1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по историческому Переславлю-Залесскому: от соборов до монастырей
Погрузитесь в историю древнего Переславля: от величественного Спасо-Преображенского собора до живописных берегов Трубежа
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 250₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
- ООльга5 июня 2024Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
- ННаталия23 мая 2024Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Елена рассказывала все очень содержательно и интересно.
- ССветлана1 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо, Елене!
- ЕЕлена20 марта 2024Была с детьми (9 и 13 лет) в осенние каникулы. С погодой не очень повезло (снег, мокрый снег, ветренно), но
- ММария24 февраля 2024прекрасная экскурсия! огромное спасибо Ольге Евгеньевне - чувствуется, что человек очень любит то, что делает! Понравилось всем - независимо от возраста:))) приедем летом!
- ООксана15 апреля 2022Наталья и ее экскурсия - это то, что трудно описать словами… Это надо видеть, слышать, прикоснуться руками, ощущать и пускать
- ААида6 января 2022Невероятная Ольга Евгеньевна провела для нас экскурсию. Тонкая, интеллигентная женщина любящая свой город, знающая историю, владеющая фактами. Очень увлекательно, узнали много нового. Рекомендую заказать транспорт, пешком всего не обойти
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Старый город»
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