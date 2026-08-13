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Групповая
Самое важное в Нижнем Новгороде за 6 часов (всё включено)
Посетить ключевые места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
15 авг в 11:30
16 авг в 11:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории, легенды и городские тайны Нижнего Новгорода
Погрузитесь в захватывающие истории и тайны Нижнего Новгорода, от купеческого центра до индустриального гиганта. Всё это с юмором и увлечением
Начало: Около кремля
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Оценить многогранность города за 1,5 часа: от окраины до Кремля
Начало: На Большой Покровской
Расписание: в субботу в 12:30 и 15:00, в воскресенье в 12:30
15 авг в 12:30
16 авг в 12:30
1290 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная прогулка по Нижнему Новгороду
Целый багаж живых историй и фактов, которые не найти в стандартных путеводителях
Начало: На смотровой площадке
Завтра в 19:00
15 авг в 10:30
1350 ₽
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Краткий курс нижегородизации
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через призму местного жителя, историка и журналиста. Узнайте о сленге, байках и лучших местах города
Сегодня в 15:30
19 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
По Волге - на яхте Aquarius
Яхта Aquarius - это комфорт, уют и незабываемые виды Нижнего Новгорода. Возьмите с собой напитки и закуски, наслаждайтесь аудиогидом и теплом на борту
Начало: Яхт-клуб «Лето»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «Сура» (по выходным)
Посмотреть на Нижний Новгород с воды, слушая аудиогид об истории и достопримечательностях
Начало: У причала
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
Завтра в 11:30
15 авг в 10:00
900 ₽ за человека
Аудиогид
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «Сура» (по будням)
Посмотреть на Нижний Новгород с воды, слушая аудиогид об истории и достопримечательностях
Начало: У причала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
800 ₽ за человека
Аудиогид
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «КолесовЪ» (по выходным)
Посмотреть на Нижний Новгород с воды, слушая аудиогид об истории и достопримечательностях
Начало: У причала
15 авг в 11:00
16 авг в 11:00
900 ₽ за человека
Аудиогид
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «КолесовЪ» (по будням)
Посмотреть на Нижний Новгород с воды, слушая аудиогид об истории и достопримечательностях
Начало: У причала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 и 20:00
17 авг в 11:00
18 авг в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Нижним Новгородом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У памятника Валерию Чкалову
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 1,5 часа
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:30
от 5650 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 6 чел.
Прогулка в Започаинье. Мобильный квест без гида
Откройте для себя Нижний Новгород с новым ракурсом: мобильный квест без гида, загадки и уникальные локации ждут вас в Започаинье
Начало: На Ильинской улице
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:00
от 1500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Стендап-экскурсия по Нижнему Новгороду
Начало: Кузьма Минин, Памятник, мемориал · городской округ...
Завтра в 14:30
16 авг в 14:00
1190 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
17 авг в 12:30
18 авг в 12:30
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Тайна Нижегородского кремля» 16+
Совершите увлекательное путешествие по Нижегородскому кремлю с картой 17 века. Разгадайте тайны и насладитесь захватывающими видами
Начало: У Дмитриевской башни
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 2000 ₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
Аудиоспектакль без гида «Один день из жизни купца второй гильдии Ивана Гордеевича» 18+
Путешествие в прошлое без гида: купеческие тайны, исторические факты и увлекательные сюжеты в аудиоспектакле по улицам Нижнего Новгорода
Начало: На улице Добролюбова
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от 2000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
17 авг в 10:30
19 авг в 10:30
1700 ₽ за человека
Аудиогид
Большая Покровская: аудиотур по главной улице Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2, Нижний Новгород
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
690 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Аудиогиды Трипстера»
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