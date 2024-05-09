Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Авторский тур в Москве

Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды

Вкусно есть и много гулять — такие у нас планы в этом путешествии.

Мы побываем в настоящем купеческом доме, где вас угостят чаем из самовара в прикуску с домашней выпечкой и вареньем. Устроим дегустации фермерских сыров и вина из редких сортов винограда.

Попробуем целебную воду из минеральных источников и пообедаем в отреставрированной старинной усадьбе.

Попутно проникнемся историей, культурой и архитектурой четырёх городов — Епифани, Липецка, Задонска и Лебедяни.
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Ближайшие даты:
9
мая
1
июн
20
июл
17
авг
28
сен
3
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 900 ₽
Детский билет (младше 14 лет)17 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в гостинице «Bishotel» 4*. Размещение двухместное в номере категории «стандарт». Одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура входят 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин на винодельне.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Епифань, дегустации сыров и вин

Встретимся ранним утром и отправимся в Епифань — уголок уютной старины, где будто застыло время — и проникнемся провинциальной жизнью. Посетим музей, расположенный в бывшем купеческом доме, выпьем чаю из самовара с выпечкой по старинным рецептам и ароматным вареньем.

Затем поедем в деревню Масловка на сыроварню в стиле французского шале. Пообедаем, продегустируем несколько сортов коровьего, козьего и овечьего сыров.

После размещения в отеле стартуем на винодельню. Здесь поужинаем пловом, травяным чаем и домашней выпечкой под аккомпанемент баяна. Устроим дегустацию вин с сетом из сыров и яблок.

Епифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и винЕпифань, дегустации сыров и вин
2 день

Липецк, Задонск и Лебедянь

Позавтракав, освободим номера и отправимся гулять по Липецку. Побываем у целебных минеральных источников, попробуем воду в бювете, пройдёмся по музею под открытым небом — Нижнему парку.

После поедем в «русский Иерусалим» — город Задонск, богатый святыми обителями. Зайдём в величественный Владимирский собор, где покоятся мощи святого Тихона Задонского. Заглянем в гастрономическую лавку за фермерскими сладостями по старинным рецептам: пастилой, цукатами, вареньем, зефиром или сухофруктами.

Обедать будем на берегу Дона в отреставрированной усадьбе Скорняково-Архангельское, издавна гостеприимно принимавшей богатых помещиков и дворян. Подкрепившись, посетим Лебедянь — городок, упоминавшийся в произведениях Пришвина, Толстого, Бунина и Тургенева. После променада вернёмся в Москву.

Липецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и ЛебедяньЛипецк, Задонск и Лебедянь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
  • Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Доплата за размещение в одноместном номере - 2000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономические2-дневные турыВсе турыПопулярные местаВечерниеУсадьбы и дворцыВинные турыДегустационные турыС обедом

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