Друзья, именно друзья, я с вами не первый год отдыхаю в карелии и на севере, простите, что это мой первый отзыв, но устойчивое впечатление складывается именно так, не с первого раза, но оно на протяжении всего этого времени, только положительное, цена и качество лучшие, хотя другого я и не пробовал, и не хочется, правда, всем доволен, ваши инструктора -лучшие! Спасибо Марине, Никите, Николаю и стажеру Игорю, они смогли не только обеспечить наш быт, но и сдружить наш разношерстный коллектив за неполные трое суток, дали возможность почувствовать: свободу в принятии решений, угрозу водной стихии, опасности нашей суровой природы, её красоту и силу, бережно и мудро оберегали нас, казалось бы видавших виды суровых мужиков от ее угроз, все это было очень ненавязчиво, но при этом действенно и точечно! Характер инструкторов по своей сути, как и наш, туристов, был многогранен и непохож на друг друга, но, видимо, это все и решило исход событий, счастливые лица, буря эмоций, дружба и взаимопонимание в нашем спонтанно возникшем коллективе решили его финал-апофиоз -полное удовлетворение от поездки, пишу за себя и за своих друзей, их состав каждый раз меняется, но постоянным остается лишь послевкусие, наслаждение от отдыха, которые не забываются и остаются в памяти как лучшие моменты уходящих лет. Меня сорвало с катамарана и прокатило по порогам мельницы на ее бочке, немного намяло бока, но это лишь от моей личной невнимательности и от неуважения к реке, спасибо за урок реке и инструкторам, которые дали возможность его получить, единственное замечание, с учетом моего большого роста, было бы неплохо иметь спас-жилет, который закрывал бы и поясницу, видел такие на маршруте у других водников. отдельная благодарность инструкторам, которые мудро дают почувствовать свободу своих действий, фелигранно ограничивая ее на грани безопасности. Так не в первый раз, и снегоходы и треки и вот теперь сплав все одинаково качественно, надежно и дружно! Благодарю вас за такой подбор инструкторов, мой отзыв не для рекламы а в знак своей благодарности к организаторам, благодарю и за скидку, которую, видимо получил, в знак того, что уже три года с вами и привлекаю своих друзей на ваши маршруты, все они остаются довольны, скидка-мелочь, абсолютно мне не важная, но очень приятная, от своей моральной составляющей. Благодарю!!! Добра вам, добра, как говорит моя любимая! Добра!