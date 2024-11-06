Нижний Новгород очень тесно связан с Малороссией. Его берега помнят ладьи киевского князя Святослава Храброго. Его основатель — правнук Владимира Мономаха. Его река носит древнерусское название. Его пейзажи напоминают — киевские. Его духовное начало — из Киево-Печерской лавры.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Мы начнем путь на Дятловых горах от Нижегородского кремля, где появился Нижний Новгород в 1221 году. Вспомним о великом князе владимирском Юрии II Всеволодовиче, основателе города, и о его предках, великих князьях Киевских. Вспомним и о епископе владимирском Симоне, духовном главе Владимирской Руси, а в юности — монахе Киево-Печерской лавры.
- Глядя сверху на реку Почайну, вспомним ее тезку-предтечу из Киева. Поговорим о градостроительстве Древней Руси, языке и культуре того времени. Вы узнаете понятие слова «зелена», стоя там же над Зеленским съездом.
- Затем пройдём по улице Алексеевской до бывшего Всесословного клуба. Здесь вы услышите про писателя и общественного деятеля Владимира Короленко, уроженца Житомира, закончившего свой век в Полтаве, и одиннадцать лет прожившего в Нижнем Новгороде. И узнаете, как активная деятельность Короленко изменила Нижний.
- Далее пойдем по музейной набережной Верхневолжской (Георгиевской). У мемориальной доски великому поэту, «гениальному бунтовщику» Тарасу Шевченко, жившему в Нижнем Новгороде в 1857-1858 годах, обсудим, как он сюда попал, чем занимался и какие известные произведения здесь написал.
- В середине Верхневолжской набережной мы постоим около памятника великому русскому лётчику Петру Нестерову. Вы узнаете о подвигах, жизни и гибели автора первой в мире фигуры высшего пилотажа «мертвая петля» и первого тарана.
- Свернем на улицу Большую Печёрскую и поговорим о нижегородском Вознесенском Печёрском мужском монастыре и о его настоятеле Дионисии из Киева. Вспомним об уроженце Луганска Владимире Дале, который жил в Нижнем десять лет и написал здесь свой знаменитый словарь до буквы «П». А также о нижегородском писателе Павле Мельникове-Печерском.
Организационные детали
- Экскурсия для путешественников 12+.
- Экскурсию для вас проведу я или гид из моей команды.
- Зимой в Нижнем Новгороде очень холодно: влажность воздуха до 92% и сильный ветер — даже при 0 градусов температура ощущается как −20. Одевайтесь как можно теплее!
- При температуре ниже -20 градусов экскурсия не состоится.
- Пожалуйста, не звоните — по всем вопросам вы можете написать в личные сообщения в заказе (или в мессенджер после бронирования).
- С 13 до 14 часов — нерабочее время у гида.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В начале ул. Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 6945 туристов
Экскурсии веду я, дипломированный гид, журналист и активист Сергей или гиды из моей команды, если я занят (отзывы о них — в моих отзывах). Мои экскурсии плотно насыщены историей, архитектурой,Задать вопрос
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