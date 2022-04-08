Об экскурсии

В конце XVII века в Переславле и его окрестностях произошло событие, имевшее огромное значение для всей России. В июле 1688 года на берегах Плещеева озера появился 16-летний Пётр Алексеевич. Он выбрал этот водоём для строительства «потешной» флотилии. Именно здесь закладывалась будущая морская слава России.

В ходе нашей экскурсии вы увидите места, связанные с пребыванием Петра в наших краях, а также узнаете о его свершениях.