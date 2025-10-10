9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
10 окт в 08:00
17 окт в 08:00
150 000 ₽ за всё до 4 чел.
Январские праздники со смотринами невест, фольклорной программой, визитами к Снегурочке и купчихе
Посетить 8 городов и Боголюбово, примерить старинные костюмы, послушать и исполнить русские песни
Начало: Ярославский вокзал, 9:15
3 янв в 09:15
46 000 ₽ за человека
Новогодний тур по Золотому кольцу: 8 городов и интерактивные программы
Выбрать невесту царю, сходить в гости к Снегурочке и купчихе, узнать, как изо льна получается ткань
Начало: Ярославский вокзал, 9:15
3 янв в 09:15
38 100 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Москве в октябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Плещеево Озеро" можно забронировать 3 тура от 38 100 до 150 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
