыхать здесь, как дома.

Смарт

Номер Смарт, отель Vega
Номер Смарт, отель Vega

Роскошные номера с уникальным дизайном, понравится тем, кто, например, предпочитает стиль лофт и современное оформление.

Питание

Принимать пищу можно в ресторане при отеле. С июня 2020 года он работает в привычном режиме, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Здесь можно завтракать, обедать и ужинать. Завтраки формата шведский стол, где можно выбрать из большого разнообразия самую вкусную пищу для себя. Они происходят на втором этаже. А поужинать можно в другом ресторане, который находится на первом этаже.

Досто­приме­чатель­ности поблизости

Отель имеет очень удачное расположение. В непосредственной близости находится знаменитый комплекс Измайлово. Вот какие достопримечательности здесь имеются. Это:

  • Измайловский парк;
  • Серебряно-Виноградный пруд;
  • Царская усадьба;
  • рынок;
  • Кремль в Измайлово;
  • стадион;
  • Вернисаж;
  • музей истории водки;
  • свалка;
  • концертный зал;
  • бункер Сталина;
  • церковь Покрова Пресвятой Богородицы;
  • блошиный рынок;
  • музей невоспитанных детей;
  • музей утюга;
  • Мостовая башня и многое другое.

Измайловский парк

Этот природный уголок со множеством современных удобств можно посетить в любое время года. Летом здесь во всей красе предстаёт Измайловский пруд, на берегу которого так приятно отдыхать возле воды. Желающие смогут воспользоваться прокатом, покататься на лодке.

В парке имеется Измайловский Кремль, аттракционы. Так как всё это расположено далеко от центра Москвы, здесь чистый воздух, красивая ухоженная природа. Ребятишки смогут поиграть на корабле-горке, покататься на других аттракционах. По отзывам тех, кто уже был здесь, в Измайловском парке имеется богатый животный и растительный мир, уникальная история, которая уходит корнями еще во времена царствования Алексея Михайловича.

Кремль в Измайлово

Рядом с Кремлём в Измайлово, расположено арт-пространство Вернисаж
Рядом с Кремлём в Измайлово, расположено арт-пространство Вернисаж
Вид на Кремль с Серебряно-виноградного пруда
Вид на Кремль с Серебряно-виноградного пруда

Чтобы увидеть его, нужно будет пройти Измайловский парк. В Кремле имеются множество музеев, есть рестораны, кафе, часто проходят выставки. Интересно посмотреть на древнерусские здания, окунуться в атмосферу этого времени. Красивые памятники архитектуры понравятся не только любителям старинного зодчества, но и другим посетителям.

Музеи

Также в Измайлово имеется множество музеев, которые будет интересно посетить не только взрослым, но и детям. Для ребятишек здесь построен музей невоспитанных детей. В отличие от других подобных мест, в данном экспонаты можно трогать, даже примерять на себя. Ещё здесь разрешается стрелять из рогаток, рисовать на стенах, можно в такой неформальной обстановке отпраздновать детский день рождения.

Также ребятишкам наверняка понравится в музее Буратино-Пиноккио. Здесь они смогут побывать в атмосфере старой Италии, актёры разыграют для них эту знаменитую сказку Джанни Родари.

Музей утюга понравится любителям старинных вещей. В этом помещении можно посмотреть специальную коллекцию старинных экспонатов. Гид увлекательно расскажет про то, как со временем эволюционировали утюги, другие предметы быта.

Ещё ребятишкам будет интересно посетить контактный зоопарк, музей анимации. А взрослые смогут побывать в музее хлеба, посмотреть удивительные экспонаты комплекса, который называется «Дедушкин чердак».

Любители спорта с удовольствием побывают на стадионе в Измайлово. Здесь можно купить бытовые предметы старинного и советского времени по доступным ценам.

Где находится отель Вега Измайлово

Вид на сеть отелей Измайлово, расположение Вега указано стрелкой
Вид на сеть отелей Измайлово, расположение Вега указано стрелкой
Вега Измайлово, Измайловское ш., 71, корп. 3В, Москва, Россия