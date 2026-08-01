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Арктические приключения: айс-флоатинг, морская прогулка, снегоходы и квадроциклы (мини-группа)

Исследовать Мурманск и Териберку, насладиться этнопрограммой и попробовать национальную уху
Поплавать среди льдин, выйти в воды Баренцева моря и, возможно, даже увидеть китов.

Промчать по лесным тропам на снегоходе или покорить горные вершины на квадроцикле — и всё это за 3
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дня! Мы посетим знаковые места Мурманской области — от оживлённого Мурманска до легендарной Териберки.

Познакомимся с традициями саамов, встретим милых оленей, посидим у костра и примем участие в ритуале. Путешествуем в камерной группе до 6 человек, чтобы вам было максимально комфортно.

Арктические приключения: айс-флоатинг, морская прогулка, снегоходы и квадроциклы (мини-группа)
Арктические приключения: айс-флоатинг, морская прогулка, снегоходы и квадроциклы (мини-группа)
Арктические приключения: айс-флоатинг, морская прогулка, снегоходы и квадроциклы (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очерёдность показа локаций может меняться. При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.

Цена указана за 1 человека при 2-местном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (по запросу). Системы подселения нет. Если в базовых отелях нет мест, мы предложим вам альтернативы.

Водители транспорта должны иметь автомобильные права. На снегоходе и квадроцикле едут 2 человека, с доплатой возможна поездка по одному.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Мурманску и айс-флоатинг

Встретим вас и отправимся в Мурманск. Вы узнаете про историю и развитие города, про Арктику в целом, а ещё увидите главные достопримечательности:
— мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алёша»)
— памятник «Ждущая»
— мемориальный комплекс «Курск» с посещением церкви Спас-на-водах
— маяк
— атомный ледокол «Ленин» (осматриваем внешне, о возможности посещения уточняйте при бронировании)

После обеда вас ждёт айс-флоатинг (22–40 мин). Вы насладитесь купанием в ледяной воде, оставаясь при этом в безопасности и комфортной температуре. Окунаться будете в специальном костюме, который полностью покрывает тело и защищает от холода.

Заселимся в отель. Ужин – самостоятельно, можем заказать для вас столик в ресторане «Царская охота».

Вечером можем отправиться на охоту за северным сиянием (с сентября по середину апреля). Поездка по желанию и за доплату, займёт 3–5 часов.

Экскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатингЭкскурсия по Мурманску и айс-флоатинг
2 день

Териберка и прогулка по Баренцеву морю на корабле

Отправимся в Териберку. Именно здесь снимали фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото.

В Териберке посетим:
— бескрайний песчаный пляж
— кладбище кораблей
— каменный пляж «Яйца дракона»
— Батарейский водопад

До каменного пляжа и водопада в снежный период за доплату доберёмся на санях, а в остальное время — пешком. Неспешная прогулка займёт примерно 2,5 часа.

Затем вас ждёт 2–3-часовая прогулка на корабле по Баренцеву морю. Кто знает, может, нам повезёт увидеть грациозных дельфинов или величественных китов. Но помните: это дикая природа, и встречи с морскими обитателями — всегда сюрприз, а не гарантированная программа.

Внимание: возможна посадка на судно по крутой лестнице или путём перехода через несколько кораблей. Если выход в море не состоится по погодным условиям, организатор предложит замену.

После обеда вернёмся в Мурманск. Можем забронировать для вас столик в ресторане.

Если дорогу на Териберку закроют, мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия невозможно. По погоде — гоняемся за северным сиянием за доплату.

Териберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на кораблеТериберка и прогулка по Баренцеву морю на корабле
3 день

Катание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тура

Программа зависит от сезона.

Снегоходный тур

Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и обучит управлять снегоходом, выдаст экипировку. А затем вы помчитесь по лесным тропам, пересечёте спящие зимние холмы и озёра. Преодолеете каньон и покорите крутые горки. Доберётесь до вершины, откуда откроется вид на Мурманск и Североморск.

Квадро-тур

После инструктажа и обучения отправитесь вдоль густой лесополосы с заездом к очаровательному озеру Кильдинское.

Затем — этнопрограмма. Вы узнаете, как живут северные олени, покормите их с ладони ягелем и сделаете милые фото. В национальном жилище (куваксе) у костра вас угостят вкусным чаем и расскажут про быт и традиции коренного населения — саами. Вы примете участие в древнем ритуале загадывания желаний и попробуете национальную уху с северной треской или бульон с олениной.

После 18:00 доставим вас в аэропорт или на ж/д вокзал.

Катание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тураКатание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тураКатание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тураКатание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тураКатание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тураКатание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тураКатание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тураКатание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тураКатание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тураКатание на снегоходе или квадроцикле, этнопрограмма и завершение тура

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет46 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (стоимость тура указана за 1 чел. при 2-местном размещении)
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Айс-флоатинг
  • Морская прогулка
  • Снегоходный или квадро-тур
  • Этнопрограмма
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - от 6000 ₽, подселения нет
  • Арктический сет в ресторане «Царская охота» - 5800 ₽, по запросу
  • Входной билет на ледокол Ленин - 200-800 ₽ (зависит от категории граждан), бронирование билета заранее +400 ₽
  • Поездка за северным сиянием - 5500 ₽ за чел. за выезд, группа до 6 чел. (оплата на месте, зависит от погоды, фотографии бонусом)
  • Плата за посещение природного парка «Териберка»: 500 ₽ за чел. - для граждан РФ, 1000 ₽ за чел. - для иностранцев (оплачивается онлайн, при необходимости поможет гид)
  • Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 ₽ за чел. при наличии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт или ж/д вокзал, до 12:00
Завершение: Мурманск, аэропорт или ж/д вокзал, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1560 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
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странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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