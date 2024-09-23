Утром встретимся в Москве и на поезде поедем в Сергиев Посад. Его называют русским Ватиканом благодаря раскинувшейся тут Троице-Сергиевой лавре, которая уже много столетий привлекает паломников, историков и путешественников. Во время экскурсии вы больше узнаете о резиденции патриарха и семинарии, наберёте воды из святого источника, посетите монашеские кельи и пещеры в ските. В трапезной можно отведать монастырский обед (за доплату).

Далее на автобусе поедем в Александров. Здесь буквально оживает история: вы прогуляетесь по царским палатам Государева двора, полюбуетесь кремлём и панорамами со смотровой Распятской церкви, познакомитесь с укладом купеческой семьи в усадьбе Первушина.

Вечером прибудем в Переславль-Залесский, где останемся ночевать. За доплату вы можете приобрести ужин по-царски, во время которого подадут русские блюда и напитки по старинным рецептам и прозвучат народные песни.