В путешествии на край земли вы сможете прочувствовать на себе всю суровость и красоту Русского Севера, атмосферные пейзажи тундры, незабываемые места Териберки и берег Северного Ледовитого океана.

По пути заскучать не дам, вы узнаете историю Териберки, будут остановки на Териберском перевале где вы сможете сделать необычные красивые фото местного пейзажа, увидеть каменные пирамиды и узнать откуда они взялись.

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