Сентябрь, по мнению многих, является самым красивым временем на Камчатке. В это время горная тундра окрашивается в самые яркие цвета, а вулканы одеваются в белые шапки. При этом в сентябре стоят еще достаточно теплые дни – эта пора считается камчатским бархатным сезоном.

Программа тура по дням

1 день Прибытие на Камчатку. Самостоятельный осмотр города

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице. В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города. В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы. Обед и ужин в этот день самостоятельно. Питание включено: в этот день питание самостоятельно.

2 день Морская экскурсия к острову Старичков. Халактырский пляж

Утром отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов. Обед на катере. После морской экскурсии отправляемся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться. К вечеру возвращаемся в гостиницу в Петропавловске-Камчатском, ужин в этот день самостоятельно. Питание включено: завтрак, обед.

3 день Вачкажец. Купание в термальных источниках

Утром выезжаем в район начала сплава, но по пути знакомимся с уникальным местом камчатской природы – Вачкажцом, который является высочайшей вершиной Южно-Быстринского хребта. Вачкажец – это горный массив и в то же время древний потухший вулкан, главная его вершина высотой 1576 м. Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам. Маршруты довольно легкие и не занимают много времени, дают возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики. Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы. На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов. Вачкажец – это одно из красивейших мест камчатской первозданной природы и рай для людей увлекающихся ботаникой. А в сентябре альпийские луга окрашиваются яркими оттенками от оранжевого до бордового. Вечером переезжаем к популярным на Камчатке Малкинским горячим источникам, где остаемся на ночевку. Купание в источниках, ночлег в палатках. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день Начало сплава по реке Быстрой

Утром небольшой переезд на реку Быструю (Малкинскую) к месту начала сплава. Подготавливаем рафты, снаряжение и начинаем сплав. Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям, а несколько несложных порогов добавят легкого адреналина и впечатлений. Рыбалка на спиннинг. Сентябрь – время нереста кижуча, одного из самых интересных для рыбалки видов лосося. Ночевка в палатках на берегу реки. Вечерние посиделки у костра. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день Продолжение сплава

Утром снова становимся на воду и продолжаем сплавляться, наслаждаясь живописными видами проплывающих мимо сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником. Прохождение первого порога. Рыбалка. Во время сплава есть большая вероятность увидеть медведей, ловящих рыбу на берегу. Ночевка в палатках на берегу реки.

6 день Окончание сплава. Переезд в Паратунку

Проходим оставшиеся пороги и до обеда подходим к месту окончания сплава, где нас встречает машина. Собираем снаряжение и переезжаем в гостиницу в курортной зоне Паратунка, купание в бассейне с термальной водой.

7 день Выезд в горный турприют. Малая долина гейзеров

Утром после завтрака выезжаем в район «Мутновки». Дорога очень интересна: будем проезжать у самого подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды. Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся на нашу турбазу, расположенную возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях). После обеда выезжаем к Мутновской геотермальной электростанции, рядом с которой находится Малая долина гейзеров (Дачные горячие источники). Здесь вдоль горного ручья из-под земли бьют множество горячих ключей и фумарол. При желании можно принять ванну в купальне с голубой глиной. Возвращаемся в турприют. Ужин, костер, гитара. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

8 день Восхождение в кратер вулкана Мутновский

Выезжаем к вулкану Мутновский по труднопроходимой дороге. Сам кратер Мутновского вулкана довольно глубокий, с высокими стенами, но с северо-запада имеет разлом, где протекает река Вулканная. Река скрыта ледником, по которому и проходит тропа. Мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры. А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени. На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 метров в каньон Опасный мощным водопадом. К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

9 день Восхождение на вулкан Горелый. Возвращение в Петропавловск-Камчатский

После завтрака выезжаем к вулкану Горелый. Путь к вершине занимает обычно не более 2,5-3 часов, высота вулкана 1829 м над уровнем моря. Горелый имеет несколько кратеров, из которых наиболее впечатляющие – это кратеры Голубое озеро и Активный. Оба кратера представляют собой воронки с отвесными стенами. Первый кратер является самым большим и соответствует своему названию – на дне его находится озеро ярко-голубого цвета. В кратере Активный находится небольшое кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком, по берегам которого «дымят» мощные фумаролы. Осмотрев кратеры, спускаемся к машине и заезжаем на турбазу пообедать, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице. Ужин в этот день самостоятельно. Питание включено: завтрак, обед.

10 день Трансфер в аэропорт