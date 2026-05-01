Мои заказы

«Всё включено» на Кольском: охота за сиянием, снежное сафари, айс-флоатинг, арктическая кухня

Изучить Териберку, проехать по Хибинам на снегоходе, отдохнуть в спа и получить фото на память
Приезжайте на Русский Север — мы покажем вам его во всей красе! Вы поохотитесь за разноцветными всполохами на ночном небе и почувствуете невероятную свободу, стоя на краю света в легендарной
читать дальшеуменьшить

Териберке. Покорите горные склоны Хибин на снегоходах и прыгнете в ледяное Белое море в ярком гидрокостюме.

Мы угостим вас арктическими блюдами и свежайшими морепродуктами, согреем ароматным горячим чаем и сделаем на память множество кадров.

Путешествуем с комфортом — камерной группой, а также живём в уютных отелях, в том числе со спа-комплексом, бассейном, сауной и хаммамом — идеально для восстановления сил между активностями.

«Всё включено» на Кольском: охота за сиянием, снежное сафари, айс-флоатинг, арктическая кухня
«Всё включено» на Кольском: охота за сиянием, снежное сафари, айс-флоатинг, арктическая кухня
«Всё включено» на Кольском: охота за сиянием, снежное сафари, айс-флоатинг, арктическая кухня

Описание тура

Организационные детали

Мы рекомендуем брать с собой портативную зарядку для телефонов, персональный термос или термокружку, рюкзак для личных вещей во время тура, самонагревающиеся пакетики для рук и ног (их можно купить в «Спортмастере»). Также возьмите с собой полис ОМС, паспорт, зарядки для ваших устройств.

Программа тура по дням

1 день

Охота за северным сиянием

Встретим вас по прибытии в Мурманск, доставим в уютный загородный отель к ужину. Если захотите, успеете попариться в бане. При хорошей погоде поздним вечером поедем охотиться за северным сиянием (3-5 часов). Этот незабываемый момент мы сохраним в кадрах — сделаем групповые и персональные фотографии. Также согреемся чаем, лёгкими закусками и сладостями.

Охота за северным сияниемОхота за северным сияниемОхота за северным сияниемОхота за северным сияниемОхота за северным сиянием
2 день

Териберка и Баренцево море

Отправимся на край земли — в Териберку на побережье Баренцева моря, ставшую символом суровой и завораживающей красоты Русской Арктики. Мы постоим у океана, посетим кладбище кораблей, увидим скелет кита, пройдём среди заброшенных зданий, взлетим на качелях. При достаточном количестве снега прокатимся на санях за снегоходом и пообедаем свежайшими морепродуктами. К ужину вернёмся в отель.

Териберка и Баренцево мореТериберка и Баренцево мореТериберка и Баренцево мореТериберка и Баренцево море
3 день

Сафари на снегоходах, выставка ледяных скульптур в Хибинах

Сегодня в планах сафари. Вы не ослышались — на Севере есть собственное сафари, на снегоходах по Хибинам. После порции адреналина пообедаем в панорамном ресторане на вершине горы и рассмотрим удивительные композиции изо льда. Ночевать останемся в Кировске, в стоимость проживания включено посещение спа-комплекса с бассейном, сауной и хаммамом.

Сафари на снегоходах, выставка ледяных скульптур в ХибинахСафари на снегоходах, выставка ледяных скульптур в ХибинахСафари на снегоходах, выставка ледяных скульптур в ХибинахСафари на снегоходах, выставка ледяных скульптур в Хибинах
4 день

Айс-флоатинг в Белом море

Завтракаем, освобождаем номера и едем к Белому морю. Будем прыгать в ледяную воду в ярких костюмах и сделаем много фантастических снимков. Пообедаем в видовом ресторане на побережье и отвезём вас в аэропорт к обратным рейсам.

Айс-флоатинг в Белом мореАйс-флоатинг в Белом мореАйс-флоатинг в Белом мореАйс-флоатинг в Белом море

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении (отели 3*)111 900 ₽
1-местное проживание (отели 3*)124 000 ₽
За одного при 2-местном размещении (глэмпинг или коттедж)122 800 ₽
1-местное проживание (глэмпинг или коттедж)147 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание, перекусы
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, пропуска, экскурсии, активности по программе
  • Фотосъёмка
  • Посещение спа в отеле в Кировске
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • 1-местное проживание
  • Повышение уровня отеля
  • Баня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 17:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я создал компанию с одной простой целью — показать вам мой Север и открыть его для вас таким, каким я его знаю и люблю. За годы работы мы познакомили с Кольским
читать дальшеуменьшить

полуостровом более 26 400 путешественников из 28 стран мира. В наших турах вашими проводниками будут только аттестованные гиды со стажем от 5 лет. Мы тщательно выбираем размещение: проверенные отели 3–4*, популярные глэмпинги и уютные базы отдыха, чтобы после насыщенного дня вас ждал полноценный отдых. Мы не отменяем туры из-за недобора группы. А стоимость, которую вы видите при бронировании, всегда окончательная.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры на ««Всё включено» на Кольском: охота за сиянием, снежное сафари, айс-флоатинг, арктическая кухня»

Териберка, Хибины, Мурманск: выходные в мини-группе с поездкой за северным сиянием
На машине
3 дня
-
10%
1 отзыв
Териберка, Хибины, Мурманск: выходные в мини-группе с поездкой за северным сиянием
Подняться в горы и погулять по морскому побережью, посетить музеи и исследовать столицу Заполярья
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 7:00 (возможна ...
Завтра в 08:00
18 мая в 08:00
45 000 ₽50 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-выезд по Кольскому с поисками китов, знакомством с саамами и катанием на оленях
Джиппинг
На машине
На катере
Джип-туры
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный джип-выезд по Кольскому с поисками китов, знакомством с саамами и катанием на оленях
Изучить Мурманск, Териберку, Хибины, поймать северное сияние и получить фото на память
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
58 000 ₽ за человека
Океан впечатлений в Арктике: айс-флоатинг, северное сияние, морская прогулка и гастрономия
На машине
4 дня
1 отзыв
Океан впечатлений в Арктике: айс-флоатинг, северное сияние, морская прогулка и гастрономия
Прокатиться на упряжке, погулять по Териберке и отведать блюд северной кухни
Начало: Мурманск, 18:00
78 000 ₽ за человека
Арктические каникулы на Кольском полуострове
4 дня
1 отзыв
Арктические каникулы на Кольском полуострове
Начало: Г. Мурманск
22 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 66 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
111 900 ₽ за человека