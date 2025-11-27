Утром встретимся в Москве и направимся в усадьбу Василёво. Прогуляемся по ландшафтному парку и полюбуемся жемчужинами деревянного зодчества. Сфотографируемся у уникального валунного моста архитектора Николая Львова.

Затем поедем в Торжок, где обойдём главные видовые площадки: кручу на территории Новоторжского кремля, фотозону романтичного парка Любви и набережную Тверцы. Пообедаем в трактире «У Пожарского», где придумали знаменитые котлеты. На десерт попробуем новоторжскую пастилу.

Далее посетим гостиницу Пожарских и зайдём в кофейню — исторический сувенирный «Варшавскiй магазинъ». Сходим на экскурсию в Музей золотного шитья и возьмём мастер-класс у торжокских вышивальщиц.

Вечером разместимся в отеле у озера.