Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке

Погулять по русскому Ватикану, набрать воды из святых источников и обойти места съёмок фильмов
Отправляемся в насыщенное путешествие по самой русской части страны — Золотому кольцу.

Тур включает все 8 традиционных городов маршрута и ещё несколько населённых пунктов с многовековой историей и обилием архитектурных и
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религиозных шедевров.

На автобусе вы проедете от Сергиева Посада до Мурома и совершите настоящее приключение: спуститесь в монашеские кельи, познакомитесь с укладом купеческой семьи, посетите места съёмок советских фильмов, заглянете в гости к Бабе-Яге, которая угостит ароматными наливками. А завершит поездку водная прогулка на теплоходе по реке Оке.

Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*: «Переславль» (Переславль-Залесский), «Волга» (Кострома) и «Амакс Золотое кольцо» (Владимир). 1-местное — за доплату.

*Фото гостиниц взяты с сайтов ostrovok.ru и vladimir.amaks-hotels.ru

Питание. В стоимость тура входят завтраки по системе «шведский стол» в отелях, дегустация наливок. Остальное питание — за доплату. За доплату возможна организация тура с включёнными завтраками и обедами.

Транспорт. Экскурсионный автобус Scania или Mercedes. При группе менее 18 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Сергиев Посад, Александров

Утром встретимся в Москве и на поезде поедем в Сергиев Посад. Его называют русским Ватиканом благодаря раскинувшейся тут Троице-Сергиевой лавре, которая уже много столетий привлекает паломников, историков и путешественников. Во время экскурсии вы больше узнаете о резиденции патриарха и семинарии, наберёте воды из святого источника, посетите монашеские кельи и пещеры в ските. В трапезной можно отведать монастырский обед (за доплату).

Далее на автобусе поедем в Александров. Здесь буквально оживает история: вы прогуляетесь по царским палатам Государева двора, полюбуетесь кремлём и панорамами со смотровой Распятской церкви, познакомитесь с укладом купеческой семьи в усадьбе Первушина.

Вечером прибудем в Переславль-Залесский, где останемся ночевать. За доплату вы можете приобрести ужин по-царски, во время которого подадут русские блюда и напитки по старинным рецептам и прозвучат народные песни.

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2 день

Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль

После завтрака пойдём гулять по Переславлю-Залесскому, где тесно сплелись православные и языческие традиции. Вы осмотрите многочисленные святыни, дом Берендея, Синь-камень на берегу Плещеева озера. Пройдётесь по Рыбной слободе, где добывали ряпушку для княжеских пиров, и увидите место, в котором зародилась потешная флотилия Петра I.

Затем поедем в Ростов Великий. По прибытии в город — пауза на обед (за доплату). В меню будут наваристая уха и луковая булочка. Подкрепившись, отправимся в сердце города — Ростовский кремль. Вы полюбуетесь величественной древней архитектурой, рассмотрите библейские сюжеты на фресках 17 века, обойдёте места съёмок советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

Далее — свободное время. При желании и за доплату вы можете приобрести пакет «Музейный» (в этот день — посещение Музея финифти).

Доберёмся до Ярославля и устроим неспешную прогулку. Весь центр города, который называют Северной Флоренцией, находится под охраной ЮНЕСКО. На нашем пути встретятся поющие фонтаны, древние храмы, просторная набережная и другие архитектурные жемчужины.

Вечером прибудем в самый северный город Золотого кольца России — Кострому. После размещения в номерах выбранной категории — ужин самостоятельно или за доплату.

Переславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, ЯрославльПереславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль
3 день

Кострома, Плёс, Иваново

Позавтракаем и пройдёмся по удивительно уютной и тихой Костроме. Вы увидите центральную площадь, которую из-за идеально круглой формы прозвали сковородкой, услышите о подвиге Ивана Сусанина. Посетите колыбель династии Романовых — Ипатьевский мужской монастырь. Заглянете в Богоявленский монастырь, где хранится важная православная реликвия — чудотворная Феодоровская икона Божией Матери.

После недолгого самостоятельного отдыха запланирован обед с оладушками (за доплату). Затем направимся в Плёс — живописный городок, чьи пейзажи не раз отражал в своих картинах Исаак Левитан. Тут вы сможете окунуться в прошлое: полюбуетесь великолепными образцами русского классицизма и барокко — купеческими домами, узнаете о ранней истории этих краёв благодаря экспозиции музея «Присутственные места», увидите самый древний здесь Успенский собор и пристань, у которой снимали часть эпизодов фильма «Жестокий романс».

Далее — свободное время, проезд через Иваново. Этот город имеет интересную, хоть и непродолжительную историю и множество прозвищ: Ситцевый край, Город невест, Русский Манчестер. К вечеру прибудем во Владимир. После размещения в номерах выбранной категории — ужин самостоятельно или за доплату.

При желании и за доплату вы можете приобрести пакет «Гастрономический». В рамках пакета в этот день возможно посещение Музея сыра с дегустацией (Кострома) и визит на частную коптильню (Плёс), где подадут несколько видов рыбы горячего копчения и пиво.

Кострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, ИвановоКострома, Плёс, Иваново
4 день

Гаврилов Посад, Суздаль

Наш маршрут продолжится в провинциальном городке, который, возможно, войдёт в Золотое кольцо России, — Гаврилов Посад. В дореволюционный период здесь активно выращивали хмель на экспорт, а в советское время вывели лошадей породы Владимирский тяжеловоз. Прикоснуться к истории этих мест вы сможете в музее Русских национальных напитков, расположенном в здании бывшего конезавода.

Позже переместимся в Суздаль и отправимся на ознакомительный променад. Здесь царит особенная атмосфера: по улочкам гуляют люди в старинных нарядах, а вывески на торговых лавках стилизованы под позапрошлый век. В Музее деревянного зодчества вы осмотрите многочисленные церкви, в том числе построенные без использования гвоздей. Посетите кремль, со смотровой площадки полюбуетесь захватывающими дух пейзажами и услышите печальные легенды Покровского монастыря.

Сделаем паузу, чтобы пообедать (за доплату). На стол подадут суздальские бочковые огурчики, наваристую деревенскую похлёбку в горшочке и другие сытные блюда крестьянской кухни.

Затем — свободное время в Суздале. Также запланировано продолжение экскурсионной программы пакета «Музейный» (в этот день — посещение Спасо-Евфимиева монастыря) или пакета «Гастрономический» (в этот день — дегустация 10 сортов медовухи с закусками в сопровождении гусельного перезвона). Вечером вернёмся в отель во Владимире.

Гаврилов Посад, СуздальГаврилов Посад, СуздальГаврилов Посад, СуздальГаврилов Посад, СуздальГаврилов Посад, СуздальГаврилов Посад, СуздальГаврилов Посад, СуздальГаврилов Посад, СуздальГаврилов Посад, Суздаль
5 день

Боголюбово, Владимир

Позавтракаем и направимся в Боголюбово. Этот живописный посёлок богат шедеврами белокаменной древнерусской архитектуры, включёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы услышите историю княжеской резиденции Андрея Боголюбского, полюбуетесь куполами храма Рождества Богородицы и церкви Покрова на Нерли, совершите небольшое паломничество, гуляя между многовековыми святынями.

По возвращении во Владимир вас ждёт обед по-барски (за доплату), во время которого подадут традиционный курник. Затем отправимся знакомиться с этой точкой Золотого кольца России.

Прогулка начнётся от Золотых ворот, которые использовались как фортификационное сооружение и триумфальная арка. Вы пройдёте по самобытной Георгиевской улице, где столетия назад располагались княжеские дворы Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. Увидите старую водонапорную башню и многочисленные памятники, подниметесь на смотровые площадки с головокружительными панорамами, послушаете городские легенды, рассмотрите фрески Андрея Рублёва на сводах Успенского собора. Зайдём в гости к Бабе-Яге, которая угостит ароматными наливками.

Затем — свободное время во Владимире или продолжение экскурсионной программы пакета «Музейный» (в этот день — осмотр экспозиций музея «Старый Владимир» и Музея хрусталя или визит на действующую кузницу).

Боголюбово, ВладимирБоголюбово, ВладимирБоголюбово, ВладимирБоголюбово, ВладимирБоголюбово, ВладимирБоголюбово, Владимир
6 день

Муром, речной мини-круиз

Утром отправимся в Муром. Гуляя по исторической части города, вы осмотрите Окский сад, гостиные ряды, череду древнейших монастырей и церквушек, памятник Илье Муромцу. Во второй половине дня запланированы прогулка на теплоходе по Оке и поездка к святому источнику в селе Карачарова. По завершении экскурсии — возвращение в Москву на поезде.

Муром, речной мини-круизМуром, речной мини-круизМуром, речной мини-круизМуром, речной мини-круизМуром, речной мини-круиз

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (завтрак)37 800 ₽
Взрослый (завтрак + обед)42 000 ₽
Детский37 400 ₽
Одноместный46 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Дегустация наливок
  • Ж/д билеты из Москвы и обратно
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гидом, экскурсии и входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Доплата за участие иностранного гражданина - 400 ₽
  • Пакет «Гастрономический» - 1650 ₽ (оплачивается на месте, состоится для группы более 6 участников)
  • Пакет «Музейный» - 3850 ₽ (оплачивается на месте, состоится для группы более 6 участников)
  • Стоимость тура указана за одного взрослого при двухместном размещении с включёнными завтраками. Стоимость тура за одного ребёнка младше 14 лет при двухместном размещении с включёнными завтраками составляет 37 400 ₽. Доплаты: за одноместное проживание - 8200 ₽, за обеды - 4200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», 09:15
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

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