Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»

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Отправляемся в большое путешествие по Нижнему Новгороду! Три уникальные экскурсии – в одной программе.

Лучший способ с пользой и удовольствием провести один нескучный день в Нижнем Новгороде! Познакомьтесь с историей и культурой города, прогуляйтесь по Большой Покровской и узнайте, какие мистические тайны наполняют это чудесное место.
Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»
Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»
Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»
Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»
Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»
Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»
Ближайшие даты:
8
апр
15
апр
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апр
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Что вас ожидает:

  • Нижегородская ярмарка
  • Улица Рождественская
  • Блиновский пассаж
  • Строгановская церковь
  • Площадь Народного Единства
  • Бугровская ночлежка
  • Нижневолжская набережная
  • Катер «Герой»
  • Нижегородский Кремль
  • Исторический район Започаинье
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Карман» РоссииНижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний Новгород был обязан славой «Кармана России». Здесь Европа встречалась с Азией, здесь наживали и тратили миллионы, сюда стекалось все самое лучшее и самое худшее, что было в Российской Империи. Центр купечестваУлица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества. Тайны Нижегородского КремляКремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других — на стены Кремля не всегда можно было пройти по билетам… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По Кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания и до наших дней. Этим мы и займемся! Мистический НижнийПриглашаем вас на прогулку по таинственным улочкам и дворам Старого Города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи. Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — страшно интересно! Другие достопримечательности в программе• Блиновский пассаж (торговые ряды 19 в.) и здание Биржи (19 в.) — свидетели золотого века торгового Нижнего.
  • Строгановская церковь — жемчужина Поволжья, уникальный образчик строгановского барокко (18 в.).
  • Площадь Народного Единства — место сбора ополчения 1612 года. Монумент Минину и Пожарскому.
  • Бугровская ночлежка — приют для обитателей городского «дна» (19 в.).
  • Нижневолжская набережная — романтический променад по берегу Волги.
  • Катер «Герой» — дедушка волжского флота, участник Гражданской и Великой отечественной войн.
  • Современная скульптура «Олень» — символ города.
  • Вид на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмеркой» поднимающейся по крутому склону Кремлевского холма.

По субботам в 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида (6 часов)
  • Транспортное обслуживание (2,5 часа)
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Минина и Пожарского д. 11 у входа в ресторан KFС
Завершение: г. Нижний Новгород переулок Крутой д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Встреча проходит на центральной площади Минина и Пожарского. Гостей встречает сотрудник с табличкой "Нескучный День в Нижнем"
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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