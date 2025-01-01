У вас целых 4 варианта прибытия на Камчатку — от выбора будет зависеть логистика и распорядок этого дня.

Вариант 1. Самый оптимальный — прилететь рейсом «Аэрофлота» в 13:30 и сразу попасть в наши заботливые руки.

Вариант 2. Утренние рейсы в день начала тура (в интервале с 9:00 до 12:00). Потом вы можете дождаться в аэропорту групповой трансфер или заказать такси сначала к отелю (предусмотрено бесплатное заселение с 10:00), а затем к месту проведения фуршета (такси необходимо оплатить самостоятельно).

Вариант 3. Послеобеденные и вечерние рейсы (после 15:00). По согласованию с гидом необходимо самостоятельно на такси добраться к отелю или месту фуршета.

Вариант 4. Прибытие за 1–2 дня до тура, чтобы отдохнуть после перелёта, адаптироваться к часовому поясу. Мы заберём вас из отелей «Камчадар», «Аэроотель», «Отель-парк», «Сопка», из других гостиниц к месту старта (в аэропорт или место фуршета) необходимо добраться самостоятельно.

После сбора группы приглашаем вас на приветственный фуршет с морепродуктами и традиционными камчатскими угощениями — зажигаем, знакомимся, не спим!