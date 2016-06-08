При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся г. Петрозаводске по времени прибытия поезда №18 (Москва – Петрозаводск) около 07:50.
На перроне ж/д вокзала вас будет ждать встречающий с табличкой.
Во время завтрака в кафе (шведский стол) поближе знакомимся с инструктором и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Впереди 170 км* пути.
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке «Уукса» (точка окончания маршрута, стоимость 300 руб/сутки). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).
Мы приехали в лагерь!
Обедаем в полевых условиях и готовим снаряжение к выходу на реку.
После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам и рафтам и выходим на воду.
Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к.с.) – пор. Лестница (2 к.с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к.с.), 12 км.
Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение.
В формах Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток».
Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников.
Основные препятствия находятся в нижнем течении.
Они относятся к 3-4 категориям сложности.
После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам.
Время отдыхать!
Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду.
Сегодня нас ждет сплав по следующему маршруту: пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») – пор. Мельница (4 к.с.).
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь (14 км).
Первый падун (порог "Розовый слон") расположен на правом повороте реки, его ориентир – остров с сосной ближе к правому берегу, красные гранитные скалы и заметное падение уровня воды.
На спокойных участках используем мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
Прямо на катамаранах устраиваем перекус.
Вечером инструкторы проводят для нас мастер-класс по приготовлению карельской форели.
Готовьте камеры телефонов, диктофон и блокноты с ручками, чтобы запечатлеть этот процесс.
Отправляясь за город у Вас будет чем удивить своих друзей.
Вот уж правда, лучше один раз увидеть!
Ужинаем свежеприготовленной рыбкой, проводим время с группой у костра: поем песни под гитару, играем в настолки, просто разговариваем по душам, делимся впечатлениями от прожитого дня.
Варим глинтвейн, на костре он получается вдвойне ароматнее.
Отправляемся спать.
Завтракаем.
Отправляемся в сплав на катамаранах и рафтах до д. Ууксу: пор. Мельница (4 к.с.) – пор. Каньон (3-4 к.с.) – пор. Храмина (4 к.с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – д. Ууксу. Общая длина маршрута – 10 км.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
Наше приключение подходит к завершению.
Добравшись до д. Уукса, сдаем снаряжение.
На месте идем в баню и обедаем в кафе, чтобы чистенькими и сытыми разъехаться по домам.
Трансфер в г. Петрозаводск, 230 км.
19:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводск, отправление вечерними поездами.
Стандартно сплав по реке Укса происходит на катамаранах.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от выбора плав. средства, руб.:
|Сплав на рафте (только для готовых групп)
|8 участников + инструктор
|13 500
|Сплав на 6-тиместном катамаране
|5 участников + инструктор
|13 900
|Сплав на 2-хместном катамаране
|2 участника
|13 900
|Сплав на 4-хместном катамаране
|3 участника + инструктор
|15 000
Заявки на участие в туре на 4-х местном катамаране принимаются только от готовых экипажей – 3 человека.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
11. В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В точке начала маршрута мобильная связь очень неустойчивая. «Ловит» только Мегафон возле трассы.
Далее во время сплава мобильной связи нет, она появляется местами после порога Розовый Слон. Устойчивый сигнал есть на финише маршрута.
В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На туре по р. Укса нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.
На маршрут допускаются дети только старше 16 лет в сопровождении родителей или с распиской от родителей.
Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т. к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Скидка от стоимости тура за неиспользованный групповой трансфер – 1 500 руб. /чел.
Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке «Уукса» (точка окончания маршрута, стоимость 300 руб/сутки).
До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату). Стоимость такси от пос. Ууксу до станции Лодейное поле – 3 000 руб. /легковой автомобиль.
Для участников из Санкт-Петербурга возможно организовать индивидуальный трансфер.
До места начала тура:
– к «Ласточке» на станцию Сортавала до места старта (в пути 1,5-2 часа). Такси – 2 500 руб. /легковой автомобиль.
Обратный трансфер:
– к «Ласточке» на станцию Лодейное поле (в пути 3-3,5 часа). Такси: 4 200 руб. /легковой автомобиль.
– к «Ласточке» на станцию Сортавала (в пути 1,5-2 часа). Такси: 2 200 руб. /легковой автомобиль.
Скидка от стоимости тура на каждый неиспользованный групповой трансфер – 500 руб. /чел.
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 2 или 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
При участии в водном туре со своим снаряжением (катамараном) Вам будет предоставлена скидка 20%.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».