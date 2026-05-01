Насыщенное путешествие по Золотому кольцу со стартом из Москвы: 6 городов, где веет русским духом

Прокатиться по Волге в Плёсе, погулять по Костроме и исследовать улицы Владимира
Вас ждёт насыщенное путешествие по городам Золотого кольца — от Сергиева Посада до Суздаля и Боголюбова.

Вы прогуляетесь по набережной Плёса и осмотрите город с воды, зайдёте в Рождественский собор 13
века, пройдёте по подземным кельям монастырского скита, отдохнёте на берегу Волги и увидите церковь Покрова на Нерли, будто парящую над водой.

Побываете в 6 городах, прикоснётесь к вековым традициям, пройдётесь по узким улочкам и услышите живые голоса земли русской — в архитектуре и в природе.

Насыщенное путешествие по Золотому кольцу со стартом из Москвы: 6 городов, где веет русским духом

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.

Дополнительные экскурсии состоятся при наборе группы от 10 человек, заказывается при бронировании тура или на маршруте.

Программа тура по дням

1 день

Сергиев Посад и Переславль-Залесский

В 9:15 — встреча в Москве у метро «Комсомольская», в Ярославском вокзале. Переезд в Сергиев Посад — город на территории Московской области, где находится знаменитая Троице-Сергиева Лавра. Вас ждёт экскурсия по монастырскому комплексу с посещением духовной академии и действующих храмов.

Следующая остановка — Гефсиманский Черниговский скит. Главная его особенность — пещерные церкви и кельи под землёй. Обед в монастырской трапезной (за доплату).

Далее переместимся в Переславль-Залесский. Прогуляемся по городу, основанному Юрием Долгоруким. Посетим Ботный дом, где хранятся следы «потешного флота» Петра I. Осмотр берегов Плещеева озера.

Размещение в гостинице «Переславль» 3* или хостеле с 4–6-местными номерами.

2 день

Ростов Великий и Ярославль

После завтрака отправимся в Ростов Великий. Участие в квесте, в рамках которого вы познакомитесь с достопримечательностями и узнаете город в необычном формате. Экскурсия по Ростовскому кремлю и фрескам 17 века.

Свободное время или дополнительные экскурсии: Музей финифти (зимой), переходы кремля (летом). При желании — обед по-ростовски и булочка с луком (за доплату).

Переезд в Ярославль. Прогулка по городу: стрелка, храмы 17 века, храм Ильи Пророка (с мая по сентябрь).

Переезд в Кострому. Вечером — Боярский ужин с песнями и угощением (за доплату).

3 день

Кострома, Плёс и Иваново

Завтрак и обзор Костромы. Прогулка по Сусанинской площади. Дополнительно — Музей сыра с дегустацией. Проедем мимо Ипатьевского монастыря, где будет свободное время или самостоятельный осмотр.

Далее состоится экскурсия по Костромской слободе — музею деревянного зодчества. Затем — визит в музей льна и бересты, демонстрация процесса изготовления тканей. Обед в местном кафе с костромскими блюдами (за доплату).

Переезд в Плёс. Прогулка по набережной, осмотр Успенского собора, музей Левитана, скульптуры «Плёсская кошка» и «Дачница». Во время речной прогулки по великой Волге вы насладитесь видами её живописных берегов и знаковых локаций города.

Переместимся в Иваново, а потом прибудем во Владимир. Заселение в гостиницу или хостел.

4 день

Суздаль: история и монастыри

После завтрака поездка в Суздаль. Прогулка от Красной площади к Ризоположенскому монастырю. Затем — улица Старая, Торговые ряды, смотровая площадка и старейший трактир.

Экскурсия в Суздальский кремль с посещением Рождественского собора и уникальных церковных артефактов. Автобусная поездка в Спасо-Евфимиев монастырь. Дополнительный визит внутрь собора возможен за доплату. Вы сможете пообедать в деревенском стиле с суздальскими угощениями (за доплату).

Далее — свободное время или дегустация 10 видов медовухи с угощением и рассказами (за доплату).

Возвращение во Владимир.

5 день

Владимир и Боголюбово

Прогулка начнётся у Золотых ворот — памятника 12 века. Затем — Георгиевская улица с памятниками и смотровыми площадками, Успенский собор с фресками Андрея Рублёва и Дмитриевский собор.

После этого вас ждёт посещение музея «Бабуся-Ягуся»: сказочные персонажи, мастер-класс по созданию зелья, сувенирная лавка. При желании — обед в княжеском стиле с курником (за доплату).

Выезд в село Боголюбово. Экскурсия по монастырю, остаткам дворца князя Андрея Боголюбского и храму Рождества Богородицы. Прогулка по Боголюбовскому лугу к церкви Покрова на Нерли.

Возвращение во Владимир, далее — трансфер в Москву на автобусе или поезде. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник40 100 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки / завтраки + обеды
  • Трансфер из/до Москвы
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Билеты на поезд
Что не входит в цену
  • Ужины по программе (4) - 4850 ₽
  • Пакет «дегустационный»: посещение Музея сыра с дегустацией (Кострома), дегустация медовухи (Суздаль) - 1600 ₽
  • Пакет «музейный»: Музей финифти (зимнее время) или переходы Ростовского кремля (летнее время), посещение территории и интерьеров Спасо-Евфимиева монастыря и Спасо-Преображенского собора - 1950 ₽
  • Доплата за иностранного гражданина - 500 ₽
  • 1-местное размещение - от 10 200 ₽
  • Стоимость тура для детей до 15 лет - 39 800 ₽
  • При проживании в 2-местном номере на дополнительном месте стоимость тура составит:
  • Для детей до 15 лет - 39 500 ₽
  • Для участников от 15 лет - 39 800 ₽
  • Возможен заказ тура только с завтраками. В этом случае его стоимость составит:
  • Основное место до 15 лет - 35 300 ₽
  • Основное место от 15 лет - 35 600 ₽
  • Дополнительное место до 15 лет - 35 000 ₽
  • Дополнительное место от 15 лет - 35 300 ₽
  • Возможно проживание в хостеле. В этом случае стоимость тура:
  • Без завтрака до 15 лет - 28 900 ₽
  • Без завтрака от 15 лет - 29 200 ₽
  • С обедом до 15 лет - 33 000 ₽
  • С обедом от 15 лет - 33 300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская» (в здании Ярославского вокзала, вход со стороны Комсомольской площади, первый зал слева после рамок досмотра), 9:15
Завершение: Москва, время зависит от времени обратного рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Наталья
Наталья — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1037 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!

