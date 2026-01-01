2 день

31 декабря. Экскурсия по ВДНХ. Встреча Нового Года

12:00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Самой грандиозной выставке XX века уже более 80 лет. Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя «Восток» и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…

Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.

Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», украшают Выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны: Армения, Азербайджан, Белоруссия…

В эти прекрасные зимние дни вы увидите, чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.

По желанию можно посетить интересные объекты ВДНХ: Москвариум, Союзмультпарк, Робостанцию, павильоны Атом, Космос и многие другие.

14:30 Окончание программы на территории ВДНХ.

Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату). Начало программы в 21:30, окончание — в 03:00. Стоимость банкета и его тема станут известны позже.

Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь.

Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве. Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160