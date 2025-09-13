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Экспресс-путешествие по Суздалю, Владимиру и Боголюбову (из Москвы)

Увидеть величественные храмы, сделать богатырское зелье и посетить Покрова на Нерли
Всего за 2 дня вы успеете пройти по улочкам Суздаля, прикоснуться к мощным стенам монастырей и увидеть редкие реликвии древнерусского искусства. В кремле и соборах — золотые врата, резные иконостасы
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и следы богатого духовного прошлого.

Во Владимире вас встретят Золотые ворота, белокаменные соборы, яркие персонажи на Георгиевской улице и ожившая сказка в музее Бабы Яги.

Завершением станет прогулка к храму Покрова на Нерли через заповедный луг — в место, которое веками вдохновляет паломников и художников.

5
2 отзыва
Экспресс-путешествие по Суздалю, Владимиру и Боголюбову (из Москвы)
Экспресс-путешествие по Суздалю, Владимиру и Боголюбову (из Москвы)
Экспресс-путешествие по Суздалю, Владимиру и Боголюбову (из Москвы)

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.

Дополнительные экскурсии состоятся при наборе группы от 10 человек, заказывается при бронировании тура или на маршруте.

В 7:15 вы самостоятельно отправитесь на поезде «Ласточка» №713М с Восточного вокзала в Москву. Прибытие во Владимир — в 9:00, где группу встретит гид с табличкой.

Программа тура по дням

1 день

Суздаль: история, архитектура и гастрономия

В 7:15 вы самостоятельно отправитесь на поезде «Ласточка» №713М с Восточного вокзала в Москву. Прибытие во Владимир — в 9:00, где группу встретит гид с табличкой (проезд входит в стоимость тура).

Переезд в Суздаль. Экскурсия начнётся на Красной площади у Ризоположенского монастыря (основан в 1207 году). Он связан с именем святой Евфросиньи Суздальской, которая, по преданию, спасла город от нашествия Батыя.

Прогулка продолжится по улице Старая, ведущей к Торговой площади. Эта улица известна как место съёмок фильма «Женитьба Бальзаминова» — здесь находится дом главного героя. На Торговых рядах сделаем остановку у смотровой площадки и лавочек, а также увидим старейший трактир города.

На Кремлёвской улице вы увидите Суздальский кремль и необычные часы с буквами кириллицы. Посетите Богородице-Рождественский собор с памятниками декоративно-прикладного искусства и иконами 13-17 веков, включая Золотые врата и уникальную чашу 19 века. В экспозиции — история города, развитие монастырей и архитектуры.

Пройдём через мост над Каменкой и пересядем в автобус, чтобы доехать до Спасо-Евфимиева монастыря — одного из крупнейших архитектурных комплексов Суздаля. По желанию можно осмотреть его территорию и собор (за доплату).

Обед «по-крестьянски» — за дополнительную плату. Свободное время. Можно выбрать опции из пакета или принять участие в дегустации 10 видов медовухи (за доплату). Вас встретит хозяйка, расскажет старинные истории, подадут печёные яблоки и мочёную рябину.

Возвращение во Владимир. Ужин — по желанию и за доплату.

Суздаль: история, архитектура и гастрономияСуздаль: история, архитектура и гастрономияСуздаль: история, архитектура и гастрономияСуздаль: история, архитектура и гастрономия
2 день

Владимир и Боголюбово: от фортификаций до храмов

День начнётся у Золотых ворот — оборонительного сооружения 12 века, построенного при князе Андрее Боголюбском. Сейчас памятник находится на реконструкции и входит в список ЮНЕСКО.

Далее — прогулка по Георгиевской улице, где раньше располагался княжеский двор. По пути — памятники: учёный кот, пожарный с водокачкой 19 века, шалопай и фармацевт. С обзорных площадок откроется вид на Клязьму и Успенский собор, а также вы узнаете о Владимирской вишне.

Затем — визит в музей «Бабуся Ягуся». Экскурсия с Бабой-ягой, мастер-класс по приготовлению «зелья» и возможность приобрести сувениры и косметику в лавке.

Продолжим маршрут на Соборной площади. Через парк «Липки» вы пройдёте к Успенскому собору — памятнику архитектуры с фресками Рублёва. Затем осмотрите Дмитриевский собор с белокаменной резьбой. Обед «по-княжески» с курником — по желанию (за доплату).

Во второй половине дня — поездка в село Боголюбово. Здесь вы увидите Свято-Боголюбский монастырь, основанный Андреем Боголюбским в 12 веке. В программу входит осмотр княжеских палат и церкви Рождества Богородицы.

Через пруд и Боголюбовский луг вы пройдёте к церкви Покрова на Нерли. Весной храм отражается в разлившихся водах, создавая эффект «парящего» здания. Прогулка пройдёт по заповедной зоне.

Вечером — возвращение во Владимир, затем — отъезд в Москву (на автобусе или поезде).

Владимир и Боголюбово: от фортификаций до храмовВладимир и Боголюбово: от фортификаций до храмовВладимир и Боголюбово: от фортификаций до храмовВладимир и Боголюбово: от фортификаций до храмов

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник16 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки / завтраки + обеды
  • Проезд из Москвы
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Билеты на поезд
Что не входит в цену
  • Обратный билет в Москву
  • Дегустация медовухи (Суздаль) - 700 ₽
  • Пакет «музейный»: посещение территории и интерьеров Спасо-Евфимиева монастыря и Спасо-Преображенского собора - 1000 ₽
  • Ужин по программе - 950 ₽
  • Доплата за иностранного гражданина - 500 ₽
  • 1-местное размещение - от 2600 ₽
  • Стоимость тура для детей до 15 лет - 16 600 ₽
  • При проживании в 2-местном номере на дополнительном месте стоимость тура составит:
  • Для детей до 15 лет - 16 300 ₽
  • Для участников от 15 лет - 16 600 ₽
  • Возможен заказ тура только с завтраками. В этом случае его стоимость составит:
  • Основное место до 15 лет - 14 700 ₽
  • Основное место от 15 лет - 15 000 ₽
  • Дополнительное место до 15 лет - 14 400 ₽
  • Дополнительное место от 15 лет - 14 700 ₽
  • Возможно проживание в хостеле. В этом случае стоимость тура:
  • Без завтрака до 15 лет - 13 100 ₽
  • Без завтрака от 15 лет - 13 400 ₽
  • С обедом до 15 лет - 15 000 ₽
  • С обедом от 15 лет - 15 300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Восточный вокзал, Москва, 7:15. На поезд садитесь самостоятельно
Завершение: Владимир, время зависит о времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1113 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Отличный тур, прекрасные экскурсии, хорошая организация. Для своего ценового сегмента - отличное предложение. Комфортное размещение, жаль, что отель не в пешей доступности от центра, но для такого случая есть общественный
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транспорт и такси. Пожалела, что не вышла в центре Владимира и не пошла в театр после возвращения из Суздаля - по времени возвращение во Владимир подгадывает точно к началу спектакля, 18:00.

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И
Очень насыщенная программа для 2 дней. Экскурсоводы просто умнички. В условиях такого кол-ва людей и дикой жары отработали на 1000% Хороший номер в отеле. Даже отсутствие кондиционера не испортило настроение.
Вкусный обед.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Инна, спасибо за Ваш отзыв и за такие тёплые слова! Мы рады, что смогли оставить у Вас приятные впечатления, несмотря
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на плотную программу и сложные погодные условия. Экскурсоводы действительно отдали всё, чтобы сделать Ваше путешествие комфортным и интересным — это их заслуга, и мы благодарны за оценку их работы.

Если в следующий раз Вы планируете посетить наш тур, мы с радостью примем вас снова и постараемся сделать ваш отдых ещё более комфортным и незабываемым.

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Тур входит в следующие категории Москвы

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