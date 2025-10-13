Этот маршрут проведёт вас через сердце города и его самые живописные уголки.
Мы пройдём от мощных стен древнего кремля до купеческих особняков Покровки и революционного эксперимента дома-коммуны. Вы увидите, как в одном городе уживаются Средневековье, имперский блеск и советская мечта. Услышите легенды, раскроете тайны и почувствуете пульс времени на улицах Нижнего.
Описание экскурсии
Нижегородский кремль — сердце города:
- самая древняя часть кремлёвской стены
- старейший храм и памятник области
- детализированный макет города 19 века
Большая Покровская — купеческий блеск:
- старейший дом на Покровской
- драмтеатр в стиле эклектики
- дом-коммуна — эксперимент советского быта
- здание Дворянского собрания и граница средневекового Нижнего
Вы узнаете:
- как возник город и что произошло спустя 15 лет после его основания
- легенды, связанные с кремлём, и любопытные факты о театре
- чем удивил нижегородцев А. С. Пушкин, когда посещал город
- какие ремёсла были развиты в Нижнем Новгороде
- как в СССР повышали эффективность рабочего класса
Организационные детали
Прогулка завершится на ул. Большая Покровская возле здания Центрального банка.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Егор — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 314 туристов
Привет! Меня зовут Егор. Я коренной нижегородец и знаток городских тайн. Провожу экскурсии, на которых вы узнаете интересные факты о Нижнем Новгороде, народностях Нижегородской области и ремёслах.
Отзывы и рейтинг
5
Е
Елена
13 окт 2025
Замечательно провели время. Егор интересный рассказчик,три часа вел рассказ про город,неспешно прошли маршрут. Спасибо огромное.
M
Mariya
20 сен 2025
Это было наше первое знакомство с Н. Новгородом. Были на экскурсии с 2 детьми (8 и 11). Переживали, как дети выдержат экскурсию. Конечно немного устали. Но!!! Все в полном восторге.
