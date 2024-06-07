Экскурсии по Старому городу в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Переславле-Залесском, цены от 3 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
24 отзыва
Вкусные истории у Плещеева озера: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, узнайте мифы о Синем камне и насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: В центре Переславля-Залесского
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 977 за всё до 8 чел.
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по старинному городу Переславлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Прогулка по историческому Переславлю-Залесскому: от соборов до монастырей
Погрузитесь в историю древнего Переславля: от величественного Спасо-Преображенского собора до живописных берегов Трубежа
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
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    любовались древними храмами, штурмовали валы древней крепости, переносились на машине времени в 12 век, искали древние граффити на Спасо- Преображенском соборе, играли. Спасибо огромное Олегу за любовь к своему городу и умению увлечь и старых и малых!

    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    Прогулка по старинному городу Переславлю
    Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Елена рассказывала все очень содержательно и интересно.
  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Прогулка по старинному городу Переславлю
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо, Елене!
  • Е
    Елена
    20 марта 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Была с детьми (9 и 13 лет) в осенние каникулы. С погодой не очень повезло (снег, мокрый снег, ветренно), но
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    несмотря на это экскурсией довольны. Мальчишки у меня те ещё слушатели, но воспоминания об экскурсии до сих пор сохранились, значит, удалось-таки заинтересовать! Олегу спасибо за интересный формат и терпение!!!))

  • М
    Мария
    24 февраля 2024
    Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
    прекрасная экскурсия! огромное спасибо Ольге Евгеньевне - чувствуется, что человек очень любит то, что делает! Понравилось всем - независимо от возраста:))) приедем летом!
  • О
    Оксана
    15 апреля 2022
    Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
    Наталья и ее экскурсия - это то, что трудно описать словами… Это надо видеть, слышать, прикоснуться руками, ощущать и пускать
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    внутрь себя. Потрясающий Переславль и немыслимая переславна Наташа - это полное погружение в эпоху, атмосферу тысячелетней давности. Факты, события, легенды, цитирование отрывков из летописей, научных трудов, сказаний - чудесный Наташин рассказ можно слушать бесконечно! Скорее собирайтесь к ней на экскурсию и вы обязательно увидите то, что, возможно, никто никогда не увидит, под журчание ручья на берегу красивейшего Плещеева озера загадаете самое сокровенное желание, проникнетесь духом самобытности и фольклора под рассказы о похождениях царя Берендея и почти упадете в обморок, отведав непревзойденной ряпушки прямо из коптильни. Совсем не потерять сознание и сохранять равновесие и благодатное состояние на родине Александра Невского помогут только обилие уникальных храмов и монастырей. И Наташа, у которой готов для вас уже следующий захватывающий рассказ…

  • А
    Аида
    6 января 2022
    Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
    Невероятная Ольга Евгеньевна провела для нас экскурсию. Тонкая, интеллигентная женщина любящая свой город, знающая историю, владеющая фактами. Очень увлекательно, узнали много нового. Рекомендую заказать транспорт, пешком всего не обойти

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Старый город»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вкусные истории у Плещеева озера (на вашем автомобиле)
  2. Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
  3. Прогулка по старинному городу Переславлю
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 3 250 до 5 977. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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