В 7:15 вы самостоятельно отправитесь на поезде «Ласточка» №713М с Восточного вокзала в Москву. Прибытие во Владимир — в 9:00, где группу встретит гид с табличкой (проезд входит в стоимость тура).

Переезд в Суздаль. Экскурсия начнётся на Красной площади у Ризоположенского монастыря (основан в 1207 году). Он связан с именем святой Евфросиньи Суздальской, которая, по преданию, спасла город от нашествия Батыя.

Прогулка продолжится по улице Старая, ведущей к Торговой площади. Эта улица известна как место съёмок фильма «Женитьба Бальзаминова» — здесь находится дом главного героя. На Торговых рядах сделаем остановку у смотровой площадки и лавочек, а также увидим старейший трактир города.

На Кремлёвской улице вы увидите Суздальский кремль и необычные часы с буквами кириллицы. Посетите Богородице-Рождественский собор с памятниками декоративно-прикладного искусства и иконами 13-17 веков, включая Золотые врата и уникальную чашу 19 века. В экспозиции — история города, развитие монастырей и архитектуры.

Пройдём через мост над Каменкой и пересядем в автобус, чтобы доехать до Спасо-Евфимиева монастыря — одного из крупнейших архитектурных комплексов Суздаля. По желанию можно осмотреть его территорию и собор (за доплату).

Обед «по-крестьянски» — за дополнительную плату. Свободное время. Можно выбрать опции из пакета или принять участие в дегустации 10 видов медовухи (за доплату). Вас встретит хозяйка, расскажет старинные истории, подадут печёные яблоки и мочёную рябину.

Возвращение во Владимир. Ужин — по желанию и за доплату.