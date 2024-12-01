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и остались довольны: во-первых нам очень повезло с гидом - Александр опытный, тактичный, профессионал в своем деле, интересно рассказывает про местность, обычаи, историю Териберки и не только. Не смотря на штормовое предупреждение, вовремя вывез нас, до темноты, это говорит о том, что он беспокоится за безопасность. Тем не менее, мы успели посмотреть всё запланированное маршрутом (кроме водной прогулки с китами), но не беда, будет повод вернуться! Спасибо вам большое за чудесные путешествие!