Путешествие в Териберку в мини-группе

На окраине Мурманской области находится небольшое село Териберка

5
12 отзывов
На окраине Мурманской области находится небольшое село Териберка.

Здесь проживает менее 1000 человек.

Со мной вы отправитесь в путешествие практически на край Земли.

Вы побываете на побережье Северного Ледовитого океана и Териберском перевале, узнаете историю этих мест и насладитесь красотой суровой северной природы.
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе
Путешествие в Териберку в мини-группе

Что вы увидите 🤩

  • Первая метеостанция, основанная в конце XIX века, и место-сюрприз
  • Малое Батарейское озеро
  • Батарейский водопад
  • Каменистый пляж «Яйца дракона»
  • Скелет кита из фильма «Левиафан»
  • Кладбище кораблей
  • Местная пивоварня и рестораны
  • Пляж с недавнего выброшенным океаном кораблем
  • 6-метровые качели
  • Этнопарк с хаски и северными оленями
В путешествии на край земли вы сможете прочувствовать на себе всю суровость и красоту Русского Севера, атмосферные пейзажи тундры, незабываемые места Териберки и берег Северного Ледовитого океана.
По пути заскучать не дам, вы узнаете историю Териберки, будут остановки на Териберском перевале где вы сможете сделать необычные красивые фото местного пейзажа, увидеть каменные пирамиды и узнать откуда они взялись.

Места посещения:

  • Первую метеостанцию основанную в конце 19-го века и место сюрприз
  • Малое батарейское озеро
  • Батарейский водопад
  • Каменистый пляж «Яйца дракона»
  • Обед
  • Скелет кита из фильма «Левиафон»
  • Кладбище кораблей
  • Заглянем в самую северную пивоварню, где можно оценить местное живое пиво
  • Прогуляемся по песчаному пляжу до недавнего выброшенного океаном корабля, покатаемся на 6-ти метровых качелях.
  • По желанию пообедаем в одном из трёх ресторанов
  • Посетим этнопарк с хаски и северными оленями

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартный билет
4 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном авто от места размещения в Мурманске до Териберки и обратно.
Что не входит
  • 1) Посещение этнопарка с хаски и оленями – 200 руб. с человека
  • 2) обед в ресторане на берегу Баренцева моря (по желанию)
  • 3) снегоход к водопаду – 1000 руб. с человека в зимнее время
Место начала и завершения
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

Александр Ш.
Александр Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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