Индивидуальная
до 5 чел.
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия: Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария. Узнайте о культуре и природе Кабардино-Балкарии без утомительных переездов
Начало: По вашему адресу
«У вас будет время для прогулки вдоль берега»
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 8900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
Один день - целый мир: улицы, легенды и вкусы столицы Осетии
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
«12:30 — прогулка по набережной Терека»
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
«Мечеть Мухтарова на берегу Терека — символ гармонии культур и вероисповеданий»
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела предложения разных гидов и
+6
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С Альбертом мы посетили экскурсию «Неповторимый Владикавказ из Нальчика». Экскурсия началась с истории края, о народах что здесь проживают. Об
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Б
Экскурсию организовал Альберт. Водитель приехал во время, машина комфорт, доехали быстро. В городе встретила экскурсовод Людмила. Приятная познавательная экскурсия. Красивый город. Самостоятельно за 2 часа посмотреть основные достопримечательности невозможно. Попробовали национальную кухню в кафе Фыдджынта(недорого и вкусно).
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Всего 43 отзыва в Нальчике в категории "Набережная"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 8900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Нальчике, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Нальчика. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026