Весь Кольский за 4 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Ак. Книповича, д. 17, Космос
13 авг в 18:00
20 авг в 18:00
58 100 ₽ за человека
За китами на край мира: Мурманск, Териберка и кулинарный мастер-класс у саамов
Отправиться на катере в море, увидеть арктические водопады и покормить оленей
Начало: Мурманск, центр, 12:30
10 авг в 12:30
17 авг в 12:30
57 500 ₽ за человека
Приключения на Кольском: суровая Териберка, море и кулинарный мастер-класс
Увидеть оленей и китов, пообедать ухой в чуме и прогуляться среди водопадов - из Мурманска
Начало: Мурманск, центр, 11:30
14 авг в 11:30
21 авг в 11:30
47 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Водопад на реке Лавна»
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