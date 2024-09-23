Тур включает все 8 традиционных городов маршрута и ещё несколько населённых пунктов с многовековой историей и обилием архитектурных и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*: «Переславль» (Переславль-Залесский), «Волга» (Кострома) и «Амакс Золотое кольцо» (Владимир). 1-местное — за доплату.
*Фото гостиниц взяты с сайтов ostrovok.ru и vladimir.amaks-hotels.ru
Питание. В стоимость тура входят завтраки по системе «шведский стол» в отелях, дегустация наливок. Остальное питание — за доплату. За доплату возможна организация тура с включёнными завтраками и обедами.
Транспорт. Экскурсионный автобус Scania или Mercedes. При группе менее 18 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Сергиев Посад, Александров
Утром встретимся в Москве и на поезде поедем в Сергиев Посад. Его называют русским Ватиканом благодаря раскинувшейся тут Троице-Сергиевой лавре, которая уже много столетий привлекает паломников, историков и путешественников. Во время экскурсии вы больше узнаете о резиденции патриарха и семинарии, наберёте воды из святого источника, посетите монашеские кельи и пещеры в ските. В трапезной можно отведать монастырский обед (за доплату).
Далее на автобусе поедем в Александров. Здесь буквально оживает история: вы прогуляетесь по царским палатам Государева двора, полюбуетесь кремлём и панорамами со смотровой Распятской церкви, познакомитесь с укладом купеческой семьи в усадьбе Первушина.
Вечером прибудем в Переславль-Залесский, где останемся ночевать. За доплату вы можете приобрести ужин по-царски, во время которого подадут русские блюда и напитки по старинным рецептам и прозвучат народные песни.
Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль
После завтрака пойдём гулять по Переславлю-Залесскому, где тесно сплелись православные и языческие традиции. Вы осмотрите многочисленные святыни, дом Берендея, Синь-камень на берегу Плещеева озера. Пройдётесь по Рыбной слободе, где добывали ряпушку для княжеских пиров, и увидите место, в котором зародилась потешная флотилия Петра I.
Затем поедем в Ростов Великий. По прибытии в город — пауза на обед (за доплату). В меню будут наваристая уха и луковая булочка. Подкрепившись, отправимся в сердце города — Ростовский кремль. Вы полюбуетесь величественной древней архитектурой, рассмотрите библейские сюжеты на фресках 17 века, обойдёте места съёмок советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
Далее — свободное время. При желании и за доплату вы можете приобрести пакет «Музейный» (в этот день — посещение Музея финифти).
Доберёмся до Ярославля и устроим неспешную прогулку. Весь центр города, который называют Северной Флоренцией, находится под охраной ЮНЕСКО. На нашем пути встретятся поющие фонтаны, древние храмы, просторная набережная и другие архитектурные жемчужины.
Вечером прибудем в самый северный город Золотого кольца России — Кострому. После размещения в номерах выбранной категории — ужин самостоятельно или за доплату.
Кострома, Плёс, Иваново
Позавтракаем и пройдёмся по удивительно уютной и тихой Костроме. Вы увидите центральную площадь, которую из-за идеально круглой формы прозвали сковородкой, услышите о подвиге Ивана Сусанина. Посетите колыбель династии Романовых — Ипатьевский мужской монастырь. Заглянете в Богоявленский монастырь, где хранится важная православная реликвия — чудотворная Феодоровская икона Божией Матери.
После недолгого самостоятельного отдыха запланирован обед с оладушками (за доплату). Затем направимся в Плёс — живописный городок, чьи пейзажи не раз отражал в своих картинах Исаак Левитан. Тут вы сможете окунуться в прошлое: полюбуетесь великолепными образцами русского классицизма и барокко — купеческими домами, узнаете о ранней истории этих краёв благодаря экспозиции музея «Присутственные места», увидите самый древний здесь Успенский собор и пристань, у которой снимали часть эпизодов фильма «Жестокий романс».
Далее — свободное время, проезд через Иваново. Этот город имеет интересную, хоть и непродолжительную историю и множество прозвищ: Ситцевый край, Город невест, Русский Манчестер. К вечеру прибудем во Владимир. После размещения в номерах выбранной категории — ужин самостоятельно или за доплату.
При желании и за доплату вы можете приобрести пакет «Гастрономический». В рамках пакета в этот день возможно посещение Музея сыра с дегустацией (Кострома) и визит на частную коптильню (Плёс), где подадут несколько видов рыбы горячего копчения и пиво.
Гаврилов Посад, Суздаль
Наш маршрут продолжится в провинциальном городке, который, возможно, войдёт в Золотое кольцо России, — Гаврилов Посад. В дореволюционный период здесь активно выращивали хмель на экспорт, а в советское время вывели лошадей породы Владимирский тяжеловоз. Прикоснуться к истории этих мест вы сможете в музее Русских национальных напитков, расположенном в здании бывшего конезавода.
Позже переместимся в Суздаль и отправимся на ознакомительный променад. Здесь царит особенная атмосфера: по улочкам гуляют люди в старинных нарядах, а вывески на торговых лавках стилизованы под позапрошлый век. В Музее деревянного зодчества вы осмотрите многочисленные церкви, в том числе построенные без использования гвоздей. Посетите кремль, со смотровой площадки полюбуетесь захватывающими дух пейзажами и услышите печальные легенды Покровского монастыря.
Сделаем паузу, чтобы пообедать (за доплату). На стол подадут суздальские бочковые огурчики, наваристую деревенскую похлёбку в горшочке и другие сытные блюда крестьянской кухни.
Затем — свободное время в Суздале. Также запланировано продолжение экскурсионной программы пакета «Музейный» (в этот день — посещение Спасо-Евфимиева монастыря) или пакета «Гастрономический» (в этот день — дегустация 10 сортов медовухи с закусками в сопровождении гусельного перезвона). Вечером вернёмся в отель во Владимире.
Боголюбово, Владимир
Позавтракаем и направимся в Боголюбово. Этот живописный посёлок богат шедеврами белокаменной древнерусской архитектуры, включёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы услышите историю княжеской резиденции Андрея Боголюбского, полюбуетесь куполами храма Рождества Богородицы и церкви Покрова на Нерли, совершите небольшое паломничество, гуляя между многовековыми святынями.
По возвращении во Владимир вас ждёт обед по-барски (за доплату), во время которого подадут традиционный курник. Затем отправимся знакомиться с этой точкой Золотого кольца России.
Прогулка начнётся от Золотых ворот, которые использовались как фортификационное сооружение и триумфальная арка. Вы пройдёте по самобытной Георгиевской улице, где столетия назад располагались княжеские дворы Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. Увидите старую водонапорную башню и многочисленные памятники, подниметесь на смотровые площадки с головокружительными панорамами, послушаете городские легенды, рассмотрите фрески Андрея Рублёва на сводах Успенского собора. Зайдём в гости к Бабе-Яге, которая угостит ароматными наливками.
Затем — свободное время во Владимире или продолжение экскурсионной программы пакета «Музейный» (в этот день — осмотр экспозиций музея «Старый Владимир» и Музея хрусталя или визит на действующую кузницу).
Муром, речной мини-круиз
Утром отправимся в Муром. Гуляя по исторической части города, вы осмотрите Окский сад, гостиные ряды, череду древнейших монастырей и церквушек, памятник Илье Муромцу. Во второй половине дня запланированы прогулка на теплоходе по Оке и поездка к святому источнику в селе Карачарова. По завершении экскурсии — возвращение в Москву на поезде.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (завтрак)
|37 800 ₽
|Взрослый (завтрак + обед)
|42 000 ₽
|Детский
|37 400 ₽
|Одноместный
|46 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Дегустация наливок
- Ж/д билеты из Москвы и обратно
- Трансферы по программе
- Сопровождение гидом, экскурсии и входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Доплата за участие иностранного гражданина - 400 ₽
- Пакет «Гастрономический» - 1650 ₽ (оплачивается на месте, состоится для группы более 6 участников)
- Пакет «Музейный» - 3850 ₽ (оплачивается на месте, состоится для группы более 6 участников)
- Стоимость тура указана за одного взрослого при двухместном размещении с включёнными завтраками. Стоимость тура за одного ребёнка младше 14 лет при двухместном размещении с включёнными завтраками составляет 37 400 ₽. Доплаты: за одноместное проживание - 8200 ₽, за обеды - 4200 ₽