В трёхчасовую экскурсию ⛳ по Нижнему Новгороду включены 2 часа автомобильной части и 1 час пешеходная по Нижегородскому Кремлю.

Героические страницы старинного городаВ XIV столетии он являлся столицей ⭐️ Великого Суздальско-Нижегородского княжества, неподвластного московским князьям. В XV и XVI веках стал важнейшей крепостью уже единого Русского государства на его восточных рубежах. А в годы Великой Смуты «бунташного» XVII столетия Нижний Новгород выступил центром сосредоточения патриотических сил России в подготовке к решающей схватке с польско-литовскими интервентами за свой национальный суверенитет.

С наступлением XIX века Нижний превратился в один из главных деловых центров Российской империи. Связано это было с историей 📖 Нижегородской ярмарки, на которой встречались промышленники и торговцы со всех уголков Европы и Азии. А когда век купечества прошёл, в городе стремительно стало развиваться мощное оборонное производство. Сегодня Нижний Новгород — это пятый город 🏙️ по численности населения в России. Это большой современный город. Однако каждая его историческая улица сохранила отпечаток седой старины.

Экскурсионная программа:В ходе автомобильной экскурсии 🧭 вы посетите главные достопримечательности 🏛️ города: набережные, смотровые площадки, Нижегородскую Ярмарку, собор Александра Невского, Строгановскую церковь ⛪. Старые купеческие улочки и центральные площади города.

Так же Вас ждёт пешеходная экскурсия по территории Нижегородского Кремля. Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является административным и культурным центром города. С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.