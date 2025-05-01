Насыщенное путешествие по Золотому кольцу: города, где веет русским духом
Полюбоваться Волгой в Плёсе, погулять по Костроме и исследовать улицы Владимира
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская» (в здании Яр...
1 мая в 09:15
26 мая в 09:15
31 200 ₽ за человека
Шедевры зодчества, монастыри и ремёсла: путешествие по Золотому кольцу России
Смастерить гороховецкую игрушку, испечь муромский калач, насладиться пейзажами и духом старины
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», здание Ярос...
26 мая в 09:15
9 июн в 09:15
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Из Москвы в древние города Северо-Восточной Руси: тур с мастер-классами, музеями и речной прогулкой
Погулять по Ростовскому кремлю, увидеть пейзажи с картин Левитана и испечь муромский калач
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», здание Ярос...
26 мая в 09:15
9 июн в 09:15
48 500 ₽ за человека
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