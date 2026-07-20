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Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным

Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Пермь невозможно представить без Камы — именно река во многом определила историю и облик города.

Во время прогулки на теплоходе вы увидите знаковые места с нового ракурса, полюбуетесь набережной, мостами и панорамами Перми. А ещё насытитесь свежим речным воздухом и просто приятно проведёте время.
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным

Описание экскурсии

С борта теплохода вы увидите:

  • реконструированную набережную
  • здание новой региональной галереи
  • самые высокие флагштоки Перми
  • Коммунальный мост
  • пермский краеведческий музей (бывший дом купца Мешкова)
  • здание Камского речного пароходства
  • железнодорожный мост
  • грузовой порт и многое другое

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления

  • Прогулка пройдёт на двухпалубном теплоходе класса стандарт. Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты
  • Перед отправлением проводим инструктаж по технике безопасности
  • В случае непогоды возможен перенос или отмена прогулки

в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный700 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Детский 6-12 лет500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ
ВодоходЪ — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 582 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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по Байкалу. Три года подряд — в 2021, 2022 и 2023 годах — компания становилась лауреатом конкурса «Лидер отрасли», который ежегодно проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Экспертный совет конкурса неоднократно признавал «ВодоходЪ» лучшей компанией в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные перевозки пассажиров (круизные)».

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