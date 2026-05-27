Мои заказы

Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы

Насыщенная обзорная экскурсия для ценителей ярких архитектурных деталей и городских историй
Вы проедете по всем ключевым мостам Новосибирска и познакомитесь с главными локациями.

В программе — парадные площади и тихие улочки, масштабные памятники и образцы конструктивизма, а также неожиданные истории и факты.

Как строительство моста дало толчок появлению города? Почему здания меняли назначение? И где искать секретные архитектурные детали? Об этом — при встрече!
Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы
Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы
Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы

Описание экскурсии

  • Мы проедем по Димитровскому мосту — в день его открытия прочность конструкции проверили десятки грузовиков, а затем тысячи горожан.
  • Увидим мост «Струны города» с пилоном в форме буквы «Н», символизирующей Новосибирск, науку и надёжность.
  • Пересечём Октябрьский мост — первый в городе, где одновременно шло движение автомобилей, трамваев и пешеходов.
  • Оценим масштаб Бугринского моста с его впечатляющим пролётом.
  • Проедем по Красному проспекту — главной магистрали Новосибирска.
  • Прогуляемся по улице Ленина — оживлённой городской артерии, где летом звучит живая музыка и царит почти европейская атмосфера.
  • Осмотрим Новосибирский театр оперы и балета — крупнейший музыкальный театр России.
  • Заглянем к Театру кукол — в прошлом это было школьное здание.
  • Посетим Монумент Славы — мощный мемориальный ансамбль с фигурой скорбящей женщины и именами 30 266 погибших новосибирцев.
  • Увидим Стоквартирный дом — знаковый жилой комплекс с продуманной системой квартир разного типа.
  • Обсудим архитектуру конструктивизма — одну из самых выразительных страниц в облике города.

Я расскажу

  • Как возник Новосибирск и какую роль в этом сыграли мосты.
  • Что скрывают городские легенды о знаковых местах.
  • Как шло развитие транспортной системы города.

Организационные детали

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Красного проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли
Нелли — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Работаю вместе с супругом-водителем: вместе возим всех любознательных в различные красивые места. Предлагаем приключения как по Новосибирской области, так и по Алтаю. Если у вас есть места, о которых вы мечтаете, то можем проработать персональную поездку. В общем, звоните, на все вопросы ответим, поболтаем, всё обсудим, нужно новое — придумаем!

Входит в следующие категории Новосибирска

Похожие экскурсии на «Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы»

Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
На машине
Трансфер в/из аэропорта
На микроавтобусе
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 04:00
29 мая в 00:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
На машине
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
Оцените главные места Новосибирска: проспекты, храмы, набережную. Узнайте историю и современность города, его значение для страны
Начало: У Оперного театра
29 мая в 09:00
2 июн в 09:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Нескучная обзорная по Новосибирску
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучная обзорная по Новосибирску
Путешествие по Новосибирску, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о мостах, архитектуре и легендах города
Начало: В парке «Городское начало» или у вашего отеля в це...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 ₽ за всё до 6 чел.
Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби на сапах или каяках
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби на сапах или каяках
Отправьтесь в водное путешествие по Оби, проходя под пятью мостами Новосибирска. Узнайте историю города и получите оригинальный сувенир
Завтра в 12:00
30 мая в 12:00
7000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Новосибирске
от 7700 ₽ за экскурсию