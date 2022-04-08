В конце XVII века в Переславле и его окрестностях произошло событие, имевшее огромное значение для всей России. В июле 1688 года на берегах Плещеева озера появился 16-летний Пётр Алексеевич. Он выбрал этот водоём для строительства «потешной» флотилии. Именно здесь закладывалась будущая морская слава России.
В ходе нашей экскурсии вы увидите места, связанные с пребыванием Петра в наших краях, а также узнаете о его свершениях.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входной билет в музей-усадьбу «Ботик Петра I» (вход на территорию 50 руб. /чел., в музей – 80 руб. /чел., пенсионеры – 60 руб. /чел., дети до 16 лет – бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Садовая улица, д. 10
Завершение: ул. Ростовская улица, д. 1
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 или 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 или 15:00
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