Железнодорожный круиз из Москвы в Карелию весной: 3 города, природа и ретропоезд
Увидеть мраморный каньон, Выборгский замок и водопад Кивач и послушать карело-финские композиции
Начало: Ленинградский вокзал г. Москвы, поезд №928, отправ...
11 апр в 21:05
18 апр в 21:05
45 580 ₽ за человека
Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и подняться на гору Паасо за лучшим видом
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п...
30 апр в 16:50
9 мая в 16:50
24 150 ₽ за человека
В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи
Побывать в Петергофе и Рускеале, увидеть водопад Кивач и самим сделать калитки и куклы-обереги
Начало: Москва, метро "ВДНХ", стоянка справа от гостиницы ...
13 июн в 06:30
11 июл в 06:30
56 500 ₽ за человека
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