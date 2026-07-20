Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Карелии - июнь, июль и август. В это время природа расцветает, и вы сможете насладиться комфортной погодой. В сентябре и октябре также можно посетить регион, чтобы увидеть золотую осень. Зимой, с ноября по март, Карелия предлагает свои снежные пейзажи, но некоторые маршруты могут быть недоступны.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Карелии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы.Вы познакомитесь с удивительными следами ледника, прошедшего здесь 14 тысяч лет назад, и

ощутите древность геологических разломов с горы Сампо. Вас ждет прогулка по мистическому лесу, который растет на древнейшем Балтийском кристаллическом щите, и встреча с энергией палеовулкана Гирвас, возраст которого исчисляется миллиардами лет. Особое впечатление произведет мощь водопада на реке Суне и посещение уникального арт-объекта «Долина зайцев», который одобрил сам Петр I. Экскурсия проводится на комфортабельных микроавтобусах, а ваш личный гид заберет вас из любой точки Петрозаводска и вернет обратно, даря не только знания, но и незабываемые эмоции от встречи с настоящей Карелией

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Я не только покажу вам красивейшие места Карелии, но и уберегу вас от скучных монологов и сухих фактов. Ведь я не просто изучал историю по книгам, я ходил в экспедиции, общался с коренными народами, словом, получал разнообразный личный опыт, которым и поделюсь на экскурсии.

Долина зайцев

Единственный в своём роде арт-объект недалеко от Петрозаводска. Вы оцените это современное и милое подобие наскальных рисунков — петроглифов.

Гора Сампо

Вы узнаете, почему, согласно карело-финской мифологии, эта гора считается местом силы. И сможете соприкоснуться с карело-финским эпосом «Калевала», полюбоваться великолепными видами и загадать желание у сосны желаний.

Курорт «Марциальные воды»

Первый в России бальнеологический курорт, основанный Петром I в долине железистых минеральных источников с уникальными свойствами. Вы узнаете историю создания курорта, насладитесь живописной природой и на себе испытаете целебную силу воды.

Вулкан Гирвас

Древний потухший вулкан возрастом более 2 млрд лет. Перед вами предстанут потоки давно застывшей лавы в обрамлении хвойного леса.

Водопад Кивач

Вы увидите самый известный в Карелии каскад, возраст которого 8 тыс. лет. Когда-то сам Александр II выбрал это место для лечения своих нервов шумом падающей воды. Вы посетите дендрарий с его уникальными растениями и прочувствуете неповторимость северной природы.

Организационные детали

Дорога до первой точки маршрута займёт полчаса. Самый длинный наш переезд — 40–50 мин.

Экскурсия проводится на комфортабельных микроавтобусах Mercedes-Benz Viano (для 1–6 человек) и Mercedes-Benz Sprinter (для группы из 7–10 человек)

По запросу предоставляю детское кресло и бустер

Я заберу вас из удобного вам места в Петрозаводске и по окончании отвезу обратно. Если вы остановились за пределами города, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.

В стоимость входит транспортное обслуживание, работа гида по маршруту.

Дополнительные расходы: