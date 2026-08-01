Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Печоре, цены от 19 130 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 3 дня 1 отзыв СПАсибо, Псков! Тур на 3 дня Начало: Г. Псков «Время для отдыха и релакса (посещение спа-зоны отеля: бассейн, хамам, сауна включено в стоимость тура) и самостоятельного знакомства с городом» от 19 130 ₽ за человека На автобусе 3 дня СПАсибо, Псков! Летний тур на 3 дня Начало: Г. Псков «Время для отдыха и релакса (посещение спа-зоны отеля: бассейн, хамам, сауна включено в стоимость тура) и самостоятельного знакомства с городом» от 20 250 ₽ за человека На автобусе 3 дня СПАсибо, майский Псков! Тур на 3 дня Начало: Г. Псков «Время для отдыха и релакса (посещение спа-зоны отеля: бассейн, хамам, сауна включено в стоимость тура) и самостоятельного знакомства с городом» от 20 380 ₽ за человека Все туры Печоры

Изучение достопримечательностей города Печоры нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Печоре много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026