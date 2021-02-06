Если хочется отправиться в путешествие в столицу России, посетить новые места, то предварительно нужно решить вопрос, где можно будет остановиться? Если предстоит романтическая поездка, тогда можно забронировать номер в отеле «Вега», где прекрасная атмосфера, есть всё необходимое

Отель Вега в Измайлово

Отель находится в Москве на Измайловском шоссе в 3-х минутах от метро Партизанская. Здесь имеются различные номера. В основном услугами отеля пользуются влюблённые пары, которые хотят остаться наедине на ночь, сотрудники компаний для бизнес-поездки, а так же туристы приезжающие на экскурсии, ведь отсюда легко добираться до любой исторической точки Москвы.

Номера здесь имеют хорошую звукоизоляцию, красиво обставлены мебелью, в каждом есть собственный санузел. Ванные комнаты оснащены весами, косметическими и банными принадлежностями, также здесь имеется фен.

Можно забронировать номер на сутки, при желании продлить его.

Если возникла необходимость в размещении в данной гостинице, то это возможно в любое время суток, днём или ночью.

Отель расположен в красивом месте, здесь имеются различные парки, можно побывать в музее-заповеднике, на смотровых площадках, посетить Измайловский кремль, зоны отдыха.

Какие номера имеются в отеле

Здесь можно забронировать самые разные виды номеров это:

Студия;

Стандарт;

Стандарт семейный;

Люкс;

Русский Делюкс;

Смарт;

Апартамент Смарт.

Номера класса Студия напоминают просторную квартиру с собственной ванной. Здесь есть гостиная и спальня. Номера оснащены:

большой двуспальной кроватью;

современным телевизором с выходом в Интернет;

DVD;

мини-холодильником;

большим зеркалом.

Также здесь имеются прикроватные тумбочки, просторный шкаф с вешалками, журнальный столик осветительные приборы, стулья стол.

В ванной комнате есть не только ванная, но и душевая кабина. Здесь есть полотенца, халаты, гель для душа, зубной набор, шампунь, бритвенный набор и многое другое.

При отеле действует тренажерный зал, имеется конференц-центр, камера хранения. Можно воспользоваться прокатом велосипедов, чтобы отправиться в увлекательную поездку по красивым окрестностям. Ещё в отеле есть гладильная комната, кулер на каждом этаже, услуги чистки обуви и многое другое.

Если нужны отели с романтическими номерами в Москве, Vega отлично для этого подходит, у них есть специальные номера для ваших предпочтений.

Русский Делюкс

Русский Делюкс в Веге

Если хочется остановиться в номере, в котором русский стиль сочетается с современностью, тогда данный тип прекрасно подходит. Номер находится на восьмом этаже. Здесь можно не только прекрасно отдохнуть, но и сделать приятные фотографии на память. В данном номере также есть необходимое оснащение комнат и ванной.

Люкс Классик

Такой номер прекрасно подходит для бизнесменов, которые хотят не только работать, но и принимать в своих апартаментах гостей, отдыхать здесь, как дома.

Смарт

Номер Смарт, отель Vega

Роскошные номера с уникальным дизайном, понравится тем, кто, например, предпочитает стиль лофт и современное оформление.

Питание

Принимать пищу можно в ресторане при отеле. С июня 2020 года он работает в привычном режиме, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Здесь можно завтракать, обедать и ужинать. Завтраки формата шведский стол, где можно выбрать из большого разнообразия самую вкусную пищу для себя. Они происходят на втором этаже. А поужинать можно в другом ресторане, который находится на первом этаже.

Досто­приме­чатель­ности поблизости

Отель имеет очень удачное расположение. В непосредственной близости находится знаменитый комплекс Измайлово. Вот какие достопримечательности здесь имеются. Это:

Измайловский парк;

Серебряно-Виноградный пруд;

Царская усадьба;

рынок;

Кремль в Измайлово;

стадион;

Вернисаж;

музей истории водки;

свалка;

концертный зал;

бункер Сталина;

церковь Покрова Пресвятой Богородицы;

блошиный рынок;

музей невоспитанных детей;

музей утюга;

Мостовая башня и многое другое.

Измайловский парк

Этот природный уголок со множеством современных удобств можно посетить в любое время года. Летом здесь во всей красе предстаёт Измайловский пруд, на берегу которого так приятно отдыхать возле воды. Желающие смогут воспользоваться прокатом, покататься на лодке.

В парке имеется Измайловский Кремль, аттракционы. Так как всё это расположено далеко от центра Москвы, здесь чистый воздух, красивая ухоженная природа. Ребятишки смогут поиграть на корабле-горке, покататься на других аттракционах. По отзывам тех, кто уже был здесь, в Измайловском парке имеется богатый животный и растительный мир, уникальная история, которая уходит корнями еще во времена царствования Алексея Михайловича.

Кремль в Измайлово

Рядом с Кремлём в Измайлово, расположено арт-пространство Вернисаж Вид на Кремль с Серебряно-виноградного пруда

Чтобы увидеть его, нужно будет пройти Измайловский парк. В Кремле имеются множество музеев, есть рестораны, кафе, часто проходят выставки. Интересно посмотреть на древнерусские здания, окунуться в атмосферу этого времени. Красивые памятники архитектуры понравятся не только любителям старинного зодчества, но и другим посетителям.

Музеи

Также в Измайлово имеется множество музеев, которые будет интересно посетить не только взрослым, но и детям. Для ребятишек здесь построен музей невоспитанных детей. В отличие от других подобных мест, в данном экспонаты можно трогать, даже примерять на себя. Ещё здесь разрешается стрелять из рогаток, рисовать на стенах, можно в такой неформальной обстановке отпраздновать детский день рождения.

Также ребятишкам наверняка понравится в музее Буратино-Пиноккио. Здесь они смогут побывать в атмосфере старой Италии, актёры разыграют для них эту знаменитую сказку Джанни Родари.

Музей утюга понравится любителям старинных вещей. В этом помещении можно посмотреть специальную коллекцию старинных экспонатов. Гид увлекательно расскажет про то, как со временем эволюционировали утюги, другие предметы быта.

Ещё ребятишкам будет интересно посетить контактный зоопарк, музей анимации. А взрослые смогут побывать в музее хлеба, посмотреть удивительные экспонаты комплекса, который называется «Дедушкин чердак».

Любители спорта с удовольствием побывают на стадионе в Измайлово. Здесь можно купить бытовые предметы старинного и советского времени по доступным ценам.

Где находится отель Вега Измайлово

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