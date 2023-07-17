Индивидуальная пешая экскурсия в Переславль-Залесский: культурное погружение
Наше путешествие начинается ровно за два часа до захода солнца. Нас ждут — золотые купола, древние валы и современные кайтеры. Многовековой город Переславль-Залесский предстанет перед нами с необычного, водного ракурса.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Спасо-Преображенский собор
- Крепостные валы
- Красная площадь
- Река Трубеж
- Церковь 40 мучеников
- Никитский монастырь
- Александрова гора
- Горицкий монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы встречаемся у Спасо-Преображенского собора и изучаем его граффити, затем поднимаемся на валы и восхищаемся освещенным лучами заходящего солнца центром средневекового города.
- Прогулявшись по валам, через тайницкие ворота попадаем на берег реки Трубеж. Здесь мы встречаемся с нашим лодочником — потомственным рыбаком Рыбацкой слободы. Кстати, по Трубежу и по озеру разрешается плавать только на веслах, под парусом или с электромотором.
- На лодке мы продолжаем нашу прогулку навстречу закату. Первым величественно приближается храм 40 святых севастийских мучеников — доминанта и символ Рыбацкой слободы. Юрий Долгорукий переносит город именно сюда, в устье реки, и закладывает первый белокаменный собор и строит Переяславль Новый. Так он мог держать под контролем водный путь из «варяг в арабы», который как раз проходил по озеру и реке Трубеж.
- На озере всегда прохладно и ветрено. Заходящее солнце освещает золотые купола вновь построенного Никольского собора Свято-Никольского монастыря, а мы плывем дальше к Никитскому монастырю, одному из самых древних на Руси. Сделаем небольшой круг по озеру — нас обгоняют виндсерферы и кайтеры. Вдалеке виднеются рыбацкие лодки.
- Северо-восточный берег озера — это территория национального парка «Плещеево озеро». На берегу видна колокольня села Городище рядом с археологическим комплексом Клещин и его вершиной — Александровой горой, когда-то Яриловой плешью. Здесь проходили языческие праздники древних славян, встреча и проводы Ярилы — бога весеннего солнца. Затем мы проплываем мимо Горицкого монастыря. На этом берегу хранится ботик Петра 1 в первом российском провинциальном музее. Теплый солнечный свет отражается в окнах храма и на водной глади. Мы возвращаемся в устье.
- В экскурсию входит часовая пешая прогулка и час катания на лодке или катере.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Услуги лодочника и аренда лодки (примерно — 1200-1500 руб. /час)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Садовая ул. , д. 4Завершение: ул. Левая Набережная, д. 165
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- При плохой погоде возможна замена водной части экскурсии на пешую. Мы посетим Никольский монастырь и слободу Рыбаки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олейникова
17 июля 2023
Посетили экскурсию 2 часа до заката, которую проводила Елена. Остались очень довольны, Елена великолепный экскурсовод смогла заинтересовать не только нас но и дочку, что дорогого стоит. Время пролетело мгновенно. Если приедем в Переславль то обязательно закажем экскурсию с Еленой.
Г
Гукасова
17 июля 2023
Провели незабываемый вечер в Переславле-Залесском вместе с экскурсоводом Еленой!
Нас интересовала вечерняя экскурсия. Елена за вечер провела отличную экскурсию. Прекрасный рассказ об истории и достопримечательностях города. Побывали на Александровой горе, именно оттуда самый живописный вид на Плещеево озеро. Побывали в центре города, на Красной площади. Изюминка экскурсии- часовая предзакатная прогулка на моторной лодке по реке Трубеж и озеру. Испытали много положительных эмоций! Спасибо, Елена!
Нас интересовала вечерняя экскурсия. Елена за вечер провела отличную экскурсию. Прекрасный рассказ об истории и достопримечательностях города. Побывали на Александровой горе, именно оттуда самый живописный вид на Плещеево озеро. Побывали в центре города, на Красной площади. Изюминка экскурсии- часовая предзакатная прогулка на моторной лодке по реке Трубеж и озеру. Испытали много положительных эмоций! Спасибо, Елена!
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