Тайны океана. Научный круиз на Камчатке

Совместно с учеными-биологами из проекта FEROP (Far East Russian Orca Project) мы откроем для вас мир косаток

4.7
3 отзыва
Совместно с учеными-биологами из проекта FEROP (Far East Russian Orca Project) мы откроем для вас мир косаток, расскажем, как сильно они отличаются друг от друга, а в чем похожи. Объясним, что общего между людьми и косатками. И вы примете участие в научно-исследовательской деятельности ученых.

Район плавания: п-в Шипунский – бухта Русская (определяется непосредственно перед выходом капитаном и биологами исходя из прогноза погоды и других вводных).
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Тайны океана. Научный круиз на Камчатке
Ближайшие даты:
06
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • будем на яхте следовать за косатками вдоль восточного побережья Камчатки;
  • увидим морские бухты;
  • посетим действующие вулканы;
  • увидим самый большой водопад Камчатки;
  • при желании, совершим различные вертолетные экскурсии.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку

Прилет.

Встреча в «Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский».

Трансфер до гостевого дома, с посещением памятника «Здесь начинается Россия».

Свободное время, отдых после перелета.

Вечером брифинг, инструктаж по туру.

Ужин и ночь в гостевом доме.

Прибытие на Камчатку
2 день
Размещение на катамаране, выход в море

Завтрак в гостевом доме.

Трансфер до морского порта, где у причала вас уже будет ждать наш парусный катамаран «Kosatka».

Знакомство с экипажем, инструктаж.

Выход в море.

Обед и ужин пройдут на борту катамарана.

Переночуете вы в каютах катамарана.

Размещение на катамаране, выход в море
3 день
Наблюдение за косатками

Нам предстоят морские переходы вдоль восточного побережья Камчатки.

Основные районы посещения Бечевинская, Моржовая, Железная, Русская бухты.

Направление определяется согласно наиболее благоприятной погоде и предположениям о нахождении китов и косаток.

Завтрак, обед и ужин на борту катамарана.

Ночи в каютах катамарана.

Наблюдение за косаткамиНаблюдение за косатками
4 день
Наблюдение за косатками

Нам предстоят морские переходы вдоль восточного побережья Камчатки.

Основные районы посещения Бечевинская, Моржовая, Железная, Русская бухты.

Направление определяется согласно наиболее благоприятной погоде и предположениям о нахождении китов и косаток.

Завтрак, обед и ужин на борту катамарана.

Ночи в каютах катамарана.

Наблюдение за косаткамиНаблюдение за косатками
5 день
Возвращение в город

Возвращение в город не позднее 19:00.

Заселение в гостевой дом, ужин.

Ночь в гостевом доме.

6 день
Свободный день

Завтрак.

Запасной день на случай непогоды.

Если программа выполнена, то дополнительная активность на выбор.

Ужин и ночь в гостевом доме.

7 день
Восхождение на вулкан

Позавтракав в гостевом доме, мы отправимся к вулкану Мутновский на специально подготовленных джипах.

Мутновский – один из самых красивых и доступных вулканов на юге Камчатки.

Общее время в пути к вулкану – около 4 часов и пролегает мимо вулкана Вилючинский, Вилючинского водопада и Вилючинского перевала, мимо действующего вулкана Горелый и по живописной кальдере Горелого и Мутновского.

Если повезет, на подходе к кратеру мы с вами сможем увидеть постоянных обитателей подножия Мутновского – черношапочных сурков (тарбаганов).

Восхождение в кратер вулкана занимает около 2 часов.

Возвращение в город.

Ужин и ночь в гостевом доме.

Восхождение на вулканВосхождение на вулканВосхождение на вулканВосхождение на вулканВосхождение на вулкан
8 день
Поездка на Авачинский перевал

Завтрак.

Поездка на Авачинский перевал.

К подножию Авачинского вулкана дорога от Петропавловска-Камчатского занимает около двух часов и проходит по высохшему руслу реки, источником которой является талая вода.

Летом на перевале можно совершить пешие прогулки у подножия двух действующих вулканов, подняться на живописный памятник природы — гору Верблюд, увидеть удивительную растительность высокогорных тундр, а в районе приюта и визит-центра природного парка туристов встречают забавные берингийские суслики (евражки).

Возвращение в город.

Ужин и ночь в гостевом доме.

Поездка на Авачинский перевалПоездка на Авачинский перевал
9 день
Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостевом доме.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.

Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в гостевом доме «Bay House» в г. Петропавловск-Камчатский, а также ночевки в каютах на катамаране.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы согласно программе
  • Сопровождение менеджером
  • Проживание в гостевом доме/на катамаране
  • Завтраки и ужины в гостевом доме
  • Завтраки, обеды и ужины на катамаране
  • Перекусы на пеших маршрутах
  • Сопровождение гидами
  • Фрахт катамарана с ученым на борту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обед в день прилета, обеды в свободные дни
  • Доп. услуги
  • Вертолетные экскурсия в Долину Гейзеров, на Курильское озеро – от 46 000 руб. /чел.
  • Поездка на горный массив Вачкажец – 10 000 руб. /чел.
  • Посещение этнической экскурсии в собачьем питомнике – 6 000 руб. /чел.
  • Поездка на Дачные горячие источники (Малая долина гейзеров) – 9 000 руб. /чел.
  • Поездка на горячие источники – 1 500 руб. /чел.
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:

  1. Обувь: для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые треккинговые ботинки (лучше со стельками «Gore-Tex» и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.
  2. Верхняя одежда:
    • Непромокаемая ветрозащитная куртка с капюшоном, теплые штаны.
    • Теплый головной убор и перчатки.
    • Теплый свитер и нательное белье (желательно термо-белье).
  3. Рюкзак:
    • ля однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.
  4. Личные вещи:
    • Солнцезащитные очки.
    • Гигиеническая губная помада.
    • Средство для защиты от солнечных ожогов.
    • Рукавицы или перчатки для треккингов и восхождений.
    • Емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка).
    • Панама или кепка + спортивная шапка.
    • Купальные принадлежности.
    • Фонарик с запасными батарейками.
    • Средство от насекомых.
    • Фото и/или видеоаппаратура.
    • Остальные вещи на усмотрение туриста.
  5. Документы:
    • Паспорт.
    • Авиабилет.
    • Страховой полис.
    • Свидетельство о рождении, если с вами летит ребёнок.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Климат

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.

Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.

Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.

Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.

В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте.

Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.

Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.

Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.

Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.

Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:

  • препараты от укачивания в транспорте и на воде;
  • болеутоляющие средства;
  • средства от сердечнососудистых заболеваний;
  • желудочные средства;
  • перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
  • средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
  • солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:

  • будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
  • не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
  • соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
  • без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
  • не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
  • внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:

  • поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
  • идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
  • помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
  • не курите во время движения;
  • при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
  • при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
  • самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:

  • не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
  • переправу вброд осуществляйте только в обуви;
  • при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
  • при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки.

При встречи с медведем:

  • в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
  • не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
  • рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
  • чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
  • если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
  • от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
  • особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
  • если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:

  • в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
  • подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
  • не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
  • если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Проживание прямо на судне, не на суше? Меня не укачает?

Во время морских выходов подразумевается ночевка в каютах, не на суше. Судно базируется на ночлег в спокойной закрытой бухте, поэтому ночью обычно очень ласково покачивает на волнах - то, что нужно для сна.

А можно приехать раньше начала программы?

Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.

Какая у вас разница во времени?

С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.

Как правильно купить авиабилеты на программу?

При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс. Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен. Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.

Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?

Дополнительными затратами могут быть: алкоголь, обеды в свободные дни программы, икра, рыба для личного употребления и с собой в качестве гостинцев. Также вам захочется, скорее всего, приобрести сувениры себе и близким.

Нужна ли мед. страховка?

Да, мы всегда рекомендуем её оформлять на все наши программы.

Страховка для активных видов отдыха - треккинг на высоту не выше 2500 метров, яхтинг, каякинг/серфинг (у разных страховых компаний разные названия, не у всех есть последнее).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
16 фев 2022
Отлично
И
12 окт 2021
Сами активности организованы отлично! Отличные активные гиды стараются сделать все возможное, чтобы туристу было интересно и комфортно. Чего стоят только перекусы на природе! Машины все суперпроходимые, в отличном состоянии, так что вопроса доедем ли даже не стояло. отдельное спасибо гиду Алексею, с котоым мы путешествовали в каньен Опасный и на Вачкажец! Интересная беседа, потрясающие рассказы об истории и быте коренного населения и вкуснейший домашний обед оставили неизгладимые впечатления от путешествий!
Хотелось бы лучшего планирования в компоновке активностей по дням от менеджера на месте. К сожалению, из-за неправильной, на мой взгляд, логистики мы не успели подняться на вулкан, тк он был отложен на конец недели, когда погода уже окончательно испортилась. В остальном все было отлично.
К
14 июля 2021
Всё отлично!

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