В путешествии на край земли вы сможете прочувствовать на себе всю суровость и красоту Русского Севера, атмосферные пейзажи тундры, незабываемые места Териберки и берег Северного Ледовитого океана.
По пути заскучать не дам, вы узнаете историю Териберки, будут остановки на Териберском перевале где вы сможете сделать необычные красивые фото местного пейзажа, увидеть каменные пирамиды и узнать откуда они взялись.
Места посещения:
- Первую метеостанцию основанную в конце 19-го века и место сюрприз
- Малое батарейское озеро
- Батарейский водопад
- Каменистый пляж «Яйца дракона»
- Обед
- Скелет кита из фильма «Левиафон»
- Кладбище кораблей
- Заглянем в самую северную пивоварню, где можно оценить местное живое пиво
- Прогуляемся по песчаному пляжу до недавнего выброшенного океаном корабля, покатаемся на 6-ти метровых качелях.
- По желанию пообедаем в одном из трёх ресторанов
- Посетим этнопарк с хаски и северными оленями