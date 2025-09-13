Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.
Дополнительные экскурсии состоятся при наборе группы от 10 человек, заказывается при бронировании тура или на маршруте.
В 7:15 вы самостоятельно отправитесь на поезде «Ласточка» №713М с Восточного вокзала в Москву. Прибытие во Владимир — в 9:00, где группу встретит гид с табличкой.
Программа тура по дням
Суздаль: история, архитектура и гастрономия
В 7:15 вы самостоятельно отправитесь на поезде «Ласточка» №713М с Восточного вокзала в Москву. Прибытие во Владимир — в 9:00, где группу встретит гид с табличкой (проезд входит в стоимость тура).
Переезд в Суздаль. Экскурсия начнётся на Красной площади у Ризоположенского монастыря (основан в 1207 году). Он связан с именем святой Евфросиньи Суздальской, которая, по преданию, спасла город от нашествия Батыя.
Прогулка продолжится по улице Старая, ведущей к Торговой площади. Эта улица известна как место съёмок фильма «Женитьба Бальзаминова» — здесь находится дом главного героя. На Торговых рядах сделаем остановку у смотровой площадки и лавочек, а также увидим старейший трактир города.
На Кремлёвской улице вы увидите Суздальский кремль и необычные часы с буквами кириллицы. Посетите Богородице-Рождественский собор с памятниками декоративно-прикладного искусства и иконами 13-17 веков, включая Золотые врата и уникальную чашу 19 века. В экспозиции — история города, развитие монастырей и архитектуры.
Пройдём через мост над Каменкой и пересядем в автобус, чтобы доехать до Спасо-Евфимиева монастыря — одного из крупнейших архитектурных комплексов Суздаля. По желанию можно осмотреть его территорию и собор (за доплату).
Обед «по-крестьянски» — за дополнительную плату. Свободное время. Можно выбрать опции из пакета или принять участие в дегустации 10 видов медовухи (за доплату). Вас встретит хозяйка, расскажет старинные истории, подадут печёные яблоки и мочёную рябину.
Возвращение во Владимир. Ужин — по желанию и за доплату.
Владимир и Боголюбово: от фортификаций до храмов
День начнётся у Золотых ворот — оборонительного сооружения 12 века, построенного при князе Андрее Боголюбском. Сейчас памятник находится на реконструкции и входит в список ЮНЕСКО.
Далее — прогулка по Георгиевской улице, где раньше располагался княжеский двор. По пути — памятники: учёный кот, пожарный с водокачкой 19 века, шалопай и фармацевт. С обзорных площадок откроется вид на Клязьму и Успенский собор, а также вы узнаете о Владимирской вишне.
Затем — визит в музей «Бабуся Ягуся». Экскурсия с Бабой-ягой, мастер-класс по приготовлению «зелья» и возможность приобрести сувениры и косметику в лавке.
Продолжим маршрут на Соборной площади. Через парк «Липки» вы пройдёте к Успенскому собору — памятнику архитектуры с фресками Рублёва. Затем осмотрите Дмитриевский собор с белокаменной резьбой. Обед «по-княжески» с курником — по желанию (за доплату).
Во второй половине дня — поездка в село Боголюбово. Здесь вы увидите Свято-Боголюбский монастырь, основанный Андреем Боголюбским в 12 веке. В программу входит осмотр княжеских палат и церкви Рождества Богородицы.
Через пруд и Боголюбовский луг вы пройдёте к церкви Покрова на Нерли. Весной храм отражается в разлившихся водах, создавая эффект «парящего» здания. Прогулка пройдёт по заповедной зоне.
Вечером — возвращение во Владимир, затем — отъезд в Москву (на автобусе или поезде).
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|16 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки / завтраки + обеды
- Проезд из Москвы
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Билеты на поезд
Что не входит в цену
- Обратный билет в Москву
- Дегустация медовухи (Суздаль) - 700 ₽
- Пакет «музейный»: посещение территории и интерьеров Спасо-Евфимиева монастыря и Спасо-Преображенского собора - 1000 ₽
- Ужин по программе - 950 ₽
- Доплата за иностранного гражданина - 500 ₽
- 1-местное размещение - от 2600 ₽
- Стоимость тура для детей до 15 лет - 16 600 ₽
- При проживании в 2-местном номере на дополнительном месте стоимость тура составит:
- Для детей до 15 лет - 16 300 ₽
- Для участников от 15 лет - 16 600 ₽
- Возможен заказ тура только с завтраками. В этом случае его стоимость составит:
- Основное место до 15 лет - 14 700 ₽
- Основное место от 15 лет - 15 000 ₽
- Дополнительное место до 15 лет - 14 400 ₽
- Дополнительное место от 15 лет - 14 700 ₽
- Возможно проживание в хостеле. В этом случае стоимость тура:
- Без завтрака до 15 лет - 13 100 ₽
- Без завтрака от 15 лет - 13 400 ₽
- С обедом до 15 лет - 15 000 ₽
- С обедом от 15 лет - 15 300 ₽
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Вкусный обед.