1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Зимнее сафари по кольской тундре
В 7 км от Мурманска ждут захватывающие пейзажи тундры. Прокатитесь на снегоходах, узнайте о жизни на Севере и завершите день баней и обедом у костра
Начало: В поселке Кильдинстрой или Мурманске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:30 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за человека
скидка
50%
12 часов
Водная прогулка
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
2320011 600₽ за человека
13 часов
Водная прогулка
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
36 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТохир1 декабря 2024В целом мне очень понравилось:-) Рассчитывал на водную прогулку, но она не состоялась из-за погоды из-за этого немного смазано получилось). В остальном все просто супер)
- ААнна1 декабря 2024В конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое село Териберка. Выбрали вашу экскурсию
- ММаксим28 ноября 2024Прекрасная экскурсия с гидом Андреем на комфортном внедорожнике Rav4! Понравилось абсолютно всё! Андрей прекрасный рассказчик! Посетили все основные достопримечательности Териберки, побывали на дегустации морепродуктов, вышли на корабле в море, день закончили ужином в прекрасном ресторане! Спасибо огромное! Всем советую!
- ССветлана28 февраля 2024Поездка очень понравилась, Борис очень четко серьезно разъяснил технику безопасности, описал возможные сложности и пр. С таким подходом чувствуешь себя в безопасности! Сам заезд впечатлил, катались в первый раз, супер ощущения, 1,5 часа пролетели незаметно!
- ЯЯна6 января 2024Самые крутые и яркие воспоминания и эмоции! Не думала, что так понравится такой вид отдыха) спасибо Борису и его команде, было очень здорово)
- ЕЕкатерина14 апреля 2023Хочу поблагодарить Бориса за организованный отдых. Всё понравилось. Инструктаж был подробный и понятный. Тк я в первый раз каталась на
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сафари»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в декабре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 36 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Цены на сафари в Мурманске, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль