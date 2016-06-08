Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах

Майская вода разбудит в каждом спортивный азарт и желание забыть про все на свете

5
3 отзыва
Майская вода разбудит в каждом спортивный азарт и желание забыть про все на свете.

Вы вернетесь домой бодрыми и отдохнувшими, а отснятое видео будет еще долго бередить душу и постоянно звать Вас на новые приключения в Карелию!
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Сплав по реке Укса на катамаранах и рафтах
Ближайшие даты:
30
апр
01
мая
07
мая
08
мая
13
мая
27
мая
03
июн
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даты

Описание

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Пор. Мостовой – пор. Лестница – пор. Колокоски – пор. Блюдце

Встречаемся г. Петрозаводске по времени прибытия поезда №18 (Москва – Петрозаводск) около 07:50.

На перроне ж/д вокзала вас будет ждать встречающий с табличкой.

Во время завтрака в кафе (шведский стол) поближе знакомимся с инструктором и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Впереди 170 км* пути.

Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке «Уукса» (точка окончания маршрута, стоимость 300 руб/сутки). До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату, самостоятельно).

Мы приехали в лагерь!

Обедаем в полевых условиях и готовим снаряжение к выходу на реку.

После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам и рафтам и выходим на воду.

Сплав на катамаранах по реке Укса: пор. Мостовой (2-3 к.с.) – пор. Лестница (2 к.с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к.с.), 12 км.

Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение.

В формах Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток».

Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников.

Основные препятствия находятся в нижнем течении.

Они относятся к 3-4 категориям сложности.

После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам.

Время отдыхать!

2 день
Пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски – пор. Мельница

Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду.

Сегодня нас ждет сплав по следующему маршруту: пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») – пор. Мельница (4 к.с.).

Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь (14 км).

Первый падун (порог "Розовый слон") расположен на правом повороте реки, его ориентир – остров с сосной ближе к правому берегу, красные гранитные скалы и заметное падение уровня воды.

На спокойных участках используем мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.

Прямо на катамаранах устраиваем перекус.

Вечером инструкторы проводят для нас мастер-класс по приготовлению карельской форели.

Готовьте камеры телефонов, диктофон и блокноты с ручками, чтобы запечатлеть этот процесс.

Отправляясь за город у Вас будет чем удивить своих друзей.

Вот уж правда, лучше один раз увидеть!

Ужинаем свежеприготовленной рыбкой, проводим время с группой у костра: поем песни под гитару, играем в настолки, просто разговариваем по душам, делимся впечатлениями от прожитого дня.

Варим глинтвейн, на костре он получается вдвойне ароматнее.

Отправляемся спать.

3 день
Завершающий день сплава: пор. Мельница – пор. Каньон – пор. Храмина – шивера Лихая – п. Уукса

Завтракаем.

Отправляемся в сплав на катамаранах и рафтах до д. Ууксу: пор. Мельница (4 к.с.) – пор. Каньон (3-4 к.с.) – пор. Храмина (4 к.с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – д. Ууксу. Общая длина маршрута – 10 км.

В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.

Наше приключение подходит к завершению.

Добравшись до д. Уукса, сдаем снаряжение.

На месте идем в баню и обедаем в кафе, чтобы чистенькими и сытыми разъехаться по домам.

Трансфер в г. Петрозаводск, 230 км.

19:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводск, отправление вечерними поездами.

Проживание

Стандартно сплав по реке Укса происходит на катамаранах.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от выбора плав. средства, руб.:

Сплав на рафте (только для готовых групп)8 участников + инструктор13 500
Сплав на 6-тиместном катамаране5 участников + инструктор13 900
Сплав на 2-хместном катамаране2 участника13 900
Сплав на 4-хместном катамаране3 участника + инструктор15 000

Заявки на участие в туре на 4-х местном катамаране принимаются только от готовых экипажей – 3 человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: катамаранов и рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • Баня в конце маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 500 руб. /тур (после майских праздников). Оплачивается при бронировании тура
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов – от 100 руб. /чел. /сутки
  • Неопреновый костюм – 2 500 руб. /тур
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).

3. Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

4. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

5. Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья -"городская".

7. Личные вещи:

  • наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальная аптечка;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.

11. В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

В точке начала маршрута мобильная связь очень неустойчивая. «Ловит» только Мегафон возле трассы.

Далее во время сплава мобильной связи нет, она появляется местами после порога Розовый Слон. Устойчивый сигнал есть на финише маршрута.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

На туре по р. Укса нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.

На маршрут допускаются дети только старше 16 лет в сопровождении родителей или с распиской от родителей.

Навык плавания не обязателен для участников водных походов, но желателен. На каждом участнике будет надет спасательный жилет, инструктор подробно расскажет перед выходом на маршрут, как вести себя при попадании в воду. Если Вы не умеете плавать, но отправиться в водный поход очень хочется, рекомендуем выбирать сплав на рафтах по реке Шуя, т. к. это один из самых спокойных маршрутов, идеально подходящий для новичков.

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.

Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.

Какие есть скидки в туре?

Скидка от стоимости тура за неиспользованный групповой трансфер – 1 500 руб. /чел.

Можно ли приехать на личном транспорте?

Для желающих приехать на личном автомобиле есть платная автостоянка в поселке «Уукса» (точка окончания маршрута, стоимость 300 руб/сутки).

До места старта необходимо заказывать такси (за дополнительную плату). Стоимость такси от пос. Ууксу до станции Лодейное поле – 3 000 руб. /легковой автомобиль.

Возможен ли индивидуальный трансфер для участников из Санкт-Петербурга?

Для участников из Санкт-Петербурга возможно организовать индивидуальный трансфер.

До места начала тура:
– к «Ласточке» на станцию Сортавала до места старта (в пути 1,5-2 часа). Такси – 2 500 руб. /легковой автомобиль.

Обратный трансфер:
– к «Ласточке» на станцию Лодейное поле (в пути 3-3,5 часа). Такси: 4 200 руб. /легковой автомобиль.
– к «Ласточке» на станцию Сортавала (в пути 1,5-2 часа). Такси: 2 200 руб. /легковой автомобиль.

Скидка от стоимости тура на каждый неиспользованный групповой трансфер – 500 руб. /чел.

Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?

На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.

Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.

В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.

Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.

На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).

На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.

Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Какое предоставляется снаряжение для сплава?

Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.

Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Какое предоставляется снаряжение для лагеря?

Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 2 или 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?

На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.

Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.

Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?

Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.

Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.

Будет ли предоставлена мне скидка, если я приеду со своим катамараном?

При участии в водном туре со своим снаряжением (катамараном) Вам будет предоставлена скидка 20%.

Каковы правила поведения на воде?

Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.

Перед выходом на воду:

  • прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
  • подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
  • займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.

Общие правила на воде:

  • не курите в судне;
  • не распивайте спиртные напитки на воде;
  • всегда собирайте свободные веревки;
  • следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
  • тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
  • не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
  • всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
  • закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
  • на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
  • запрещается купаться и нырять с судна;
  • соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
  • можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
  • выполняйте команды и распоряжения инструктора;
  • не превышать нормативное количество человек в судне;
  • при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
  • не находитесь на воде во время грозы.

При прохождении порогов:

  • каждый может отказаться от прохождения порога;
  • перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
  • обязательно застегните спасжилет и каску;
  • проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
  • закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
  • не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
  • выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
  • не перемещайтесь по судну;
  • не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
  • не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.

При попадании в воду:

Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.

  • оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
  • если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
  • если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
  • если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
  • если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
  • не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
  • не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
  • если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.

Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.

Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.

Необходимо осматривать одежду каждые два часа.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
А
8 июня 2016
Огромное спасибо всей команде инструкторов: Василий, Яна, Тимоха, Евгений!!! Вы СУПЕР!!! Все было просто замечательно, отличная погода и настроение, отличная организация, несмотря на огромное количество народа на "Розовом слоне", нашли хорошее место для лагеря, обустроились и шикарно провели время! Инструктора крайне дружелюбны, общительны и профессиональны! Ждите еще!!!!! Уже планирую на Тумчу!!! P.S: Отдельное спасибо команде инструкторов и сосплавовцам, что дождались меня, непутевого Потеряшку, в начале маршрута!!!! Низкий поклон!!!!!!!!!
Г
15 июня 2017
Друзья, именно друзья, я с вами не первый год отдыхаю в карелии и на севере, простите, что это мой первый отзыв, но устойчивое впечатление складывается именно так, не с первого раза, но оно на протяжении всего этого времени, только положительное, цена и качество лучшие, хотя другого я и не пробовал, и не хочется, правда, всем доволен, ваши инструктора -лучшие! Спасибо Марине, Никите, Николаю и стажеру Игорю, они смогли не только обеспечить наш быт, но и сдружить наш разношерстный коллектив за неполные трое суток, дали возможность почувствовать: свободу в принятии решений, угрозу водной стихии, опасности нашей суровой природы, её красоту и силу, бережно и мудро оберегали нас, казалось бы видавших виды суровых мужиков от ее угроз, все это было очень ненавязчиво, но при этом действенно и точечно! Характер инструкторов по своей сути, как и наш, туристов, был многогранен и непохож на друг друга, но, видимо, это все и решило исход событий, счастливые лица, буря эмоций, дружба и взаимопонимание в нашем спонтанно возникшем коллективе решили его финал-апофиоз -полное удовлетворение от поездки, пишу за себя и за своих друзей, их состав каждый раз меняется, но постоянным остается лишь послевкусие, наслаждение от отдыха, которые не забываются и остаются в памяти как лучшие моменты уходящих лет. Меня сорвало с катамарана и прокатило по порогам мельницы на ее бочке, немного намяло бока, но это лишь от моей личной невнимательности и от неуважения к реке, спасибо за урок реке и инструкторам, которые дали возможность его получить, единственное замечание, с учетом моего большого роста, было бы неплохо иметь спас-жилет, который закрывал бы и поясницу, видел такие на маршруте у других водников. отдельная благодарность инструкторам, которые мудро дают почувствовать свободу своих действий, фелигранно ограничивая ее на грани безопасности. Так не в первый раз, и снегоходы и треки и вот теперь сплав все одинаково качественно, надежно и дружно! Благодарю вас за такой подбор инструкторов, мой отзыв не для рекламы а в знак своей благодарности к организаторам, благодарю и за скидку, которую, видимо получил, в знак того, что уже три года с вами и привлекаю своих друзей на ваши маршруты, все они остаются довольны, скидка-мелочь, абсолютно мне не важная, но очень приятная, от своей моральной составляющей. Благодарю!!! Добра вам, добра, как говорит моя любимая! Добра!
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!

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Tez Tour
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия Марциальные воды и водопад Кивач
Смешанная: автобусная и пешеходная
8 600 за экскурсию
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
1 750 за 1 человека
5 чудес Карелии в трехдневном туре
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
5 чудес Карелии в трехдневном туре
Каждое воскресенье мы думаем о том, что еще денечек выходных был бы очень кстати. Трехдневный тур включающий пять
Завтра
29 июня
2 июля
6 июля
от 20 900 за 1 человека
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