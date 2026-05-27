Вы проедете по всем ключевым мостам Новосибирска и познакомитесь с главными локациями.
В программе — парадные площади и тихие улочки, масштабные памятники и образцы конструктивизма, а также неожиданные истории и факты.
Как строительство моста дало толчок появлению города? Почему здания меняли назначение? И где искать секретные архитектурные детали? Об этом — при встрече!
В программе — парадные площади и тихие улочки, масштабные памятники и образцы конструктивизма, а также неожиданные истории и факты.
Как строительство моста дало толчок появлению города? Почему здания меняли назначение? И где искать секретные архитектурные детали? Об этом — при встрече!
Описание экскурсии
- Мы проедем по Димитровскому мосту — в день его открытия прочность конструкции проверили десятки грузовиков, а затем тысячи горожан.
- Увидим мост «Струны города» с пилоном в форме буквы «Н», символизирующей Новосибирск, науку и надёжность.
- Пересечём Октябрьский мост — первый в городе, где одновременно шло движение автомобилей, трамваев и пешеходов.
- Оценим масштаб Бугринского моста с его впечатляющим пролётом.
- Проедем по Красному проспекту — главной магистрали Новосибирска.
- Прогуляемся по улице Ленина — оживлённой городской артерии, где летом звучит живая музыка и царит почти европейская атмосфера.
- Осмотрим Новосибирский театр оперы и балета — крупнейший музыкальный театр России.
- Заглянем к Театру кукол — в прошлом это было школьное здание.
- Посетим Монумент Славы — мощный мемориальный ансамбль с фигурой скорбящей женщины и именами 30 266 погибших новосибирцев.
- Увидим Стоквартирный дом — знаковый жилой комплекс с продуманной системой квартир разного типа.
- Обсудим архитектуру конструктивизма — одну из самых выразительных страниц в облике города.
Я расскажу
- Как возник Новосибирск и какую роль в этом сыграли мосты.
- Что скрывают городские легенды о знаковых местах.
- Как шло развитие транспортной системы города.
Организационные детали
- Поедем на удобном кроссовере.
- Все объекты осматриваем снаружи.
- Есть сокращённый вариант программы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Красного проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Работаю вместе с супругом-водителем: вместе возим всех любознательных в различные красивые места. Предлагаем приключения как по Новосибирской области, так и по Алтаю. Если у вас есть места, о которых вы мечтаете, то можем проработать персональную поездку. В общем, звоните, на все вопросы ответим, поболтаем, всё обсудим, нужно новое — придумаем!
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии на «Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы»
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборГлавное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 04:00
29 мая в 00:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
Оцените главные места Новосибирска: проспекты, храмы, набережную. Узнайте историю и современность города, его значение для страны
Начало: У Оперного театра
29 мая в 09:00
2 июн в 09:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучная обзорная по Новосибирску
Путешествие по Новосибирску, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о мостах, архитектуре и легендах города
Начало: В парке «Городское начало» или у вашего отеля в це...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби на сапах или каяках
Отправьтесь в водное путешествие по Оби, проходя под пятью мостами Новосибирска. Узнайте историю города и получите оригинальный сувенир
Завтра в 12:00
30 мая в 12:00
7000 ₽ за человека
от 7700 ₽ за экскурсию