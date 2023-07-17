Переславская Венеция. Водная прогулка

Индивидуальная пешая экскурсия в Переславль-Залесский: культурное погружение

5
4 отзыва
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Наше путешествие начинается ровно за два часа до захода солнца. Нас ждут — золотые купола, древние валы и современные кайтеры. Многовековой город Переславль-Залесский предстанет перед нами с необычного, водного ракурса.
Переславская Венеция. Водная прогулка
Переславская Венеция. Водная прогулка
Переславская Венеция. Водная прогулка
Переславская Венеция. Водная прогулка
Переславская Венеция. Водная прогулка
Переславская Венеция. Водная прогулка
Переславская Венеция. Водная прогулка
Ближайшие даты:
8
авг
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авг
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17
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Что вас ожидает:

  • Спасо-Преображенский собор
  • Крепостные валы
  • Красная площадь
  • Река Трубеж
  • Церковь 40 мучеников
  • Никитский монастырь
  • Александрова гора
  • Горицкий монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы встречаемся у Спасо-Преображенского собора и изучаем его граффити, затем поднимаемся на валы и восхищаемся освещенным лучами заходящего солнца центром средневекового города.
  • Прогулявшись по валам, через тайницкие ворота попадаем на берег реки Трубеж. Здесь мы встречаемся с нашим лодочником — потомственным рыбаком Рыбацкой слободы. Кстати, по Трубежу и по озеру разрешается плавать только на веслах, под парусом или с электромотором.
  • На лодке мы продолжаем нашу прогулку навстречу закату. Первым величественно приближается храм 40 святых севастийских мучеников — доминанта и символ Рыбацкой слободы. Юрий Долгорукий переносит город именно сюда, в устье реки, и закладывает первый белокаменный собор и строит Переяславль Новый. Так он мог держать под контролем водный путь из «варяг в арабы», который как раз проходил по озеру и реке Трубеж.
  • На озере всегда прохладно и ветрено. Заходящее солнце освещает золотые купола вновь построенного Никольского собора Свято-Никольского монастыря, а мы плывем дальше к Никитскому монастырю, одному из самых древних на Руси. Сделаем небольшой круг по озеру — нас обгоняют виндсерферы и кайтеры. Вдалеке виднеются рыбацкие лодки.
  • Северо-восточный берег озера — это территория национального парка «Плещеево озеро». На берегу видна колокольня села Городище рядом с археологическим комплексом Клещин и его вершиной — Александровой горой, когда-то Яриловой плешью. Здесь проходили языческие праздники древних славян, встреча и проводы Ярилы — бога весеннего солнца. Затем мы проплываем мимо Горицкого монастыря. На этом берегу хранится ботик Петра 1 в первом российском провинциальном музее. Теплый солнечный свет отражается в окнах храма и на водной глади. Мы возвращаемся в устье.
  • В экскурсию входит часовая пешая прогулка и час катания на лодке или катере.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Услуги лодочника и аренда лодки (примерно — 1200-1500 руб. /час)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая ул. , д. 4
Завершение: ул. Левая Набережная, д. 165
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • При плохой погоде возможна замена водной части экскурсии на пешую. Мы посетим Никольский монастырь и слободу Рыбаки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
17 июля 2023
Посетили экскурсию 2 часа до заката, которую проводила Елена. Остались очень довольны, Елена великолепный экскурсовод смогла заинтересовать не только нас но и дочку, что дорогого стоит. Время пролетело мгновенно. Если приедем в Переславль то обязательно закажем экскурсию с Еленой.
Г
17 июля 2023
Провели незабываемый вечер в Переславле-Залесском вместе с экскурсоводом Еленой!
Нас интересовала вечерняя экскурсия. Елена за вечер провела отличную экскурсию. Прекрасный рассказ об истории и достопримечательностях города. Побывали на Александровой горе, именно оттуда самый живописный вид на Плещеево озеро. Побывали в центре города, на Красной площади. Изюминка экскурсии- часовая предзакатная прогулка на моторной лодке по реке Трубеж и озеру. Испытали много положительных эмоций! Спасибо, Елена!

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