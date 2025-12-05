Мои заказы

Найдено 4 тура в категории «Горящие туры» в Мурманске, цены от 33 150 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
На машине
3 дня
1 отзыв
Увидеть кладбище кораблей, побывать в этнодеревне «Огни Имандры» и осмотреть атомный ледокол
Начало: Мурманск, у ресторана «Тундра», ул. Полярные зори,...
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
33 150 ₽ за человека
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
На машине
На снегоступах
3 дня
1 отзыв
Приготовить блюда северной кухни, отправиться на поиски китов, увидеть кладбище кораблей и океан
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
11 дек в 11:00
20 дек в 11:00
84 910 ₽ за человека
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
2 отзыва
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
28 ноя в 11:00
1 дек в 11:00
44 910 ₽ за человека
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На вертолёте
13 дней
-
13%
3 отзыва
Начало: Г. Мурманск
1 июл в 10:00
12 июл в 10:00
от 3 745 000 ₽4 306 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Мурманске в ноябре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Горящие туры" можно забронировать 4 тура от 33 150 до 3 745 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
