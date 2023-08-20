Увидеть следы ледника, который проходил 14 тыс. лет назад, и геологические разломы с горы Сампо. Прогуляться по магическому лесу, растущему на Балтийском кристаллическом щите. Соприкоснуться с энергией древнейшего на планете палеовулкана Гирвас. Впечатлиться мощью водопада на реке Суне и посетить уникальный арт-объект «Долина зайцев». Одобрено Петром I!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Я не только покажу вам красивейшие места Карелии, но и уберегу вас от скучных монологов и сухих фактов. Ведь я не просто изучал историю по книгам, я ходил в экспедиции, общался с коренными народами, словом, получал разнообразный личный опыт, которым и поделюсь на экскурсии.

Долина зайцев

Единственный в своём роде арт-объект недалеко от Петрозаводска. Вы оцените это современное и милое подобие наскальных рисунков — петроглифов.

Гора Сампо

Вы узнаете, почему, согласно карело-финской мифологии, эта гора считается местом силы. И сможете соприкоснуться с карело-финским эпосом «Калевала», полюбоваться великолепными видами и загадать желание у сосны желаний.

Курорт «Марциальные воды»

Первый в России бальнеологический курорт, основанный Петром I в долине железистых минеральных источников с уникальными свойствами. Вы узнаете историю создания курорта, насладитесь живописной природой и на себе испытаете целебную силу воды.

Вулкан Гирвас

Древний потухший вулкан возрастом более 2 млрд лет. Перед вами предстанут потоки давно застывшей лавы в обрамлении хвойного леса.

Водопад Кивач

Вы увидите самый известный в Карелии каскад, возраст которого 8 тыс. лет. Когда-то сам Александр II выбрал это место для лечения своих нервов шумом падающей воды. Вы посетите дендрарий с его уникальными растениями и прочувствуете неповторимость северной природы.

Организационные детали