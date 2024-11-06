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искусством, экономикой, спортом, юмором, поэтому мои туристы должны обладать минимальными знаниями в этих областях и, самое главное, интересоваться ими. Нижнему 800+ лет, поэтому обзорку по городу я сделал из трёх частей: «Кремль и Покровка» (пешая 2 часа) — «зарабатываем» на деловой улице Старого Нижнего и смотрим самый старинный памятник города — кремль; «Дятловы горы» (пешая 2 часа) — «живём» в купеческих кварталах Старого Нижнего; «Авто 3 часа» — едем по самой элитной жилой и музейной верхней набережной, она же купеческая, научная и образовательная; спускаемся вниз и «отдыхаем и занимаемся спортом» на самой летней набережной у реки; знакомимся с самой деловой и храмовой улицей нижнего посада — Рождественской; «торгуем» на знаменитой Ярмарке. И это только 4% от всего современного Нижнего Новгорода. А есть еще 96% советского Нижнего (город Горький), закрытый военной-промышленный город, где есть своя жемчужина — Соцгород ГАЗа, город для рабочих, город-сад, город будущего, город мечты. Кроме этого, есть еще несколько тематических экскурсий по Старому Нижнему. В сезон и в праздники бронируют за месяц!