Природа Карелии: по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Карелии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы.
Вы познакомитесь с удивительными следами ледника, прошедшего здесь 14 тысяч лет назад, и читать дальшеуменьшить
ощутите древность геологических разломов с горы Сампо.
Вас ждет прогулка по мистическому лесу, который растет на древнейшем Балтийском кристаллическом щите, и встреча с энергией палеовулкана Гирвас, возраст которого исчисляется миллиардами лет. Особое впечатление произведет мощь водопада на реке Суне и посещение уникального арт-объекта «Долина зайцев», который одобрил сам Петр I. Экскурсия проводится на комфортабельных микроавтобусах, а ваш личный гид заберет вас из любой точки Петрозаводска и вернет обратно, даря не только знания, но и незабываемые эмоции от встречи с настоящей Карелией
Лучшие месяцы для посещения Карелии - июнь, июль и август. В это время природа расцветает, и вы сможете насладиться комфортной погодой. В сентябре и октябре также можно посетить регион, чтобы увидеть золотую осень. Зимой, с ноября по март, Карелия предлагает свои снежные пейзажи, но некоторые маршруты могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Долина зайцев
Гора Сампо
Курорт Марциальные воды
Вулкан Гирвас
Водопад Кивач
Описание экскурсии
Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Я не только покажу вам красивейшие места Карелии, но и уберегу вас от скучных монологов и сухих фактов. Ведь я не просто изучал историю по книгам, я ходил в экспедиции, общался с коренными народами, словом, получал разнообразный личный опыт, которым и поделюсь на экскурсии.
Долина зайцев
Единственный в своём роде арт-объект недалеко от Петрозаводска. Вы оцените это современное и милое подобие наскальных рисунков — петроглифов.
Гора Сампо
Вы узнаете, почему, согласно карело-финской мифологии, эта гора считается местом силы. И сможете соприкоснуться с карело-финским эпосом «Калевала», полюбоваться великолепными видами и загадать желание у сосны желаний.
Курорт «Марциальные воды»
Первый в России бальнеологический курорт, основанный Петром I в долине железистых минеральных источников с уникальными свойствами. Вы узнаете историю создания курорта, насладитесь живописной природой и на себе испытаете целебную силу воды.
Вулкан Гирвас
Древний потухший вулкан возрастом более 2 млрд лет. Перед вами предстанут потоки давно застывшей лавы в обрамлении хвойного леса.
Водопад Кивач
Вы увидите самый известный в Карелии каскад, возраст которого 8 тыс. лет. Когда-то сам Александр II выбрал это место для лечения своих нервов шумом падающей воды. Вы посетите дендрарий с его уникальными растениями и прочувствуете неповторимость северной природы.
Организационные детали
Дорога до первой точки маршрута займёт полчаса. Самый длинный наш переезд — 40–50 мин.
Экскурсия проводится на комфортабельных микроавтобусах Mercedes-Benz Viano (для 1–6 человек) и Mercedes-Benz Sprinter (для группы из 7–10 человек)
По запросу предоставляю детское кресло и бустер
Я заберу вас из удобного вам места в Петрозаводске и по окончании отвезу обратно. Если вы остановились за пределами города, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
В стоимость входит транспортное обслуживание, работа гида по маршруту.
Дополнительные расходы:
Входной билет в этнопарк «Гора Сампо» — 400 ₽/взрослый, 250 ₽/дети от 6 до 17 лет, многодетные и пенсионеры
Входной билет в заповедник «Кивач»— 320 ₽/ взрослый, дети до 18 лет, пенсионеры (при предъявлении удостоверения) — бесплатно
Входной билет на вулкан Гирвас — 100 ₽ с чел.
Обед в одном из кафе (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 495 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Роман. Я занимаюсь туризмом более 10 лет. Неоднократно принимал участие в этнографических и геологических экспедициях. Очень близко на практике знаком с традициями и обрядами народов, проживающих на территории Карелии. В работе использую методические материалы, фото, видео, научные фильмы Русского географического общества.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
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3
–
2
–
1
–
Оя
Нам очень повезло с выбором Романа в качестве экскурсовода! Глубокие знания истории края, прекрасно поставленная речь, тактичность и предусмотрительность! чистый комфортный микроавтобус, в процессе поездке Роман показал нам интересный фильм про Кивач Самое главное - маршрут был составлен так, что нам удалось максимально избежать толп туристов. В качестве бонуса удалось искупаться с видом на палеовулкан Гирвас
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М
Мария
Большое спасибо Роману за экскурсию. насыщенный маршрут, но без спешки и суеты. Было ощущение, что Роман посвящает нам этот день и хочет, чтобы мы максимально погрузились в атмосферу, историю и красоту Карелии. Отдельное спасибо за рекомендацию обязательно зайти в церковь в марциальных водах. рекомендую от всей души❤️
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Т
Татьяна
Прекрасная экскурсия! Получили море положительных эмоций, познакомились с красотами природы, узнали много интересных фактов. Однозначно рекомендую 👍
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Лариса
Спасибо нашему гиду Роману! Путешествовали группой из 9 человек, двое детей. Все в восторге! Комфортный автобус, интересный маршрут. По нашим просьбам Роман слегка изменил маршрут, завёз в магазин. Многое рекомендовал посмотреть и попробовать. Спасибо ещё раз
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К
Ксения
Должна сказать огромное спасибо Роману за прекрасное путешествие! В нашей компании было много детей 8-11 лет, все остались довольны. Роман нашел подход и к взрослым, и к детям. Внимательный к читать дальшеуменьшить
деталям, много рассказывал интересного, но при этом было достаточно времени и возможности побыть с карельской природой. Роман сделал так, что в самый сезон мы на популярных объектах были практически одни! Просто волшебник, а не гид! Есть большое желание и намерение вернуться в Карелию и еще попутешествовать с Романом)
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М
Максим
Всем рекомендую экскурсию с Романом!!! Было очень интересно и увлекательно! Он погрузил нас в атмосферу Карелии своими рассказами и учитывал все наши пожелания!!!! Огромное спасибо Роману!!!!!
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