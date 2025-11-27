Мои заказы

В Осташков на гастрофестиваль «Селигерский рыбник»

Отдохнуть у озера, попробовать рыбу, пожарские котлеты и слойку Вульфа, посетить Торжок и Старицу
Приглашаем ценителей русской кухни на фестиваль «Селигерский рыбник» — настоящий праздник вкусов и традиций.

В программе — кулинарные шедевры от шеф-поваров, рыбные ярмарки, игры-рюхи, концерты народных коллективов Верхневолжья.

Удастся попробовать уху с
дымком, рыбную солянку и, конечно, пироги-рыбники по старинным рецептам, ставшие гастробрендом региона. В остальное время — ещё много интересного и аппетитного.

В усадьбе Василёво вы полюбуетесь жемчужинами деревянного зодчества, в Торжке — научитесь вышивать золотом, полакомитесь пастилой и пожарскими котлетами там, где их придумали.

В Ниловой пустыни проникнетесь умиротворяющей атмосферой, а в Старице пообедаете по-купечески и выпьете ароматного чая с яблочной слойкой Вульфа, которой угощали Александра Пушкина.

Проживание запланировано в экоотеле у озера, где вы сможете полноценно отдохнуть между насыщенными экскурсиями и восстановить силы в банном комплексе, бассейне, массажном кабинете.

Описание тура

Организационные детали

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Программа тура по дням

1 день

Усадьба Василёво; пожарские котлеты, пастила, золотное шитьё в Торжке

Утром встретимся в Москве и направимся в усадьбу Василёво. Прогуляемся по ландшафтному парку и полюбуемся жемчужинами деревянного зодчества. Сфотографируемся у уникального валунного моста архитектора Николая Львова.

Затем поедем в Торжок, где обойдём главные видовые площадки: кручу на территории Новоторжского кремля, фотозону романтичного парка Любви и набережную Тверцы. Пообедаем в трактире «У Пожарского», где придумали знаменитые котлеты. На десерт попробуем новоторжскую пастилу.

Далее посетим гостиницу Пожарских и зайдём в кофейню — исторический сувенирный «Варшавскiй магазинъ». Сходим на экскурсию в Музей золотного шитья и возьмём мастер-класс у торжокских вышивальщиц.

Вечером разместимся в отеле у озера.

Усадьба Василёво; пожарские котлеты, пастила, золотное шитьё в ТоржкеУсадьба Василёво; пожарские котлеты, пастила, золотное шитьё в ТоржкеУсадьба Василёво; пожарские котлеты, пастила, золотное шитьё в ТоржкеУсадьба Василёво; пожарские котлеты, пастила, золотное шитьё в Торжке
2 день

Нило-Столобенская пустынь, «Селигерский рыбник»

Позавтракав, на теплоходе доберёмся к Нило-Столобенской пустыни. При желании можно подняться на колокольню и осмотреть обитель и озеро с высоты.

Пообедаем рыбкой, пройдёмся по Осташкову. Поучаствуем в большом кулинарном фестивале «Селигерский рыбник», где можно попробовать разнообразные рыбные блюда.

Вечером — отдых в отеле. Можно погулять по пляжу и прокатиться на лодке.

Нило-Столобенская пустынь, «Селигерский рыбник»Нило-Столобенская пустынь, «Селигерский рыбник»Нило-Столобенская пустынь, «Селигерский рыбник»Нило-Столобенская пустынь, «Селигерский рыбник»
3 день

Старица, Селижарово, Елецкая круча, обед по-купечески и чаепитие

После завтрака поедем в Старицу. По дороге сделаем фотостоп в Селижарово, где на живописной стрелке Волги и Селижаровки расположился храм 17 века.

Задержимся на Елецкой круче, с высоты которой предстаёт дивная панорама Волги. По прибытии в Старицу осмотрим главные достопримечательности: кремль, Успенскую обитель, парк «Старицкое Зарядье».

Пообедаем по-купечески и посетим музей «Чайная гостиная», где продегустируем ароматный чай и булочку Вульфа. В Москву вернёмся вечером.

Старица, Селижарово, Елецкая круча, обед по-купечески и чаепитиеСтарица, Селижарово, Елецкая круча, обед по-купечески и чаепитиеСтарица, Селижарово, Елецкая круча, обед по-купечески и чаепитиеСтарица, Селижарово, Елецкая круча, обед по-купечески и чаепитие

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Аренда радиогида с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Проезд к месту старта и обратно
  • 2 ужина - 1500 ₽ (по желанию, при заказе тура)
  • Прогулка на теплоходе - 1400 ₽ (по желанию, при заказе тура)
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 32 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Сходненская», выход №1, 7:15
Завершение: Москва, станция метро «Сходненская», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

