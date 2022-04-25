Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.
Размещение.
Свободное время.
09:00 Завтрак.
10:00-11:00 Трансфер в музей вулканов.
11:00-12:00 Экскурсия в "Вулканариуме" .
12:00-14:00 Обзорная экскурсия по городу (смотровая, памятники).
14:00-15:00 Обед в одном из ресторанов города.
Посещение сувенирного магазина и рыбного рынка.
16:30-17:30 Возвращение в гостиницу, отдых.
08:00 Завтрак.
Экскурсия на снегоходе к "Трем Братьям".
09:-10:00 Трансфер к месту сбора.
10:00-15:00 Экскурсия на снегоходе: поездка в нартах, гид, питание (чай, бутерброды, сладкое).
15:00-16:00 Возвращение в гостиницу.
09:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в питомник ездовых собак.
11:00-15:00 Ознакомительная экскурсия по питомнику, знакомство с собаками.
Инструктаж по управлению собачьей упряжкой.
Прохождение трассы в нарте за снегоходом и управление собачьей упряжкой по очереди.
После катания этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных народов севера, горячий обед.
15:30-16:00 Трансфер к радоновым источникам "Зеленовские озерки".
16:00-17:30 Купание в горячих источниках.
17:30-18:30 Возвращение в гостиницу.
08:00 Завтрак.
10:00-11:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана (машина + ратрак или снегоход в нартах).
12:30-14:30 Экскурсия на ратраке/снегоходе в нартах у подножия Авачинского вулкана.
Прогулка.
14:30-15:30 Чай с закусками на базе.
15:30-17:30 Возвращение в гостиницу, отдых.
Завтрак.
Свободное время или дополнительные экскурсии:
Завтрак.
Трансфер в аэропорт
Время выезда из гостиницы и начала экскурсий может быть скорректированно в зависимости от удаленности гостиницы и (или) погодных условий.
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Место размещения
|2-х местное / 1-но местное размещение
|«Лагуна», корпус «Голубое озеро» (поселок Паратунка)
59 900 /
74 800
|«Лагуна», корпус «Гостевая деревня» (поселок Паратунка)
63 600 /
81 900
|"Спутник" 4*(поселок Паратунка)
73 000 /
99 700
|"Лесная поляна" (3* поселок Паратунка)
72 900 /
98 500
|Гостиница "Ключотель"
|69 000 / 90 000
|Ребенок до 10 лет БЕЗ места
|15 400
|Ребенок до 12 лет на ДОП месте
|29 300
|Пакет без проживания
|44 000
тёплое термобельё;
тёплые влаго - и ветрозащитные брюки;
влаго - и ветронепроницаемая куртка;
свитер или флисовая кофта;
перчатки, руковицы, шарф, шапка;
солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
купальные принадлежности.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.