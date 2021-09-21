Осенние контрасты Камчатки

Сентябрь, по мнению многих, является самым красивым временем на Камчатке. В это время горная тундра окрашивается

4.7
3 отзыва
Сентябрь, по мнению многих, является самым красивым временем на Камчатке. В это время горная тундра окрашивается в самые яркие цвета, а вулканы одеваются в белые шапки.

При этом в сентябре стоят еще достаточно теплые дни – эта пора считается камчатским бархатным сезоном.
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Осенние контрасты Камчатки
Ближайшие даты:
02
сен
08
сен
14
сен
17
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • совершим восхождения на вулканы Горелый и Мутновский;
  • прогуляемся по горному массиву Вачкажец;
  • искупаемся в горячих источниках;
  • сплавимся по реке;
  • совершим морскую прогулку на катере. 

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку. Самостоятельный осмотр города

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города. 

В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.

Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Питание включено: в этот день питание самостоятельно.

Прибытие на Камчатку. Самостоятельный осмотр городаПрибытие на Камчатку. Самостоятельный осмотр городаПрибытие на Камчатку. Самостоятельный осмотр городаПрибытие на Камчатку. Самостоятельный осмотр города
2 день
Морская экскурсия к острову Старичков. Халактырский пляж

Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.

Обед на катере.

После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

К вечеру возвращаемся в гостиницу в Петропавловске-Камчатском, ужин в этот день самостоятельно.

Питание включено: завтрак, обед.

Морская экскурсия к острову Старичков. Халактырский пляжМорская экскурсия к острову Старичков. Халактырский пляжМорская экскурсия к острову Старичков. Халактырский пляжМорская экскурсия к острову Старичков. Халактырский пляж
3 день
Вачкажец. Купание в термальных источниках

Утром выезжаем в район начала сплава, но по пути знакомимся с уникальным местом камчатской природы – Вачкажцом, который является высочайшей вершиной Южно-Быстринского хребта.

Вачкажец – это горный массив и в то же время древний потухший вулкан, главная его вершина высотой 1576 м.

Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам.

Маршруты довольно легкие и не занимают много времени, дают возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.

Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы.

На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов.

Вачкажец – это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы и рай для людей увлекающихся ботаникой.

А в сентябре альпийские луга окрашиваются яркими оттенками от оранжевого до бордового.

Вечером переезжаем к популярным на Камчатке Малкинским горячим источникам, где остаемся на ночевку.

Купание в источниках, ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день
Начало сплава по реке Быстрой

Утром небольшой переезд на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала сплава.

Подготавливаем рафты, снаряжение и начинаем сплав.

Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям, а несколько несложных порогов добавят легкого адреналина и впечатлений.

Рыбалка на спиннинг.

Сентябрь – время нереста кижуча, одного из самых интересных для рыбалки видов лосося.

Ночевка в палатках на берегу реки.

Вечерние посиделки у костра.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Начало сплава по реке БыстройНачало сплава по реке БыстройНачало сплава по реке БыстройНачало сплава по реке Быстрой
5 день
Продолжение сплава

Утром снова становимся на воду и продолжаем сплавляться, наслаждаясь живописными видами проплывающих мимо сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником.

Прохождение первого порога. Рыбалка.

Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу.

Ночевка в палатках на берегу реки.

6 день
Окончание сплава. Переезд в Паратунку

Проходим оставшиеся пороги и до обеда подходим к месту окончания сплава, где нас встречает машина.

Собираем снаряжение и переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка, купание в бассейне с термальной водой.

7 день
Выезд в горный турприют. Малая долина гейзеров

Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки».

Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.

Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).

После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники).

Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол.

При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной.

Возвращаемся в турприют.

Ужин, костер, гитара.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Выезд в горный турприют. Малая долина гейзеровВыезд в горный турприют. Малая долина гейзеровВыезд в горный турприют. Малая долина гейзеровВыезд в горный турприют. Малая долина гейзеров
8 день
Восхождение в кратер вулкана Мутновский

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге.

Сам кратер Мутновского вулкана довольно глубокий, с высокими стенами, но с северо-запада имеет разлом, где протекает река Вулканная.

Река скрыта ледником, по которому и проходит тропа.

Мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры.

А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени.

На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом.

К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

9 день
Восхождение на вулкан Горелый. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

После завтрака выезжаем к вулкану Горелый.

Путь к вершине занимает обычно не более 2,5-3 часов, высота вулкана 1829 м над уровнем моря.

Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие – это кратеры Голубое озеро и Активный.

Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами.

Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию – на дне его находится озеро ярко-голубого цвета.

В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы.

Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.

Ужин в этот день самостоятельно.

Питание включено: завтрак, обед.

Восхождение на вулкан Горелый. Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВосхождение на вулкан Горелый. Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВосхождение на вулкан Горелый. Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВосхождение на вулкан Горелый. Возвращение в Петропавловск-Камчатский
10 день
Трансфер в аэропорт

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Проживание

Тур предусматривает размещение: 

  • двухместное в гостиницах в Петропавловске-Камчатском – 3 ночи;
  • двухместное в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) – 1 ночь;
  • многоместное в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский – 2 ночи;
  • в палатках – 3 ночи. 

Доплата за одноместное размещение – 13 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе
  • Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском – 3 ночи
  • Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) – 1 ночь
  • Многоместное размещение в горном турприюте в районе вулканов Горелый и Мутновский – 2 ночи
  • Морская прогулка на катере к острову Старичков
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гидов-инструкторов и повара
  • Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, водное снаряжение, кемпинговая кухня и т. д.)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины в городе (во время 2 ночевок в начале тура, а также 1 ночевки в конце тура)
  • Туристическая страховка
  • Доплата за одноместное размещение – 13 000 рублей
  • Спиртные напитки
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Размещение в гостинице в первые и последние сутки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
  2. спальный мешок на ноль или минус 5 комфорта и ниже (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1000 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
  3. сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  4. треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
  5. гамаши - необязательно;
  6. сменная обувь (кроссовки);
  7. тапочки/сланцы/кроксы;
  8. походные штаны (лучше синтетика, ХБ не желательно);
  9. мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  10. куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  11. плащ или костюм "дождевик" из плотной ткани (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
  12. в сентябре нужна теплая куртка или жилетка (пуховая или с синтетическим утеплителем);
  13. термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  14. теплая флиска или шерстяной свитер;
  15. флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  16. сменная одежда для сна и лагеря;
  17. легкая шапка, перчатки;
  18. термоноски (2 пары);
  19. треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой);
  20. солнцезащитные очки;
  21. солнцезащитный крем;
  22. купальные принадлежности;
  23. личная аптечка;
  24. предметы личной гигиены;
  25. средство защиты от комаров;
  26. фонарик (желательно налобный);
  27. резиновые болотные сапоги для сплава и рыбалки (необязательно - мы выдаем резиновые бахилы, но рыбакам лучше иметь свои сапоги);
  28. гермосумка для сплава (необязательно - мы выдаем большие гермомешки);
  29. спиннинг для рыбалки (необязательно - на группу выдается несколько спиннингов).


Внимание! Не приезжайте с чемоданами, так как чемодан на колесиках не влезет в гермомешок на сплаве. Удобно с большими рюкзаками или спортивными сумками.

Сколько будет стоить только активная часть тура?

Стоимость активной части тура составляет 83 000 руб. /чел.

Активная часть тура – это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.

Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Возможны ли изменения в программе тура?
  • в случае штормовой погоды морская экскурсия к острову Старичков будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте;
  • восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана;
  • программа трехдневного сегмента тура "Мутновско-Горелая группа вулканов" может быть построена и иначе, исходя из погодной и дорожной обстановки, а также в эти 3 дня возможно посещение водопада "Косы Вероники" и лавовых пещер при благоприятных погодных, дорожных и прочих условиях.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки для детей?

На детей до 14 лет включительно скидка 10%.

Трансферы из аэропорта / в аэропорт

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Д
21 сен 2021
Спасибо за тур. С ребятами-организаторами на Камчатке все прошло отлично. Были изменения в связи с погодой, но не менее интересные.
А
27 сен 2021
Тур. «Осенние контрасты Камчатки». Программа тура не совсем оптимальна, сплав занимает много времени, а КПД в плане эмоций и новых мест от него не самый высокий. Плюс некоторые места посещаются достаточно быстро, поэтому было бы неплохо в программу добавить ещё точек. Но все остальное было отлично и положительных эмоций конечно достаточно.
Е
9 окт 2020
Добрый день! Тур просто восхитительный!!! Камчатка - это невероятное место, очень красивая природа, прекрасные люди! Все очень понравилось, насыщенная программа, для первого знакомства с Камчаткой - просто находка. Не удалось попасть только на морскую прогулку - шторм, но эту экскурсию заменили на другую. Спасибо нашим гидам Олегу, Григорию, Сергею, поварам Виктору и Кате, водителю Александру - вы профессионалы своего дела, благодаря вам наше путешествие было идеальным)))

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