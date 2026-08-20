Решение покататься в Хибинах — гарантия незабываемых приключений. И для этого не обязательно самим усмирять снегоход на сложных трассах. Мы всё сделаем за вас — а вам останется лишь наслаждаться путешествием.
Вы промчитесь по арктическим просторам, остановитесь в самых интересных местах и получите яркие впечатления от дня в заповедном Заполярье.
Вы промчитесь по арктическим просторам, остановитесь в самых интересных местах и получите яркие впечатления от дня в заповедном Заполярье.
Описание экскурсии
- Мы проедем по долине Кукисвум через самые красивые локации Хибин
- Вы узнаете, какие секреты хранят древнейшие горы на земле
- Услышите историю героического освоения Хибин
- Побываете на месте научных экспериментов у горы Куэльпорр
- Посетите базу МЧС, сотрудники которой всегда готовы прийти на помощь путешественникам
- Познакомитесь с языком коренных жителей — саами
- И конечно, будут остановки для фотосессий и чаепития
А по дороге из Мурманска и обратно поговорим о жизни в суровых условиях Крайнего Севера и культуре региона.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от вашего отеля до места начала маршрута и обратно, чай и сэндвичи
- Поездка проходит на комфортных внедорожниках (Great Wall Hover, также возможны замены)
- Время в пути из Мурманска и обратно составит примерно 4-5 часов (400 км)
- Продолжительность маршрута 6-7 часов, он подходит людям любого возраста и физической подготовки
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 45 туристов
В нашей команде работают профессионалы, которые сделают ваш отдых максимально комфортным. Аттестованные гиды, опытные водители и квалифицированные повара позволят насладиться всей красотой арктической природы без бытовых хлопот. С нами вы обязательно влюбитесь в Север!
Входит в следующие категории Мурманска
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