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Выкса — «железная роза» Нижегородской области

Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Автобусная экскурсия ⛳ в Выксу, город 🏙️ машиностроителей и металлургов.

Вас ждет небольшая обзорная экскурсия по городу.

Потом отправимся в усадьбу Баташевых-Шепелевых, вокруг которого и развилась в конце XVIII века зеленая красавица-Выкса.

И, наконец, посетим «духовное сердце» Выксы — Иверский монастырь.
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Выкса — «железная роза» Нижегородской области
Выкса — «железная роза» Нижегородской области

Что вы увидите

  • Усадьба Баташевых-Шепелевых
  • Выксунский Иверский монастырь
Маршрут08:00 — отправление из Нижнего Новгорода, пл. Ленина
  • переезд в Выксу
11:00 — прибытие в Выксу
Обзорная экскурсия ⛳ по Выксе. Выкса — уникальный российский город 🏙️. Несмотря на то, что Выкса — город машиностроителей и металлургов, (а знаменитое выксунское литье известно не только в России, но и за рубежом, и именно в Выксе была изготовлена решетка Александровского сада и фигуры коней на Триумфальной арке в Москве), город поражает своими роскошными садами и парками, зелеными улицами, живописными набережными и фонтанами. В пределах города раскинулись четыре обширных живописных пруда с плотинами, одна из которых – крупнейшая плотина XVIII века. Эта старинная гидротехническая система, которая когда-то давала энергию металлургическому производству — знаменитое «Голубое ожерелье Выксы», уникальный природный и исторический памятник и излюбленное место отдыха горожан, придающее городскому пейзажу необыкновенный, романтичный облик…
  • Экскурсия в усадьбу Баташевых-Шепелевых.
  • Историческое сердце города — великолепный усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых, вокруг которого и развилась в конце XVIII века зеленая красавица-Выкса. Роскошь усадьбы с огромным парком, с оранжереями, в которых зимой выращивали ананасы и виноград, зверинцем, собственным крепостным театром (точной копией Малого театра в Москве!) и необыкновенными прудами вызывали изумление современников.
  • Сегодня в усадьбе сохранился Большой дом с примыкающими к нему флигелями, восстановлено здание Главной Конторы с амбарами, конный двор с постройками, аптека и мастерские Верхнего завода. Масштабы этого «города в городе» поражают! Вы полюбуетесь впечатляющей «Большой» Христо-Рождественской церковью с необычным «вытянутым» силуэтом и парящей изящной колокольней и насладитесь общей прелестью, живописностью и гармонией усадебного ландшафта, с роскошным липовым парком и системой старинных живописных прудов (которые, кстати, включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ).
Прямо в усадьбе вы посетите музей 🖼 Металлургического завода Выксы, с обширными археологической и краеведческой экспозициями, с настоящим «Баташевским» кладом, обнаруженным при реставрации усадьбы, а также с потрясающей коллекцией искусных кованых шедевров, среди которых неофициальный «символ» Выксы – изящная железная роза, совсем как живая…
  • Экскурсия на производство.
  • Если Вы организованная группа от 8-10 человек, то Вы можете заказать и увидеть уникальные маршруты, которые откроют завесу тайны металлургического производства. Стоимость экскурсии 🧭 варьируется от 1000 до 1500 рублей на человека.
  • Экскурсия в Выксунский Иверский монастырь.
  • «Духовное сердце» Выксы — Иверский монастырь, основанный в 1863 году небесным покровителем города, преподобным старцем Варнавой, который пришел в Выксу из Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры. Выбор места для будущей обители сопровождался великими чудесами. Эта местность носит название «избранная сердцем», а ансамбль монастыря напоминал когда-то собою «Град Иерусалимский». Ныне обитель восстанавливается из руин, но уже и сейчас можно оценить мощь и монументальность громадного и великолепного собора Живоначальной Троицы, который вмещал в свое время шесть тысяч(!) верующих, поклониться чудотворному образу Иверской Божией Матери в Успенском храме, полюбоваться необыкновенным мозаичным панно в монастырском сквере, в теплое время года подняться на отреставрированную колокольню, с которой открываются невероятные виды, и насладиться благолепием, покоем и святостью возрождающейся обители...
16:00 — отправление из Выксы
19:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, Нижний Новгород
Выкса — «железная роза» Нижегородской области
Выкса — «железная роза» Нижегородской области
Выкса — «железная роза» Нижегородской области
Выкса — «железная роза» Нижегородской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
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