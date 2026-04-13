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Экскурсии по набережной Нальчика

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Нальчике, цены от 8900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
На машине
6.5 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
«У вас будет время для прогулки вдоль берега»
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 8900 ₽ за всё до 5 чел.
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
На машине
7.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
Один день - целый мир: улицы, легенды и вкусы столицы Осетии
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
«12:30 — прогулка по набережной Терека»
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
«Мечеть Мухтарова на берегу Терека — символ гармонии культур и вероисповеданий»
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Надежда
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела предложения разных гидов и
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читала отзывы путешественников. Одну из экскурсий решила выбрать "Неповторимый Владикавказ - из Нальчика" и мой выбор остановился на Альберте. У нас большой опыт поездок с индивидуальными гидами не только по нашей стране, но и в других странах, могу сказать, что на все 💯 довольна, что сделала правильный выбор. С первых минут поездки Альберт начал интересный рассказ про историю региона, в течении экскурсии мы узнали много нового. Альберт прекрасный рассказчик, отлично знает народный эпос. Отвечал на все наши вопросы. По нашей просьбе по пути во Владикавказ посетили Беслан. Экскурсией очень довольны. Рекомендую экскурсию "Неповторимый Владикавказ - из Нальчика" и гида Альберта.

Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела+6
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
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Леонид
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
С Альбертом мы посетили экскурсию «Неповторимый Владикавказ из Нальчика». Экскурсия началась с истории края, о народах что здесь проживают. Об
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их истории. Экскурсия на троих человек-Считай персональная экскурсия. 👍Он же водитель он же отличный рассказчик, между тем надо отметить аккуратное вождение. 🤝Дорога хорошая, не утомляет. По пути заехали в Беслан. Прогулки по Владикавказу начали с немецкого костела, затем прошли на центральную улицу. Кусок европейской культуры на Кавказе🤝. Памятник основателю города, мечеть ставшей планетарием, действующая мечеть. Армянский храм, осетинский храм. Городской парк с прудами и лебедями. Набережная. Затем поехали в парк героического эпоса Осетии. Очень впечатляет. Дорого богато, но не достаточность наглядной информации восполнил Альберт. Комментарий по каждому памятнику, истории и свое мнение. Знать 🧑🏻🎓о вкладе Осетинского народа в мировую культуру не будучи носителем осетинской культуры это удивило и поразило нас💯. В Фыджине печки не прогрелись даже к обеденному периоду, поэтому пироги не готовили. Но хоть посмотрели. ☺️ Обедать поехали в еще одно туристическое место кафе Кона. Обслуживание быстро, еда на выбор. Пирог с мясом и сыром очень сытные. Супчики и салаты можно сказать были лишними.
Альберт универсал, мастер своего дела. Рекомендую. 💯👍

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Б
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
Экскурсию организовал Альберт. Водитель приехал во время, машина комфорт, доехали быстро. В городе встретила экскурсовод Людмила. Приятная познавательная экскурсия. Красивый город. Самостоятельно за 2 часа посмотреть основные достопримечательности невозможно. Попробовали национальную кухню в кафе Фыдджынта(недорого и вкусно).
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Всего 43 отзыва в Нальчике в категории "Набережная"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария;
  2. Неповторимый Владикавказ - из Нальчика;
  3. Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озера;
  2. Чегемские водопады;
  3. Эльбрус;
  4. Голубые озёра;
  5. Черекское ущелье;
  6. Чегемское ущелье;
  7. Приэльбрусье;
  8. Гижгит;
  9. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 8900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Нальчике, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Нальчика. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026