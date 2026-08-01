Промчать по лесным тропам на снегоходе или покорить горные вершины на квадроцикле — и всё это за 3
Описание тура
Организационные детали
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очерёдность показа локаций может меняться. При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
Цена указана за 1 человека при 2-местном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (по запросу). Системы подселения нет. Если в базовых отелях нет мест, мы предложим вам альтернативы.
Водители транспорта должны иметь автомобильные права. На снегоходе и квадроцикле едут 2 человека, с доплатой возможна поездка по одному.
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску и айс-флоатинг
Встретим вас и отправимся в Мурманск. Вы узнаете про историю и развитие города, про Арктику в целом, а ещё увидите главные достопримечательности:
— мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алёша»)
— памятник «Ждущая»
— мемориальный комплекс «Курск» с посещением церкви Спас-на-водах
— маяк
— атомный ледокол «Ленин» (осматриваем внешне, о возможности посещения уточняйте при бронировании)
После обеда вас ждёт айс-флоатинг (22–40 мин). Вы насладитесь купанием в ледяной воде, оставаясь при этом в безопасности и комфортной температуре. Окунаться будете в специальном костюме, который полностью покрывает тело и защищает от холода.
Заселимся в отель. Ужин – самостоятельно, можем заказать для вас столик в ресторане «Царская охота».
Вечером можем отправиться на охоту за северным сиянием (с сентября по середину апреля). Поездка по желанию и за доплату, займёт 3–5 часов.
Териберка и прогулка по Баренцеву морю на корабле
Отправимся в Териберку. Именно здесь снимали фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото.
В Териберке посетим:
— бескрайний песчаный пляж
— кладбище кораблей
— каменный пляж «Яйца дракона»
— Батарейский водопад
До каменного пляжа и водопада в снежный период за доплату доберёмся на санях, а в остальное время — пешком. Неспешная прогулка займёт примерно 2,5 часа.
Затем вас ждёт 2–3-часовая прогулка на корабле по Баренцеву морю. Кто знает, может, нам повезёт увидеть грациозных дельфинов или величественных китов. Но помните: это дикая природа, и встречи с морскими обитателями — всегда сюрприз, а не гарантированная программа.
Внимание: возможна посадка на судно по крутой лестнице или путём перехода через несколько кораблей. Если выход в море не состоится по погодным условиям, организатор предложит замену.
После обеда вернёмся в Мурманск. Можем забронировать для вас столик в ресторане.
Если дорогу на Териберку закроют, мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия невозможно. По погоде — гоняемся за северным сиянием за доплату.
Катание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тура
Программа зависит от сезона.
Снегоходный тур
Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и обучит управлять снегоходом, выдаст экипировку. А затем вы помчитесь по лесным тропам, пересечёте спящие зимние холмы и озёра. Преодолеете каньон и покорите крутые горки. Доберётесь до вершины, откуда откроется вид на Мурманск и Североморск.
Квадро-тур
После инструктажа и обучения отправитесь вдоль густой лесополосы с заездом к очаровательному озеру Кильдинское.
Затем — этнопрограмма. Вы узнаете, как живут северные олени, покормите их с ладони ягелем и сделаете милые фото. В национальном жилище (куваксе) у костра вас угостят вкусным чаем и расскажут про быт и традиции коренного населения — саами. Вы примете участие в древнем ритуале загадывания желаний и попробуете национальную уху с северной треской или бульон с олениной.
После 18:00 доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|46 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (стоимость тура указана за 1 чел. при 2-местном размещении)
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Айс-флоатинг
- Морская прогулка
- Снегоходный или квадро-тур
- Этнопрограмма
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - от 6000 ₽, подселения нет
- Арктический сет в ресторане «Царская охота» - 5800 ₽, по запросу
- Входной билет на ледокол Ленин - 200-800 ₽ (зависит от категории граждан), бронирование билета заранее +400 ₽
- Поездка за северным сиянием - 5500 ₽ за чел. за выезд, группа до 6 чел. (оплата на месте, зависит от погоды, фотографии бонусом)
- Плата за посещение природного парка «Териберка»: 500 ₽ за чел. - для граждан РФ, 1000 ₽ за чел. - для иностранцев (оплачивается онлайн, при необходимости поможет гид)
- Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 ₽ за чел. при наличии