Маршрут08:00 — отправление из Нижнего Новгорода, пл. Ленина

переезд в Выксу

11:00 — прибытие в Выксу

Обзорная экскурсия ⛳ по Выксе. Выкса — уникальный российский город 🏙️. Несмотря на то, что Выкса — город машиностроителей и металлургов, (а знаменитое выксунское литье известно не только в России, но и за рубежом, и именно в Выксе была изготовлена решетка Александровского сада и фигуры коней на Триумфальной арке в Москве), город поражает своими роскошными садами и парками, зелеными улицами, живописными набережными и фонтанами. В пределах города раскинулись четыре обширных живописных пруда с плотинами, одна из которых – крупнейшая плотина XVIII века. Эта старинная гидротехническая система, которая когда-то давала энергию металлургическому производству — знаменитое «Голубое ожерелье Выксы», уникальный природный и исторический памятник и излюбленное место отдыха горожан, придающее городскому пейзажу необыкновенный, романтичный облик…

Экскурсия в усадьбу Баташевых-Шепелевых.

Историческое сердце города — великолепный усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых, вокруг которого и развилась в конце XVIII века зеленая красавица-Выкса. Роскошь усадьбы с огромным парком, с оранжереями, в которых зимой выращивали ананасы и виноград, зверинцем, собственным крепостным театром (точной копией Малого театра в Москве!) и необыкновенными прудами вызывали изумление современников.

Сегодня в усадьбе сохранился Большой дом с примыкающими к нему флигелями, восстановлено здание Главной Конторы с амбарами, конный двор с постройками, аптека и мастерские Верхнего завода. Масштабы этого «города в городе» поражают! Вы полюбуетесь впечатляющей «Большой» Христо-Рождественской церковью с необычным «вытянутым» силуэтом и парящей изящной колокольней и насладитесь общей прелестью, живописностью и гармонией усадебного ландшафта, с роскошным липовым парком и системой старинных живописных прудов (которые, кстати, включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ).

Прямо в усадьбе вы посетите музей 🖼 Металлургического завода Выксы, с обширными археологической и краеведческой экспозициями, с настоящим «Баташевским» кладом, обнаруженным при реставрации усадьбы, а также с потрясающей коллекцией искусных кованых шедевров, среди которых неофициальный «символ» Выксы – изящная железная роза, совсем как живая…

Экскурсия на производство.

Если Вы организованная группа от 8-10 человек, то Вы можете заказать и увидеть уникальные маршруты, которые откроют завесу тайны металлургического производства. Стоимость экскурсии 🧭 варьируется от 1000 до 1500 рублей на человека.

Экскурсия в Выксунский Иверский монастырь.

«Духовное сердце» Выксы — Иверский монастырь, основанный в 1863 году небесным покровителем города, преподобным старцем Варнавой, который пришел в Выксу из Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры. Выбор места для будущей обители сопровождался великими чудесами. Эта местность носит название «избранная сердцем», а ансамбль монастыря напоминал когда-то собою «Град Иерусалимский». Ныне обитель восстанавливается из руин, но уже и сейчас можно оценить мощь и монументальность громадного и великолепного собора Живоначальной Троицы, который вмещал в свое время шесть тысяч(!) верующих, поклониться чудотворному образу Иверской Божией Матери в Успенском храме, полюбоваться необыкновенным мозаичным панно в монастырском сквере, в теплое время года подняться на отреставрированную колокольню, с которой открываются невероятные виды, и насладиться благолепием, покоем и святостью возрождающейся обители...

16:00 — отправление из Выксы

19:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород