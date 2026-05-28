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карточки), гид делала много фотографий, которые потом выслала и в Вотсапп, и в Телеграмм.

Да и сама гид была очень приятная дама.

Было время сфотографировать достопримечательности, у которых останавливались.

Гид сразу же предупредила, что экскурсия будет нестандартная и не из разряда «посмотрите налево».

Экскурсия проходит так: надеваете наушники и приятный мужской голос ведет вас по улицам Перми, рассказывая истории Кому могу порекомендовать такой вид экскурсии: тем, кто хочет дополнительно развлечься с другими участниками, совершая балетные па и элементы утренней зарядки, играя в дворника и листья или в посетителей дня рождения девочки, рисуя свой имидж города и прочее Наверное, из-за такой необычной подачи материала экскурсия запомнилась лучше.

Что надо иметь ввиду: темп будет тот, который задает ведущий в наушниках, задержаться или пойти быстрее не получится.

Гид, кстати, сопровождает весь путь и показывает дорогу, а также организовывает все общие сценки, в которых вы участвуете