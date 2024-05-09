Встретимся ранним утром и отправимся в Епифань — уголок уютной старины, где будто застыло время — и проникнемся провинциальной жизнью. Посетим музей, расположенный в бывшем купеческом доме, выпьем чаю из самовара с выпечкой по старинным рецептам и ароматным вареньем.

Затем поедем в деревню Масловка на сыроварню в стиле французского шале. Пообедаем, продегустируем несколько сортов коровьего, козьего и овечьего сыров.

После размещения в отеле стартуем на винодельню. Здесь поужинаем пловом, травяным чаем и домашней выпечкой под аккомпанемент баяна. Устроим дегустацию вин с сетом из сыров и яблок.