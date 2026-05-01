От Ростова Великого до Боголюбова: насыщенное путешествие по городам Золотого кольца (из Москвы)

Увидеть Покрова на Нерли, погулять по Плёсу и осмотреть его с воды, очароваться Костромой
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по 8 городам Золотого кольца. В Ростове Великом вы разгадаете тайны старинного кремля и откроете для себя уникальные ремёсла. Прогуляемся по Ипатьевскому монастырю и познакомимся
с историей династии Романовых.

А в Плёсе, любимом городе Левитана, вы насладитесь завораживающими видами Волги и атмосферой тихого провинциального уюта, а также вас ждёт речная прогулка.

Суздаль удивит вас древними монастырями, живописными улочками и вкуснейшей медовухой, а Владимир раскроет секреты Золотых ворот и белокаменных соборов.

Завершится путешествие в Боголюбове, где возвышается одна из самых поэтичных церквей России — Покрова на Нерли. Переезды из Москвы и обратно включены в стоимость.

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.

Дополнительные экскурсии состоятся при наборе группы от 10 человек, заказывается при бронировании тура или на маршруте.

Самостоятельно отправляетесь на поезде 102Я «Имени В. М. Предыбайлова». Билеты включены в стоимость тура. Встречает группу гид в 10:20 с табличкой «Истоки Золотого Кольца».

Программа тура по дням

1 день

Ростов Великий и Ярославль

Путешествие начнётся с отправления в 7:35 с Ярославского вокзала в Ростов Великий. Билеты уже включены в стоимость тура. В Ростове вас встретит гид в 10:20 с табличкой.

В Ростове мы окунёмся в атмосферу старинного города, став настоящими боярами. Через увлекательный квест мы откроем для себя местные достопримечательности, почувствуем себя героями любимых фильмов, сыщиками и историками, найдём новых друзей и отлично проведём время. Ростов, словно из сказки Пушкина, расположился на берегу озера Неро, а в его центре возвышается Ростовский кремль, который мы посетим с экскурсией. Здесь, среди фресок 17 века, можно увидеть библейские сюжеты, а для многих путешественников кремль напоминает кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Дополнительно можно посетить Музей Финифти, где представлены уникальные образцы финифти, развивавшейся в России на протяжении веков (зимнее время). Либо заглянуть на переходы Ростовского кремля, чтобы прогуляться по стенам и насладиться видами (летнее время).

После обеда отправление в Ярославль, где мы прогуляемся по историческим улицам города, основанного Ярославом Мудрым в 11 веке. Увидим знаменитую стрелку и храмы 17 века, включая храм Ильи Пророка. Затем поедем в Кострому.

Вечером нас ждёт боярский ужин в атмосфере веселья и гостеприимства (за доплату). Посидим с песнями, плясками и традиционными угощениями.

2 день

Кострома, Плёс, Иваново

Утром нас ждёт экскурсия по Костроме. Мы посетим Сусанинскую площадь с её круглой формой, а также узнаем о подвиге Ивана Сусанина, который помог Михаилу Романову стать царём. Дополнительно можно посетить Музей Сыра с дегустацией, чтобы узнать секреты костромского сыроделия (за доплату).

Далее мы отправимся к Ипатьевскому монастырю, где был избран на царство Михаил Романов. Мы увидим древние стены, башни и золотые купола сооружения. Следующим пунктом будет Костромская слобода, где сохранились старинные деревянные дома, рассказывающие историю русского зодчества. Также посетим Музей льна и бересты, где познакомимся с процессом создания льняных изделий.

После обеда отправляемся в Плёс, город, который вдохновил художника Исаака Левитана. Мы увидим старинные дома плёсского купечества, Успенский собор, Музейно-выставочный комплекс «Присутственные места». А во время речной прогулки по великой Волге вы насладитесь видами её живописных берегов и знаковых локаций города.

По прибытии в Иваново мы узнаем, почему его называют Ситцевым краем и Городом невест. Вечером мы доберёмся до Владимира и разместимся в гостинице.

3 день

Суздаль

Утром отправляемся в Суздаль. Начнём с Красной площади и Ризоположенского монастыря, основанного в 1207 году. Далее мы прогуляемся по Старой улице, известной по фильмам, включая «Женитьба Бальзаминова», и осмотрим Торговые ряды, с которых открывается великолепный вид на город.

Посетим кремль и Богородице-Рождественский собор с его бесценными росписями и архитектурными памятниками. Узнаем историю города с 12 века до начала 20 века. После этого отправимся в Спасо-Евфимиев монастырь.

Далее для желающих — обед «по-крестьянски» и возможность дополнительной дегустации медовухи, где можно попробовать 10 видов этого напитка (за доплату).

Возвращаемся во Владимир.

4 день

Владимир и Боголюбово

День начнётся с прогулки к Золотым воротам, памятнику древнерусской архитектуры. Затем мы посетим Георгиевскую улицу, где увидим символы старого города и памятники, а также познакомимся с историей Владимирской вишни. В музее «Бабуся-Ягуся» мы погрузимся в мир русских былин и сказок.

После обеда «по-княжески» отправляемся в Боголюбово. Заглянем в Свято-Боголюбский монастырь, основанный в 12 веке, и храм Рождества Богородицы. Затем мы пройдём к церкви Покрова на Нерли — прекрасному памятнику древнерусской архитектуры.

Возвращение во Владимир и отправление в Москву. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник33 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки / завтраки + обеды
  • Билеты на поезд из Москвы и обратно
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • Ужины по программе (3) - 3900 ₽
  • Пакет «дегустационный»: посещение Музея сыра с дегустацией (Кострома), дегустация медовухи (Суздаль) - 1600 ₽
  • Пакет «музейный»: Музей финифти (зимнее время) или переходы Ростовского кремля (летнее время), посещение территории и интерьеров Спасо-Евфимиева монастыря и Спасо-Преображенского собора - 1950 ₽
  • Доплата за иностранного гражданина - 500 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - от 7400 ₽
  • Стоимость тура для детей до 15 лет - 33 100 ₽
  • При проживании в 2-местном номере на дополнительном месте стоимость тура составит:
  • Для детей до 15 лет - 32 800 ₽
  • Для участников от 15 лет - 33 100 ₽
  • Возможен заказ тура только с завтраками. В этом случае его стоимость составит:
  • Основное место до 15 лет - 29 500 ₽
  • Основное место от 15 лет - 29 800 ₽
  • Дополнительное место до 15 лет - 29 200 ₽
  • Дополнительное место от 15 лет - 29 500 ₽
  • Возможно размещение в хостеле. Запрашивайте стоимость
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославский вокзал, Москва, 7:35 (отправляетесь самостоятельно)
Завершение: Москва, время зависит от времени обратного рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1037 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!

