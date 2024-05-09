Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Мы побываем в настоящем купеческом доме, где вас угостят чаем из самовара в прикуску с домашней выпечкой и вареньем. Устроим дегустации фермерских сыров и вина из редких сортов винограда.
Попробуем целебную воду из минеральных источников и пообедаем в отреставрированной старинной усадьбе.
Попутно проникнемся историей, культурой и архитектурой четырёх городов — Епифани, Липецка, Задонска и Лебедяни.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 900 ₽
|Детский билет (младше 14 лет)
|17 700 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в гостинице «Bishotel» 4*. Размещение двухместное в номере категории «стандарт». Одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура входят 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин на винодельне.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Епифань, дегустации сыров и вин
Встретимся ранним утром и отправимся в Епифань — уголок уютной старины, где будто застыло время — и проникнемся провинциальной жизнью. Посетим музей, расположенный в бывшем купеческом доме, выпьем чаю из самовара с выпечкой по старинным рецептам и ароматным вареньем.
Затем поедем в деревню Масловка на сыроварню в стиле французского шале. Пообедаем, продегустируем несколько сортов коровьего, козьего и овечьего сыров.
После размещения в отеле стартуем на винодельню. Здесь поужинаем пловом, травяным чаем и домашней выпечкой под аккомпанемент баяна. Устроим дегустацию вин с сетом из сыров и яблок.
Липецк, Задонск и Лебедянь
Позавтракав, освободим номера и отправимся гулять по Липецку. Побываем у целебных минеральных источников, попробуем воду в бювете, пройдёмся по музею под открытым небом — Нижнему парку.
После поедем в «русский Иерусалим» — город Задонск, богатый святыми обителями. Зайдём в величественный Владимирский собор, где покоятся мощи святого Тихона Задонского. Заглянем в гастрономическую лавку за фермерскими сладостями по старинным рецептам: пастилой, цукатами, вареньем, зефиром или сухофруктами.
Обедать будем на берегу Дона в отреставрированной усадьбе Скорняково-Архангельское, издавна гостеприимно принимавшей богатых помещиков и дворян. Подкрепившись, посетим Лебедянь — городок, упоминавшийся в произведениях Пришвина, Толстого, Бунина и Тургенева. После променада вернёмся в Москву.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Доплата за размещение в одноместном номере - 2000 руб