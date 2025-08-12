Индивидуальный мини-тур по Москве с пешеходными экскурсиями: от Китай-города до ВДНХ
Погрузиться в историю центра столицы, посетить ансамбль «Царицыно» и увидеть макет Москвы
Начало: Москва, станция метро «Китай-город» Арбатско-Покро...
«Маршрут начнётся в Китай-городе, где вы узнаете, как были построены его укрепления и кто стал инициатором второго оборонного пояса столицы»
12 авг в 11:00
8 сен в 11:00
28 850 ₽ за всё до 6 чел.
Идём, шагаем по Москве: индивидуальный тур от Кремля до государевых дворцов
Изучить Китай-город и Арбат, найти вид из паспорта, рассмотреть архитектуру Коломенского и Царицына
Начало: Александровский сад, 12:00
«От самого сердца столицы — Красной площади и Кремля — мы проследуем по улочкам и переулочкам Китай-города»
8 авг в 12:00
9 авг в 12:00
29 900 ₽ за всё до 10 чел.
Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей
Заглянуть в Третьяковскую галерею, побывать в усадьбе Кусково и посетить аттракционы будущего
Начало: Москва, холл выбранного отеля, 10:00
«Вы узнаете историю древнего района Зарядья и пройдёте вдоль Китайгородской стены — одного из старейших оборонительных сооружений Москвы»
8 авг в 10:00
15 авг в 10:00
36 100 ₽ за человека
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