Преимущества этого путешествия:
Прилет.
Встреча в «Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский».
Трансфер до гостевого дома, с посещением памятника «Здесь начинается Россия».
Свободное время, отдых после перелета.
Вечером брифинг, инструктаж по туру.
Ужин и ночь в гостевом доме.
Завтрак в гостевом доме.
Трансфер до морского порта, где у причала вас уже будет ждать наш парусный катамаран «Kosatka».
Знакомство с экипажем, инструктаж.
Выход в море.
Обед и ужин пройдут на борту катамарана.
Переночуете вы в каютах катамарана.
Нам предстоят морские переходы вдоль восточного побережья Камчатки.
Основные районы посещения Бечевинская, Моржовая, Железная, Русская бухты.
Направление определяется согласно наиболее благоприятной погоде и предположениям о нахождении китов и косаток.
Завтрак, обед и ужин на борту катамарана.
Ночи в каютах катамарана.
Нам предстоят морские переходы вдоль восточного побережья Камчатки.
Основные районы посещения Бечевинская, Моржовая, Железная, Русская бухты.
Направление определяется согласно наиболее благоприятной погоде и предположениям о нахождении китов и косаток.
Завтрак, обед и ужин на борту катамарана.
Ночи в каютах катамарана.
Возвращение в город не позднее 19:00.
Заселение в гостевой дом, ужин.
Ночь в гостевом доме.
Завтрак.
Запасной день на случай непогоды.
Если программа выполнена, то дополнительная активность на выбор.
Ужин и ночь в гостевом доме.
Позавтракав в гостевом доме, мы отправимся к вулкану Мутновский на специально подготовленных джипах.
Мутновский – один из самых красивых и доступных вулканов на юге Камчатки.
Общее время в пути к вулкану – около 4 часов и пролегает мимо вулкана Вилючинский, Вилючинского водопада и Вилючинского перевала, мимо действующего вулкана Горелый и по живописной кальдере Горелого и Мутновского.
Если повезет, на подходе к кратеру мы с вами сможем увидеть постоянных обитателей подножия Мутновского – черношапочных сурков (тарбаганов).
Восхождение в кратер вулкана занимает около 2 часов.
Возвращение в город.
Ужин и ночь в гостевом доме.
Завтрак.
Поездка на Авачинский перевал.
К подножию Авачинского вулкана дорога от Петропавловска-Камчатского занимает около двух часов и проходит по высохшему руслу реки, источником которой является талая вода.
Летом на перевале можно совершить пешие прогулки у подножия двух действующих вулканов, подняться на живописный памятник природы — гору Верблюд, увидеть удивительную растительность высокогорных тундр, а в районе приюта и визит-центра природного парка туристов встречают забавные берингийские суслики (евражки).
Возвращение в город.
Ужин и ночь в гостевом доме.
Завтрак в гостевом доме.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.
В туре предусмотрено двухместное размещение в гостевом доме «Bay House» в г. Петропавловск-Камчатский, а также ночевки в каютах на катамаране.
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте.
Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
Пешим порядком:
При преодолении водных преград:
При встречи с медведем:
В горах:
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Во время морских выходов подразумевается ночевка в каютах, не на суше. Судно базируется на ночлег в спокойной закрытой бухте, поэтому ночью обычно очень ласково покачивает на волнах - то, что нужно для сна.
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой. Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс. Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее. Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе – из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен. Последний день программы – это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Дополнительными затратами могут быть: алкоголь, обеды в свободные дни программы, икра, рыба для личного употребления и с собой в качестве гостинцев. Также вам захочется, скорее всего, приобрести сувениры себе и близким.
Да, мы всегда рекомендуем её оформлять на все наши программы.
Страховка для активных видов отдыха - треккинг на высоту не выше 2500 метров, яхтинг, каякинг/серфинг (у разных страховых компаний разные названия, не у всех есть последнее).