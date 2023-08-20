Исследовать живописный край вместе с гидом, глубоко погружённым в его специфику
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Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Я не только покажу вам красивейшие места Карелии, но и уберегу вас от скучных монологов и сухих фактов. Ведь я не просто изучал историю по книгам, я ходил в экспедиции, общался с коренными народами, словом, получал разнообразный личный опыт, которым и поделюсь на экскурсии.
Долина зайцев
Единственный в своём роде арт-объект недалеко от Петрозаводска. Вы оцените это современное и милое подобие наскальных рисунков — петроглифов.
Гора Сампо
Вы узнаете, почему, согласно карело-финской мифологии, эта гора считается местом силы. И сможете соприкоснуться с карело-финским эпосом «Калевала», полюбоваться великолепными видами и загадать желание у сосны желаний.
Курорт «Марциальные воды»
Первый в России бальнеологический курорт, основанный Петром I в долине железистых минеральных источников с уникальными свойствами. Вы узнаете историю создания курорта, насладитесь живописной природой и на себе испытаете целебную силу воды.
Вулкан Гирвас
Древний потухший вулкан возрастом более 2 млрд лет. Перед вами предстанут потоки давно застывшей лавы в обрамлении хвойного леса.
Водопад Кивач
Вы увидите самый известный в Карелии каскад, возраст которого 8 тыс. лет. Когда-то сам Александр II выбрал это место для лечения своих нервов шумом падающей воды. Вы посетите дендрарий с его уникальными растениями и прочувствуете неповторимость северной природы.
Организационные детали
- Дорога до первой точки маршрута займёт полчаса. Самый длинный наш переезд — 40–50 мин.
- Экскурсия проводится на комфортабельных микроавтобусах Mercedes-Benz Viano (для 1–6 человек) и Mercedes-Benz Sprinter (для группы из 7–10 человек)
- По запросу предоставляю детское кресло и бустер
- Я заберу вас из удобного вам места в Петрозаводске и по окончании отвезу обратно. Если вы остановились за пределами города, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- В стоимость входит транспортное обслуживание, работа гида по маршруту, входные билеты на гору Сампо, вулкан Гирвас и заповедник Кивач
- Обед в одном из кафе оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1. Экскурсия включает Марциальные воды, церковь у посёлка Царевичи, водопад и заповедник Кивач, палеовулкан Гирвас, плотину у реки Суна.
2. Комфортное, вместительное и проходимое авто. На нём Роман провёз нас через проблемные карельские дороги к водопадам и заповеднику.
3. Роман терпелив и доброжелателен. Во время экскурсии группа спустилась к живописной плотине у реки Суна. Это не входило в программу, но экскурсовод поддержал наше любопытство.
4. Роман глубоко знает "нордический" север. Он поделился с нами впечатлениями не только от поездок по Карелии, но и по Швеции, Норвегии и Финляндии.
5. Роман не навязчив. На каждой точке он делился интересной информацией и позволял группе самостоятельно изучить место.
6. Мы не пожалели, что воспользовались гастрономическими рекомендациями Романа. На Марциальных водах группа попробовала не только лечебную воду. Экскурсовод обратил внимание на "Карельский бальзам" (крепкий, но сладкий алкоголь), мороженое со вкусом ламинарий и икры морского ежа, марципан и шоколад.
Мы благодарим Романа за любовь к своему краю. За то, что подарил нам Карелию, которую мы раньше не замечали.
Это путешествие по классическому маршруту - так называемое «Золотое кольцо Карелии», особенно подойдет для первого знакомства с этим регионом. Мы провели в поездке 7 часов, совершенно неутомительно и разнообразно.
Роман - из тех гидов, которых я особенно ценю: он не просто возит и не просто читает выученный текст - он действительно любит край, где живет, и это наполняет экскурсию живым смыслом и теплом. Приятное общение, очень комфортный транспорт (оказался большим плюсом - ехали просторно и удобно), информация как об истории, природе, легендах края, так и о современной жизни Карелии. В дороге в у нас даже была возможность посмотреть фильм о природе заповедника Кивач. На Гирвасе нас ждал редкий сюрприз - водопад вместо камней, это было здорово:) Маршрут можно корректировать под конкретный запрос, Роман очень внимателен к пожеланиям гостей.
Спасибо Роману за замечательную экскурсию! 🌸