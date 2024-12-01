Сафари и дикая природа в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари» в Мурманске, цены от 6 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Зимнее сафари по кольской тундре
На снегоходах
13 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Зимнее сафари по кольской тундре
В 7 км от Мурманска ждут захватывающие пейзажи тундры. Прокатитесь на снегоходах, узнайте о жизни на Севере и завершите день баней и обедом у костра
Начало: В поселке Кильдинстрой или Мурманске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:30 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за человека
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Джиппинг
На машине
скидка
50%
113 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
2320011 600 за человека
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Джиппинг
На машине
19 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
36 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тохир
    1 декабря 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    В целом мне очень понравилось:-) Рассчитывал на водную прогулку, но она не состоялась из-за погоды из-за этого немного смазано получилось). В остальном все просто супер)
    В целом мне очень понравилось:-) Рассчитывал на водную прогулку, но она не состоялась из-за погоды из-заВ целом мне очень понравилось:-) Рассчитывал на водную прогулку, но она не состоялась из-за погоды из-заВ целом мне очень понравилось:-) Рассчитывал на водную прогулку, но она не состоялась из-за погоды из-заВ целом мне очень понравилось:-) Рассчитывал на водную прогулку, но она не состоялась из-за погоды из-заВ целом мне очень понравилось:-) Рассчитывал на водную прогулку, но она не состоялась из-за погоды из-заВ целом мне очень понравилось:-) Рассчитывал на водную прогулку, но она не состоялась из-за погоды из-за
  • А
    Анна
    1 декабря 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    В конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое село Териберка. Выбрали вашу экскурсию
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    и остались довольны: во-первых нам очень повезло с гидом - Александр опытный, тактичный, профессионал в своем деле, интересно рассказывает про местность, обычаи, историю Териберки и не только. Не смотря на штормовое предупреждение, вовремя вывез нас, до темноты, это говорит о том, что он беспокоится за безопасность. Тем не менее, мы успели посмотреть всё запланированное маршрутом (кроме водной прогулки с китами), но не беда, будет повод вернуться! Спасибо вам большое за чудесные путешествие!

    В конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое селоВ конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое селоВ конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое селоВ конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое селоВ конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое селоВ конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое селоВ конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое селоВ конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое селоВ конце ноября ездили с подругой в Мурманск. Очень хотелось увидеть Баренцево море и знаменитое село
  • М
    Максим
    28 ноября 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Прекрасная экскурсия с гидом Андреем на комфортном внедорожнике Rav4! Понравилось абсолютно всё! Андрей прекрасный рассказчик! Посетили все основные достопримечательности Териберки, побывали на дегустации морепродуктов, вышли на корабле в море, день закончили ужином в прекрасном ресторане! Спасибо огромное! Всем советую!
  • С
    Светлана
    28 февраля 2024
    Зимнее сафари по кольской тундре
    Поездка очень понравилась, Борис очень четко серьезно разъяснил технику безопасности, описал возможные сложности и пр. С таким подходом чувствуешь себя в безопасности! Сам заезд впечатлил, катались в первый раз, супер ощущения, 1,5 часа пролетели незаметно!
  • Я
    Яна
    6 января 2024
    Зимнее сафари по кольской тундре
    Самые крутые и яркие воспоминания и эмоции! Не думала, что так понравится такой вид отдыха) спасибо Борису и его команде, было очень здорово)
  • Е
    Екатерина
    14 апреля 2023
    Зимнее сафари по кольской тундре
    Хочу поблагодарить Бориса за организованный отдых. Всё понравилось. Инструктаж был подробный и понятный. Тк я в первый раз каталась на
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    снегоходе, стала переживать, что у меня не получится. Спасибо Борису, что приободрил меня. В итоге получилась отличная прогулка с остановками на разговоры о Кольском полуострове и чай с вкусняшками!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сафари»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зимнее сафари по кольской тундре
  2. Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
  3. Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Морской вокзал
  5. Мыс Абрам
  6. Памятник Ждущей
  7. Кольский мост
  8. Набережная
  9. Пляж «Яйца драконов»
  10. Площадь пяти углов
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в декабре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 36 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Цены на сафари в Мурманске, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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