Приглашаем вас в увлекательное путешествие по 8 городам Золотого кольца. В Ростове Великом вы разгадаете тайны старинного кремля и откроете для себя уникальные ремёсла. Прогуляемся по Ипатьевскому монастырю и познакомимся

с историей династии Романовых. А в Плёсе, любимом городе Левитана, вы насладитесь завораживающими видами Волги и атмосферой тихого провинциального уюта, а также вас ждёт речная прогулка. Суздаль удивит вас древними монастырями, живописными улочками и вкуснейшей медовухой, а Владимир раскроет секреты Золотых ворот и белокаменных соборов. Завершится путешествие в Боголюбове, где возвышается одна из самых поэтичных церквей России — Покрова на Нерли. Переезды из Москвы и обратно включены в стоимость.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.

Дополнительные экскурсии состоятся при наборе группы от 10 человек, заказывается при бронировании тура или на маршруте.

Самостоятельно отправляетесь на поезде 102Я «Имени В. М. Предыбайлова». Билеты включены в стоимость тура. Встречает группу гид в 10:20 с табличкой «Истоки Золотого Кольца».