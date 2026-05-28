Приглашаем исследовать Пермь в современном необычном формате! Надев наушники с 3D звуком, вы перенесетесь в разные эпохи ее жизни, услышите истории улиц и домов.
Рассказчиком станет «Дух города» — он поделится местными легендами, байками и занимательными фактами. А также покажет все главные достопримечательности.
Рассказчиком станет «Дух города» — он поделится местными легендами, байками и занимательными фактами. А также покажет все главные достопримечательности.
Описание аудиогида
По Перми с наушниками
Вы пройдете по историческому центру и увидите все знаковые места: Спасо-Преображенский кафедральный собор, памятник Татищеву, сквер у Оперного театра и бывшее здание духовной семинарии. В интерактивной форме раскроете, как с Пермью связан Пастернак, что символизируют женские образы на фасаде особняка Грибушина и где перед расстрелом находился Михаил Романов. Кроме того, погуляете по набережной Камы и услышите голоса людей, живших в городе сотни лет назад.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в развлекательном формате и содержит интерактивные части
- Оборудование включено в стоимость
- Вас будет сопровождать и направлять по маршруту один из гидов нашей команды
- Экскурсия подойдет взрослым и детям от 6 лет
- По запросу мы готовы организовать экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
в четверг в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
|Дети до 18 лет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ Разгуляй
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 106 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена. Я руководитель увлеченной и творческой команды, которая очень любит свой город и создает необычные экскурсии. Мы хотим, чтобы, благодаря нашим усилиям, у вас возникли теплые чувства к Перми и желание глубже познакомится с ее историей.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Чудесное погружение в историю города. Не только через глаза (как мы все привыкли), но и через уши.
Безупречная организация прогулки. Маршрут выстроен и продуман до мелочей.
Ждём прогулку в VR-очках. Виртуальная реальность уже близко)
Безупречная организация прогулки. Маршрут выстроен и продуман до мелочей.
Ждём прогулку в VR-очках. Виртуальная реальность уже близко)
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв и добрые слова!! По поводу VR-очков - это идея! Надо подумать!
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О
Организация экскурсии - отличная: была связь с гидом до встречи, искать не пришлось совсем, настолько четко было прописано место, весь необходимый инвентарь был в нужное время (наушники, планшет и фломастеры,
+1
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В
Очень понравилось! Интересно, познавательно! Завораживает! Взрослые как дети - в восторге! А еще и ощущаешь себя актрисой, балериной, светской дамой, художником!!! Спасибо за необыкновенный закат!
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А
Огромное спасибо Елене за прекрасную прогулку по Перми! Очень понравился такой вид досуга, необычно и занимательно!
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О
Нам понравилось, было интересно и не устали. У нас был первый опыт такой экскурсии
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Х
Очень понравилось
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