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Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду

5
2 отзыва
Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Со времени своего основания Нижний Новгород постоянно попадал в летописи и исторические хроники.

Но самую большую известность город 🏙️ получил как международный центр торговли.

Именно здесь находится Нижегородская ярмарка, на которую приезжали со всей России, Европы и Азии.

А главные улицы города до сих пор украшают купеческие и доходные дома.

Предлагаем совершить экскурсию ⛳ в прошлое и осмотреть самые популярные улицы Нижнего Новгорода из окна машины, а затем погулять по кремлю.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-48 человек

  • 4 700 ₽ за экскурсию

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Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду

Что вы увидите

  • Нижегородская ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • Строгановская церковь
  • Верхневолжская и Нижневолжская набережные
  • старые улочки: Ильинская, Малая Ямская
  • Смотровая площадка на заречную часть города
  • Нижегородский Кремль
В трёхчасовую экскурсию ⛳ по Нижнему Новгороду включены 2 часа автомобильной части и 1 час пешеходная по Нижегородскому Кремлю.
Героические страницы старинного городаВ XIV столетии он являлся столицей ⭐️ Великого Суздальско-Нижегородского княжества, неподвластного московским князьям. В XV и XVI веках стал важнейшей крепостью уже единого Русского государства на его восточных рубежах. А в годы Великой Смуты «бунташного» XVII столетия Нижний Новгород выступил центром сосредоточения патриотических сил России в подготовке к решающей схватке с польско-литовскими интервентами за свой национальный суверенитет.
С наступлением XIX века Нижний превратился в один из главных деловых центров Российской империи. Связано это было с историей 📖 Нижегородской ярмарки, на которой встречались промышленники и торговцы со всех уголков Европы и Азии. А когда век купечества прошёл, в городе стремительно стало развиваться мощное оборонное производство. Сегодня Нижний Новгород — это пятый город 🏙️ по численности населения в России. Это большой современный город. Однако каждая его историческая улица сохранила отпечаток седой старины.
Экскурсионная программа:В ходе автомобильной экскурсии 🧭 вы посетите главные достопримечательности 🏛️ города: набережные, смотровые площадки, Нижегородскую Ярмарку, собор Александра Невского, Строгановскую церковь ⛪. Старые купеческие улочки и центральные площади города.
Так же Вас ждёт пешеходная экскурсия по территории Нижегородского Кремля. Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Пл.Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
Турфирма «.
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2 отзыва оставили туристы

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