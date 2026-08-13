Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Аудиогиды Трипстера" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 690 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1639 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5