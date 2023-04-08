Отправляемся в большое путешествие по Нижнему Новгороду! Три уникальные экскурсии – в одной программе.
Лучший способ с пользой и удовольствием провести один нескучный день в Нижнем Новгороде! Познакомьтесь с историей и культурой города, прогуляйтесь по Большой Покровской и узнайте, какие мистические тайны наполняют это чудесное место.
Лучший способ с пользой и удовольствием провести один нескучный день в Нижнем Новгороде! Познакомьтесь с историей и культурой города, прогуляйтесь по Большой Покровской и узнайте, какие мистические тайны наполняют это чудесное место.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Нижегородская ярмарка
- Улица Рождественская
- Блиновский пассаж
- Строгановская церковь
- Площадь Народного Единства
- Бугровская ночлежка
- Нижневолжская набережная
- Катер «Герой»
- Нижегородский Кремль
- Исторический район Започаинье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Карман» РоссииНижегородская ярмарка — некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний Новгород был обязан славой «Кармана России». Здесь Европа встречалась с Азией, здесь наживали и тратили миллионы, сюда стекалось все самое лучшее и самое худшее, что было в Российской Империи. Центр купечестваУлица Рождественская — деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества. Тайны Нижегородского КремляКремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты. Древняя крепость, неприступный бастион, защита для одних и тюрьма других — на стены Кремля не всегда можно было пройти по билетам… Каждая эпоха оставила здесь свой след. По Кремлю, как по книге, можно прочесть всю историю города с момента основания и до наших дней. Этим мы и займемся! Мистический НижнийПриглашаем вас на прогулку по таинственным улочкам и дворам Старого Города, где издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи. Городские легенды, старинные предания, истории с привидениями — страшно интересно! Другие достопримечательности в программе• Блиновский пассаж (торговые ряды 19 в.) и здание Биржи (19 в.) — свидетели золотого века торгового Нижнего.
- Строгановская церковь — жемчужина Поволжья, уникальный образчик строгановского барокко (18 в.).
- Площадь Народного Единства — место сбора ополчения 1612 года. Монумент Минину и Пожарскому.
- Бугровская ночлежка — приют для обитателей городского «дна» (19 в.).
- Нижневолжская набережная — романтический променад по берегу Волги.
- Катер «Герой» — дедушка волжского флота, участник Гражданской и Великой отечественной войн.
- Современная скульптура «Олень» — символ города.
- Вид на Чкаловскую лестницу, гигантской «восьмеркой» поднимающейся по крутому склону Кремлевского холма.
По субботам в 12:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида (6 часов)
- Транспортное обслуживание (2,5 часа)
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Минина и Пожарского д. 11 у входа в ресторан KFСЗавершение: г. Нижний Новгород переулок Крутой д. 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 12:30Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Встреча проходит на центральной площади Минина и Пожарского. Гостей встречает сотрудник с табличкой "Нескучный День в Нижнем"
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании