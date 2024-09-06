Описание тура
Организационные детали
При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.
Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние. Однако сделаем всё, чтобы повысить шансы.
Не забудьте взять с собой тёплые вещи: пуховик, шапку, варежки, шарф, зимнюю обувь, толстовку, тёплые штаны. В Териберке постоянно дует сильный холодный ветер.
Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя.
Проживание. Не включено в стоимость.
Питание. Включено 2 обеда. Остальное питание — в кафе по чеку. Попробуем морепродукты, свежайшую рыбу и другие деликатесы. Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни.
Дети. От 3 лет.
Программа тура по дням
Выезд на охоту за северным сиянием с фотографом
Рекомендуем прилететь до 18:00.
Сегодня вечером отправимся в первый выезд на охоту за северным сиянием. Ваш гид является профессиональным фотографом, поэтому яркие и эффектные фотографии идут уже в комплекте.
Суровая и неповторимая Териберка
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку погружаться в северную атмосферу и любоваться Баренцевым морем.
Посетим все главные достопримечательности посёлка. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Осенью исследуем Териберку пешком, а зимой — на санях, укрывшись полушубками из овчины.
Вечером вернёмся в отель в Мурманск.
Саамская деревня
Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, услышим истории и узнаем о традициях коренного народа Кольского полуострова. В России сейчас проживает меньшая их часть, а во всём мире осталось всего около 2000 саамов.
Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 510 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный трансфер на новых "Mercedes Sprinter" / "Ford" / "Volkswagen" по всем локациям маршрута
- 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение гидом-фотографом
- Выезд на поиски северного сияния
- Поездка в саамскую деревню
- Поездка в Териберку
- Оформление пропуска в ООПТ
- Входные билеты
- Информационная поддержка 24/7
- Помощь в подборе авиабилетов
- Фотосъёмка на фоне северного сияния
- Дегустация морепродуктов в подарок каждому
- Все заезды гарантированы. Обычно в группах от 3 до 16 человек. После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть - за три недели до начала тура. Возможно организовать индивидуальный и корпоративный туры только для вашей компании
- Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Проживание
- Ужины, завтраки
- Трансфер из/в аэропорт
- Сани до моря в Териберке зимой - 1000 рублей
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные развлечения
- Чаевые гиду и водителю
- Обращаем внимание, что в праздничные даты проведения тура стоимость увеличивается на 4000 рублей за человека