Найдено 3 тура в категории « Китай-город » в Москве, цены от 28 850 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 дня Индивидуальный мини-тур по Москве с пешеходными экскурсиями: от Китай-города до ВДНХ Погрузиться в историю центра столицы, посетить ансамбль «Царицыно» и увидеть макет Москвы Начало: Москва, станция метро «Китай-город» Арбатско-Покро... «Маршрут начнётся в Китай-городе, где вы узнаете, как были построены его укрепления и кто стал инициатором второго оборонного пояса столицы» 28 850 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 2 дня Идём, шагаем по Москве: индивидуальный тур от Кремля до государевых дворцов Изучить Китай-город и Арбат, найти вид из паспорта, рассмотреть архитектуру Коломенского и Царицына Начало: Александровский сад, 12:00 «От самого сердца столицы — Красной площади и Кремля — мы проследуем по улочкам и переулочкам Китай-города» 29 900 ₽ за всё до 10 чел. На автобусе 5 дней Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей Заглянуть в Третьяковскую галерею, побывать в усадьбе Кусково и посетить аттракционы будущего Начало: Москва, холл выбранного отеля, 10:00 «Вы узнаете историю древнего района Зарядья и пройдёте вдоль Китайгородской стены — одного из старейших оборонительных сооружений Москвы» 36 100 ₽ за человека Все туры Москвы

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