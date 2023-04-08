Строгановская церковь — жемчужина Поволжья, уникальный образчик строгановского барокко (18 в.).

Площадь Народного Единства — место сбора ополчения 1612 года. Монумент Минину и Пожарскому.

Бугровская ночлежка — приют для обитателей городского «дна» (19 в.).

Нижневолжская набережная — романтический променад по берегу Волги.

Катер «Герой» — дедушка волжского флота, участник Гражданской и Великой отечественной войн.

Современная скульптура «Олень» — символ города.

Вид на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмеркой» поднимающейся по крутому склону Кремлевского холма.

«Карман» РоссииНижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний Новгород был обязан славой «Кармана России». Здесь Европа встречалась с Азией, здесь наживали и тратили миллионы, сюда стекалось все самое лучшее и самое худшее, что было в Российской Империи. Центр купечестваУлица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества. Тайны Нижегородского КремляКремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других — на стены Кремля не всегда можно было пройти по билетам… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По Кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания и до наших дней. Этим мы и займемся! Мистический НижнийПриглашаем вас на прогулку по таинственным улочкам и дворам Старого Города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи. Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — страшно интересно! Другие достопримечательности в программе• Блиновский пассаж (торговые ряды 19 в.) и здание Биржи (19 в.) — свидетели золотого века торгового Нижнего.