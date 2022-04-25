Зимняя сказка. Приключения на Камчатке

Камчатка прекрасна в любое время года

5
3 отзыва
Камчатка прекрасна в любое время года.

Вулканы, океан, горячие источники и снежные сопки ждут вас! В это время на полуострове не так много туристов, а значит вы сможете остаться с природой наедине.
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Ближайшие даты:
02
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Что вас ожидает 🤩

Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
Познакомимся с таким далеким, но прекрасным городом и увидим все его знаковые места
Тихий океан
Тихий океан
Восхитимся красотой и величием Тихого океана во время поездки на побережье
Горячие источники
Горячие источники
Искупаемся в разных по составу и температуре лечебных термальных источниках
Собачьи упряжки
Собачьи упряжки
Научимся самостоятельно управлять собачьей упряжкой и с ветерком прокатимся с этими удивительными животными
Этническая программа
Этническая программа
Примем участие в этнической программе и сделаем фото в национальных костюмах коренных народов севера
Снегоходный восторг
Снегоходный восторг
Прокатимся у подножия Авачинского вулкана на ратраке или снегоходе в нартах

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском. 

Размещение. 

Свободное время.
 

Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский
2 день
Экскурсии по г. Петропавловск-Камчатский

09:00 Завтрак. 

10:00-11:00 Трансфер в музей вулканов.

11:00-12:00 Экскурсия в "Вулканариуме" .

12:00-14:00 Обзорная экскурсия по городу (смотровая, памятники).

14:00-15:00 Обед в одном из ресторанов города.

Посещение сувенирного магазина и рыбного рынка. 

16:30-17:30 Возвращение в гостиницу, отдых. 

3 день
Экскурсия на снегоходе к &quot;Трем Братьям&quot;

08:00 Завтрак. 

Экскурсия на снегоходе к "Трем Братьям".

09:-10:00 Трансфер к месту сбора.

10:00-15:00 Экскурсия на снегоходе: поездка в нартах, гид, питание (чай, бутерброды, сладкое).

15:00-16:00 Возвращение в гостиницу. 

Экскурсия на снегоходе к &quot;Трем Братьям&quot;Экскурсия на снегоходе к &quot;Трем Братьям&quot;Экскурсия на снегоходе к &quot;Трем Братьям&quot;
4 день
Катание на собачьих упряжках + &quot;Озерки&quot;

09:00 Завтрак. 

10:00 Трансфер в питомник ездовых собак. 

11:00-15:00 Ознакомительная экскурсия по питомнику, знакомство с собаками.

Инструктаж по управлению собачьей упряжкой. 

Прохождение трассы в нарте за снегоходом и управление собачьей упряжкой по очереди. 

После катания этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных народов севера, горячий обед. 

15:30-16:00 Трансфер к радоновым источникам "Зеленовские озерки".

16:00-17:30 Купание в горячих источниках.

17:30-18:30 Возвращение в гостиницу.

Катание на собачьих упряжках + &quot;Озерки&quot;Катание на собачьих упряжках + &quot;Озерки&quot;Катание на собачьих упряжках + &quot;Озерки&quot;Катание на собачьих упряжках + &quot;Озерки&quot;
5 день
Экскурсия на снегоходе на Авачинский перевал

08:00 Завтрак. 

10:00-11:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана (машина + ратрак или снегоход в нартах).

12:30-14:30 Экскурсия на ратраке/снегоходе в нартах у подножия Авачинского вулкана.

Прогулка.

14:30-15:30 Чай с закусками на базе. 

15:30-17:30 Возвращение в гостиницу, отдых. 

Экскурсия на снегоходе на Авачинский перевал
6 день
Свободный день или дополнительные активности

Завтрак. 

Свободное время или дополнительные экскурсии:

  • катание на горнолыжной базе "Гора Морозная";
  • поездка на Вилючинский водопад на снегоходе;
  • конные прогулки;
  • вертолетная экскурсия – облет Южной группы вулканов.
7 день
Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт

Время выезда из гостиницы и начала экскурсий может быть скорректированно в зависимости от удаленности гостиницы и (или) погодных условий. 

Проживание

Тур предусматривает проживание.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Место размещения2-х местное / 1-но местное размещение
«Лагуна», корпус «Голубое озеро»  (поселок Паратунка)

59 900 /

 74 800

«Лагуна», корпус «Гостевая деревня» (поселок Паратунка)

63 600 /

 81 900

"Спутник" 4*(поселок Паратунка)

73 000 /

 99 700

"Лесная поляна" (3* поселок Паратунка)

72 900 /

98 500

Гостиница "Ключотель"69 000 / 90 000
Ребенок до 10 лет БЕЗ места15 400
Ребенок до 12 лет на ДОП месте29 300
Пакет без проживания 44 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице п. Паратунка или Петропавловск-Камчатский (на выбор)
  • Питание по программе
  • Услуги сопровождающего (день 2, 4, 5)
  • Услуги гидов-проводников на маршрутах
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Купание в бассейне (при проживании в Паратунке)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Ужины в гостинице
  • Спиртные напитки
  • Дополнительные экскурсии, не включенные в программу (цена примерная, уточняйте при бронировании): катание на горнолыжной базе "Гора Морозная" – от 4 000 руб. /чел. поездка на Вилючинский водопад на снегоходе – от 7 000 руб. /чел. конные прогулки – от 3 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия – облет Южной группы вулканов – 30 000 руб. /чел.
  • Катание на горнолыжной базе "Гора Морозная" – от 4 000 руб. /чел.
  • Поездка на Вилючинский водопад на снегоходе – от 7 000 руб. /чел.
  • Конные прогулки – от 3 000 руб. /чел.
  • Вертолетная экскурсия – облет Южной группы вулканов – 30 000 руб. /чел.
  • Другие услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Какие вещи взять с собой?

тёплое термобельё;
тёплые влаго - и ветрозащитные брюки;
влаго - и ветронепроницаемая куртка;
свитер или флисовая кофта;
перчатки, руковицы, шарф, шапка;
солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
купальные принадлежности.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
25 апр 2022
Очень много удивительного на небольшой территории!!!
Бесподобный край! Красивый, своеобразный, дикий.
Океан! Побывать на океане это что то с чем то! Великолепное зрелище!
Вулканы! Только на Камчатке всматриваясь в это великолепие понимаешь насколько природа великолепна!
О Камчатке можно рассказывать бесконечно! Лучше там побывать и увидеть всё своими глазами!
Срочно бросайте все свои дела, возьмите отпуск и прилетайте на Камчатку!!
Р
19 апр 2022
Отдыхала в Петропавловске-Камчатском с 10.04.2022 по 16.04.2022. Тур назывался Зимняя сказка. Очень интересный, познавательный, красивый тур. Рекомендую всем кто хочет получить небольшое представление о Камчатке.
И
29 мар 2022
Очень понравилось!

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