«Всё включено» на Кольском: охота за сиянием, снежное сафари, айс-флоатинг, арктическая кухня
Изучить Териберку, проехать по Хибинам на снегоходе, отдохнуть в спа и получить фото на память
Приезжайте на Русский Север — мы покажем вам его во всей красе! Вы поохотитесь за разноцветными всполохами на ночном небе и почувствуете невероятную свободу, стоя на краю света в легендарной
Териберке. Покорите горные склоны Хибин на снегоходах и прыгнете в ледяное Белое море в ярком гидрокостюме.
Мы угостим вас арктическими блюдами и свежайшими морепродуктами, согреем ароматным горячим чаем и сделаем на память множество кадров.
Путешествуем с комфортом — камерной группой, а также живём в уютных отелях, в том числе со спа-комплексом, бассейном, сауной и хаммамом — идеально для восстановления сил между активностями.
Описание тура
Организационные детали
Мы рекомендуем брать с собой портативную зарядку для телефонов, персональный термос или термокружку, рюкзак для личных вещей во время тура, самонагревающиеся пакетики для рук и ног (их можно купить в «Спортмастере»). Также возьмите с собой полис ОМС, паспорт, зарядки для ваших устройств.
Программа тура по дням
1 день
Охота за северным сиянием
Встретим вас по прибытии в Мурманск, доставим в уютный загородный отель к ужину. Если захотите, успеете попариться в бане. При хорошей погоде поздним вечером поедем охотиться за северным сиянием (3-5 часов). Этот незабываемый момент мы сохраним в кадрах — сделаем групповые и персональные фотографии. Также согреемся чаем, лёгкими закусками и сладостями.
2 день
Териберка и Баренцево море
Отправимся на край земли — в Териберку на побережье Баренцева моря, ставшую символом суровой и завораживающей красоты Русской Арктики. Мы постоим у океана, посетим кладбище кораблей, увидим скелет кита, пройдём среди заброшенных зданий, взлетим на качелях. При достаточном количестве снега прокатимся на санях за снегоходом и пообедаем свежайшими морепродуктами. К ужину вернёмся в отель.
3 день
Сафари на снегоходах, выставка ледяных скульптур в Хибинах
Сегодня в планах сафари. Вы не ослышались — на Севере есть собственное сафари, на снегоходах по Хибинам. После порции адреналина пообедаем в панорамном ресторане на вершине горы и рассмотрим удивительные композиции изо льда. Ночевать останемся в Кировске, в стоимость проживания включено посещение спа-комплекса с бассейном, сауной и хаммамом.
4 день
Айс-флоатинг в Белом море
Завтракаем, освобождаем номера и едем к Белому морю. Будем прыгать в ледяную воду в ярких костюмах и сделаем много фантастических снимков. Пообедаем в видовом ресторане на побережье и отвезём вас в аэропорт к обратным рейсам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении (отели 3*)
111 900 ₽
1-местное проживание (отели 3*)
124 000 ₽
За одного при 2-местном размещении (глэмпинг или коттедж)
122 800 ₽
1-местное проживание (глэмпинг или коттедж)
147 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание, перекусы
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, пропуска, экскурсии, активности по программе
Фотосъёмка
Посещение спа в отеле в Кировске
Что не входит в цену
Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
1-местное проживание
Повышение уровня отеля
Баня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 17:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Мурманске
Я создал компанию с одной простой целью — показать вам мой Север и открыть его для вас таким, каким я его знаю и люблю.
За годы работы мы познакомили с Кольским
полуостровом более 26 400 путешественников из 28 стран мира.
В наших турах вашими проводниками будут только аттестованные гиды со стажем от 5 лет. Мы тщательно выбираем размещение: проверенные отели 3–4*, популярные глэмпинги и уютные базы отдыха, чтобы после насыщенного дня вас ждал полноценный отдых.
Мы не отменяем туры из-за недобора группы. А стоимость, которую вы видите при бронировании, всегда окончательная.
