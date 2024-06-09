Экскурсий по Кольскому много, а наша — уникальна.
Потому что что объединяет три вещи: посещение самых красочных водопадов полуострова Рыбачий, фотоохоту за китами на быстроходном катере и дегустацию свежих морепродуктов.
Перед посадкой на катер вы наденете тёплую амуницию, а затем отправитесь покорять морские просторы и учиться различать виды китов.
Потому что что объединяет три вещи: посещение самых красочных водопадов полуострова Рыбачий, фотоохоту за китами на быстроходном катере и дегустацию свежих морепродуктов.
Перед посадкой на катер вы наденете тёплую амуницию, а затем отправитесь покорять морские просторы и учиться различать виды китов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Первый водопад на реке Западная Лица. В этом месте лосось часто перепрыгивает водопад.
- Водопад Мельничный — один из самых больших на реке Титовка. Назван в честь разрушенной мельницы на реке.
- Самый высокий водопад на полуострове Рыбачий возле мыса Шарапов.
- Фотоохота на быстроходном катере: есть большие шансы увидеть малого полосатика (минке), горбатого кита, тюленей.
- Угощение свежайшими морепродуктами, в том числе крабом.
Поговорим:
- О районе Печенги, когда-то носившем финское название Petsamo.
- Полуострове Рыбачий, на котором расположены памятники различных периодов и наскальные рисунки раннего каменного века.
- Морских обитателях Баренцева моря и Ледовитого океана. Вы научитесь определять виды китов.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica или подобном джипе, прогулка на быстроходном катере, оснащённом по всем правилам безопасности, тёплая экипировка, дегустация морепродуктов, услуги гида.
- Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за погодных условий.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Мурманске
Меня зовут Антон. Являюсь аттестованным гидом. Активно занимаюсь фридайвингом/дайвингом, изучаю подводный мир Ледовитого океана. Вместе с моей командой покажу вам Кольский. На наших экскурсиях вы услышите не только историю полуострова, но и рассказы о подводном мире Баренцева моря и Ледовитого океана.Задать вопрос
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