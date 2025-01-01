Мои заказы

Активный отпуск на Камчатке: восхождение на вулкан, морская прогулка, сплав, баня

Покорить Горелый, порыбачить в океане, поискать китов, искупаться в источниках, отведать деликатесов
Это будет невероятно насыщенная неделя! Мы отправимся в сплав на рафтах и понаблюдаем, как на отмелях медведи ловят лосося.

Увидим десятки вулканов вокруг и покорим один из них — Горелый —
или доберёмся к дымящейся Малой Долине гейзеров. Выйдем на яхте в открытый океан, чтобы порыбачить и встретить китов, косаток, морских котиков.

Будет время и для релакса: попаримся в жаркой баньке, освежимся в Малкинских источниках и будем жить в Паратунской геотермальной зоне — для заездов в разные дни будет свой отель, но неизменно с собственным бассейном. Мы угостим вас морепродуктами, наваристой ухой с дымком и другими местными блюдами. Словом, всё, что обычно ассоциируется с Камчаткой, — будет!

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:
солнцезащитный крем, очки, головной убор
репелленты, средства от укачивания
термос для чая, туристическая сидушка
небольшой рюкзак, треккинговая обувь, перчатки
майки, флиска, ветрозащитная куртка, лёгкая пуховка
дождевик, гамаши, летнее термобельё, тёплые носки
тапочки для отеля, полотенце для бассейна или источников, купальные и банные принадлежности
документы, наличные

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Камчатку! Сбор группы, приветственный фуршет

У вас целых 4 варианта прибытия на Камчатку — от выбора будет зависеть логистика и распорядок этого дня.

Вариант 1. Самый оптимальный — прилететь рейсом «Аэрофлота» в 13:30 и сразу попасть в наши заботливые руки.

Вариант 2. Утренние рейсы в день начала тура (в интервале с 9:00 до 12:00). Потом вы можете дождаться в аэропорту групповой трансфер или заказать такси сначала к отелю (предусмотрено бесплатное заселение с 10:00), а затем к месту проведения фуршета (такси необходимо оплатить самостоятельно).

Вариант 3. Послеобеденные и вечерние рейсы (после 15:00). По согласованию с гидом необходимо самостоятельно на такси добраться к отелю или месту фуршета.

Вариант 4. Прибытие за 1–2 дня до тура, чтобы отдохнуть после перелёта, адаптироваться к часовому поясу. Мы заберём вас из отелей «Камчадар», «Аэроотель», «Отель-парк», «Сопка», из других гостиниц к месту старта (в аэропорт или место фуршета) необходимо добраться самостоятельно.

После сбора группы приглашаем вас на приветственный фуршет с морепродуктами и традиционными камчатскими угощениями — зажигаем, знакомимся, не спим!

2 день

Сплав на рафтах, уха на природе, купание в Малкинских источниках

На наших новых рафтах отправляемся в сплав. Пока группа едет к месту старта, мы подготовим снаряжение, проверим рыболовные снасти и спасательные жилеты.

После подробного инструктажа по технике безопасности рассаживаемся удобно и отправляемся навстречу приключениям. Спокойная нерестовая река будет петлять вдоль долины, а за каждым поворотом — вулканы. Есть шанс понаблюдать за медведями, которые на мелях караулят лосося. Мы сделаем привал в красивом месте, чтобы пообедать ароматной ухой с дымком. А потом искупаемся в Малкинских термальных источниках — не забудьте купальные принадлежности.

3 день

Восхождение на вулкан Горелый или Долина гейзеров

В этот день покорим вулкан Горелый (кроме заездов 5-11 июля, 27 июля-2 августа, 6-12 сентября). Будем следовать по маркированной тропе, специальное снаряжение или альпинистские навыки не понадобятся, но нужно учитывать набор высоты (800 м от точки старта) и протяжённость (6 км в одну сторону). По пути будем делать остановки, чтобы отдохнуть и выпить чая, а на вершине полюбуемся кальдерой с бирюзовым озером.

Группы, прибывшие 5-11 июля, 27 июля-2 августа, 6-12 сентября, отправятся в Малую Долину гейзеров, которая славится фумарольной деятельностью. Также сюда приедем, если из-за облачности или тумана восхождение на Горелый будет невозможным.

4 день

Морская прогулка в бухту Русская

Ранним утром едем в порт и заходим на борт океанских яхт. Весь день продлится наше морское приключение — поход в бухту Русская. Завтрак, обед и ранний ужин наш повар приготовит прямо на судне. Желающие смогут испытать удачу на рыбалке и добыть улов для пиршества. Будем наслаждаться просторами, наблюдать за ластоногими, если повезёт — встретим китов и косаток.

5 день

Свободный день

Сегодня у вас будет возможность выбрать занятие по вкусу. Например, заняться сёрфингом на Халактырском пляже, подняться на вертолёте над Курильским озером или Долиной гейзеров и вулканом Узон, покататься на лошадях или квадроциклах, сходить в Музей вулканологии, устроить релакс в спа или фотосессию — Камчатка столь разнообразна!

6 день

Халактырский пляж, баня на берегу Тихого океана

В предпоследний день путешествия направимся на чёрный Халактырский пляж и погуляем по лавовому песку. А затем идём в баню на берегу Тихого океана: паримся, прыгаем прямо в бодрящие волны, греемся травяным чаем. Баня в нашем распоряжении на 3 часа, с собой можно взять лёгкий алкоголь.

7 день

До свидания, Камчатка

Наше путешествие по Камчатке завершается. Мы заедем на рыбный рынок и к 14:00 доставим вас к аэропорту. Для вылетающих утренними рейсами — трансфер самостоятельно. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет155 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидами-экскурсоводами и инструкторами-проводниками
  • Все экскурсии и активности по программе
  • Разрешение на посещение национального парка
  • Регистрация группы в МЧС
  • Помощь в подборе отеля (при необходимости)
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • Питание вне программы, алкоголь
  • Доплата за 1-местное размещение - 35 000-40 000 ₽
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для заездов по воскресеньям. Для заездов по субботам стоимость составляет 167 000 ₽, по понедельникам - 159 000 ₽ с человека
Место начала и завершения?
Аэропорт Елизово, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор на Камчатке
Привет, друзья! Несколько строк о себе, опыте и увлечениях. Всё началось в 2014 году, когда я создал клуб путешествий для увлечённых фотографов, фото-энтузиастов и просто людей, желающих узнавать и открывать этот
мир в команде единомышленников! Уже через 2 года мы организовывали и проводили групповые путешествия для гостей из Малайзии, Индонезии, Японии и США. Самый бесценный опыт мы получили, работая с группами из США. Американцы, как зачинатели и родоначальники авторского туризма, имеют самые высокие стандарты. Это действительно было круто и очень полезно для нас, как для организации. С 2019 года большую часть времени мы уделяем нашим соотечественникам, работая только с группами из России! Живи сейчас! Люби, твори и путешествуй!

