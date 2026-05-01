Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.
Дополнительные экскурсии состоятся при наборе группы от 10 человек, заказывается при бронировании тура или на маршруте.
Сергиев Посад и Переславль-Залесский
В 9:15 — встреча в Москве у метро «Комсомольская», в Ярославском вокзале. Переезд в Сергиев Посад — город на территории Московской области, где находится знаменитая Троице-Сергиева Лавра. Вас ждёт экскурсия по монастырскому комплексу с посещением духовной академии и действующих храмов.
Следующая остановка — Гефсиманский Черниговский скит. Главная его особенность — пещерные церкви и кельи под землёй. Обед в монастырской трапезной (за доплату).
Далее переместимся в Переславль-Залесский. Прогуляемся по городу, основанному Юрием Долгоруким. Посетим Ботный дом, где хранятся следы «потешного флота» Петра I. Осмотр берегов Плещеева озера.
Размещение в гостинице «Переславль» 3* или хостеле с 4–6-местными номерами.
Ростов Великий и Ярославль
После завтрака отправимся в Ростов Великий. Участие в квесте, в рамках которого вы познакомитесь с достопримечательностями и узнаете город в необычном формате. Экскурсия по Ростовскому кремлю и фрескам 17 века.
Свободное время или дополнительные экскурсии: Музей финифти (зимой), переходы кремля (летом). При желании — обед по-ростовски и булочка с луком (за доплату).
Переезд в Ярославль. Прогулка по городу: стрелка, храмы 17 века, храм Ильи Пророка (с мая по сентябрь).
Переезд в Кострому. Вечером — Боярский ужин с песнями и угощением (за доплату).
Кострома, Плёс и Иваново
Завтрак и обзор Костромы. Прогулка по Сусанинской площади. Дополнительно — Музей сыра с дегустацией. Проедем мимо Ипатьевского монастыря, где будет свободное время или самостоятельный осмотр.
Далее состоится экскурсия по Костромской слободе — музею деревянного зодчества. Затем — визит в музей льна и бересты, демонстрация процесса изготовления тканей. Обед в местном кафе с костромскими блюдами (за доплату).
Переезд в Плёс. Прогулка по набережной, осмотр Успенского собора, музей Левитана, скульптуры «Плёсская кошка» и «Дачница». Во время речной прогулки по великой Волге вы насладитесь видами её живописных берегов и знаковых локаций города.
Переместимся в Иваново, а потом прибудем во Владимир. Заселение в гостиницу или хостел.
Суздаль: история и монастыри
После завтрака поездка в Суздаль. Прогулка от Красной площади к Ризоположенскому монастырю. Затем — улица Старая, Торговые ряды, смотровая площадка и старейший трактир.
Экскурсия в Суздальский кремль с посещением Рождественского собора и уникальных церковных артефактов. Автобусная поездка в Спасо-Евфимиев монастырь. Дополнительный визит внутрь собора возможен за доплату. Вы сможете пообедать в деревенском стиле с суздальскими угощениями (за доплату).
Далее — свободное время или дегустация 10 видов медовухи с угощением и рассказами (за доплату).
Возвращение во Владимир.
Владимир и Боголюбово
Прогулка начнётся у Золотых ворот — памятника 12 века. Затем — Георгиевская улица с памятниками и смотровыми площадками, Успенский собор с фресками Андрея Рублёва и Дмитриевский собор.
После этого вас ждёт посещение музея «Бабуся-Ягуся»: сказочные персонажи, мастер-класс по созданию зелья, сувенирная лавка. При желании — обед в княжеском стиле с курником (за доплату).
Выезд в село Боголюбово. Экскурсия по монастырю, остаткам дворца князя Андрея Боголюбского и храму Рождества Богородицы. Прогулка по Боголюбовскому лугу к церкви Покрова на Нерли.
Возвращение во Владимир, далее — трансфер в Москву на автобусе или поезде. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|40 100 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки / завтраки + обеды
- Трансфер из/до Москвы
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Билеты на поезд
Что не входит в цену
- Ужины по программе (4) - 4850 ₽
- Пакет «дегустационный»: посещение Музея сыра с дегустацией (Кострома), дегустация медовухи (Суздаль) - 1600 ₽
- Пакет «музейный»: Музей финифти (зимнее время) или переходы Ростовского кремля (летнее время), посещение территории и интерьеров Спасо-Евфимиева монастыря и Спасо-Преображенского собора - 1950 ₽
- Доплата за иностранного гражданина - 500 ₽
- 1-местное размещение - от 10 200 ₽
- Стоимость тура для детей до 15 лет - 39 800 ₽
- При проживании в 2-местном номере на дополнительном месте стоимость тура составит:
- Для детей до 15 лет - 39 500 ₽
- Для участников от 15 лет - 39 800 ₽
- Возможен заказ тура только с завтраками. В этом случае его стоимость составит:
- Основное место до 15 лет - 35 300 ₽
- Основное место от 15 лет - 35 600 ₽
- Дополнительное место до 15 лет - 35 000 ₽
- Дополнительное место от 15 лет - 35 300 ₽
- Возможно проживание в хостеле. В этом случае стоимость тура:
- Без завтрака до 15 лет - 28 900 ₽
- Без завтрака от 15 лет - 29 200 ₽
- С обедом до 15 лет - 33 000 ₽
- С обедом от 15 лет - 33 300 ₽