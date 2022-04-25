Очень много удивительного на небольшой территории!!!

Бесподобный край! Красивый, своеобразный, дикий.

Океан! Побывать на океане это что то с чем то! Великолепное зрелище!

Вулканы! Только на Камчатке всматриваясь в это великолепие понимаешь насколько природа великолепна!

О Камчатке можно рассказывать бесконечно! Лучше там побывать и увидеть всё своими глазами!

Срочно бросайте все свои дела, возьмите отпуск и прилетайте на Камчатку!!