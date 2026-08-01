Поплавать среди льдин, выйти в воды Баренцева моря и, возможно, даже увидеть китов.Промчать по лесным тропам на снегоходе или покорить горные вершины на квадроцикле — и всё это за 3

дня! Мы посетим знаковые места Мурманской области — от оживлённого Мурманска до легендарной Териберки. Познакомимся с традициями саамов, встретим милых оленей, посидим у костра и примем участие в ритуале. Путешествуем в камерной группе до 6 человек, чтобы вам было максимально комфортно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очерёдность показа локаций может меняться. При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.

Цена указана за 1 человека при 2-местном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (по запросу). Системы подселения нет. Если в базовых отелях нет мест, мы предложим вам альтернативы.

Водители транспорта должны иметь автомобильные права. На снегоходе и квадроцикле едут 2 человека, с доплатой возможна поездка по одному.